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Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает БелТА.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил белорусский лидер в ходе совещания по вопросам ситуации на границе.

Днем ранее стало известно, что белорусские пограничники обнаружили вблизи литовской границы мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он скончался.

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