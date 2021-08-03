Минск отверг обвинения ЕС в создании миграционного кризиса

Обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой являются бездоказательными. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы», — цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства госагентство «БелТА».

Он подчеркнул, что европейские чиновники и власти Литвы в течение года «своими руками последовательно и осознанно» разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Белоруссией и Литва ранее заблокировала финансирование по подписанному с ЕС соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов, указали в ведомстве.

При этом в ЕС, «бросаясь голословными обвинениями», игнорируют тот факт, что Белоруссия с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции, но предложения республики остались без ответа, подчеркнул Глаз.

«И сейчас не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы. Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы. Беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь — таких маршрутов множество», — возмутился пресс-секретарь белорусского МИДа.

О том, что власти Белоруссии запускают процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС, стало известно 28 июня. В МИД республики констатировали, что приостановка соглашения окажет негативное влияние на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Белоруссия приняла такое решение из-за введенных в отношении нее экономических и секторальных санкций.

МВД Литвы предложило ввести в приграничных с Белоруссией районах чрезвычайное положение в связи с массовым наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в республику с территории Белоруссии. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис назвал мигрантов «новым гибридным оружием белорусского режима».

30 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что Евросоюз выразил готовность ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к торговле людьми.

Он также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

2 августа президент республики Гитанас Науседа попросил ЕС о помощи в решении миграционного кризиса. При этом истинной целью Литвы является желание выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза, сообщил глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных.