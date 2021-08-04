В Белоруссии на границе с Литвой обнаружили мигранта в тяжелом состоянии

Белорусские пограничники обнаружили вблизи литовской границы мужчину в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он скончался. Об этом в среду, 4 августа, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Мы подтверждаем данный факт. Пограничниками вблизи литовской границы был обнаружен человек восточной внешности в тяжелом состоянии. Во время оказания пограничниками первой медицинской помощи он скончался», — сказал он ТАСС.

Накануне МВД Литвы сообщило об отправке на родину первого из нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Министр внутренних дел республики Агне Билотайте подчеркнула, что страна уважает права человека, но нелегальные мигранты, которые находятся в государстве, будут высланы.

2 августа начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас рассказал, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

При этом в тот же день глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

На следующий день пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подчеркнул, что обвинения Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой являются бездоказательными. Он подчеркнул, что европейские чиновники и власти Литвы в течение года «своими руками последовательно и осознанно» разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Белоруссией.

30 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готов ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к торговле людьми. Боррель также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

29 июля депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с «Известиями» заявила, что ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в Литву из Белоруссии нельзя назвать патовой, однако необходимо вести диалог, в том числе и с Россией, для решения этой проблемы.