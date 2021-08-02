В Белоруссии объяснили цель обвинений Литвы в адрес республики

Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил «Известиям» глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных, комментируя обвинения Вильнюса в адрес Минска на фоне миграционного кризиса.

По словам политика, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад, а сейчас определенные транснациональные группы, которые присутствуют в том числе и в Литве и помогают реализовывать нелегальную миграцию, увидели новый маршрут и решили им воспользоваться.

По словам Савина, эти группы заметили, что потенциал пограничной охраны в Белоруссии несколько снижен от санкций Евросоюза и воспользовались данной ситуацией, для того чтобы переориентировать часть потоков нелегальный мигрантов на Литву. При этом парламентарий отметил, что в любом случае местом назначения является Германия.

«Но Литве это неинтересно, ей главное — поднять скандал, объявить себя жертвой какой-то воображаемой агрессии, для того чтобы выбить дополнительное финансирование, причем не факт, что оно пойдет на укрепление и охрану границы. Литва и раньше могла бы уделять больше внимания охране собственной границы, но тем не менее это не делалось либо средства уходили в неизвестном направлении. Может быть, сейчас по горячим следам они что-то наконец-то сделают. Мы будем это только приветствовать», — заключил Савиных.

Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа по итогам встречи с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон заявил, что республика, которая столкнулась с миграционным кризисом, нуждается во всесторонней помощи Евросоюза. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе нельзя считать обычным миграционным кризисом, поскольку это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

Также 2 августа начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас рассказал о том, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

30 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что Евросоюз выразил готовность ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к торговле людьми.

Он также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

29 июля депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с «Известиями» заявила, что ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в Литву из Белоруссии нельзя назвать патовой, однако необходимо вести диалог, в том числе и с Россией, для решения этой проблемы.

27 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что армия страны готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов блокпосты с бронетехникой. Глава МВД Литвы Агне Билотайте в свою очередь рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения.

До этого группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением считать гибридной агрессией нелегальную миграцию из Азии через территорию Белоруссии. Кроме того, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис назвал мигрантов «новым гибридным оружием белорусского режима». В начале июля власти Литвы объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне.