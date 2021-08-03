Литва выслала в Камерун первого из нелегальных мигрантов

МВД Литвы сообщило во вторник, 3 августа, об отправке на родину первого из нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые за последние месяцы проникли на территорию страны из Белоруссии.

«Иностранный гражданин, незаконно пересекший границу Литвы, возвращен в страну происхождения. В понедельник отправлен на родину гражданин Камеруна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что страна уважает права человека, но нелегальные мигранты, которые находятся в государстве, будут высланы.

В 2021 году, как отмечает ведомство, 4026 мигрантов незаконно пересекли границу между Литвой и Белоруссией.

Вместе с тем замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» сообщил, что среди мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, также есть россияне.

«У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегалов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — заявил замминистра.

Он также уточнил, что переговорный процесс по возвращению мигрантов в зависимости от государства и законной базы их гражданства займет разное время.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика, которая столкнулась с миграционным кризисом, нуждается во всесторонней помощи Евросоюза. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе нельзя считать обычным миграционным кризисом, поскольку это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

Спустя день пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подчеркнул, что обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой являются бездоказательными. Он подчеркнул, что европейские чиновники и власти Литвы в течение года «своими руками последовательно и осознанно» разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Белоруссией.

2 августа начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас рассказал о том, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

При этом в тот же день глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

30 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что Евросоюз выразил готовность ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к торговле людьми. Он также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

29 июля депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с «Известиями» заявила, что ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в Литву из Белоруссии нельзя назвать патовой, однако необходимо вести диалог, в том числе и с Россией, для решения этой проблемы.