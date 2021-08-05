Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами новым способом давления на Минск

Ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией является новым способом давления на Минск. Об этом в четверг, 5 августа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Думаю, что, если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике — шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз», — цитирует его агентство БелТА.

По словам главы государства, одна из угроз заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска и потом под угрозой оружия «выдавливать» на территорию Белоруссии. Лукашенко указал на то, что складывается очень опасная обстановка.

«Мы в свое время, и я прежде всего вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим «друзьям-товарищам» — соседям, особенно на Западе», — добавил он.

Ранее в этот день Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно и защищенно.

По его словам, республика оставляет за собой право осуществить ответные меры в случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

Накануне стало известно, что белорусские пограничники обнаружили вблизи литовской границы мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он скончался. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал данные сообщения провокацией Минска.

Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас 2 августа рассказал, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

При этом в тот же день глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

19 июля Лукашенко заявил, что в Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции. Он также подчеркнул, что со стороны Литвы как минимум странно требовать от Белоруссии защиты от нелегалов, поскольку против республики ранее были введены санкции, направленные на «удушение» страны и народа.