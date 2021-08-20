Потеряли границы: кризис между Литвой и Белоруссией набирает обороты

Вильнюс обвиняет белорусских пограничников, сопровождавших мигрантов, в нарушении границы. Минск в ответ жалуется, что литовские власти применяли физическую силу, а также «отнимали ценные вещи» у нелегалов. Подробности происходящего — в материале «Известий».

«И так достаточно напряженная ситуация»

«Мы информировали Белоруссию, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Вильнюс вручил ноту протеста Белоруссии после инцидента на границе.

В Вильнюсе сообщают, что 17 августа группа из 12 белорусских пограничников, сопровождавшая около 30 мигрантов, перешла границу в Шальчининкском районе. После нескольких предупреждений со стороны литовцев белорусы вернулись на свою сторону. По словам главы МВД Агне Билотайте, литовские власти решили дополнительно усилить охрану границы. Помимо этого, Вильнюс рассказал о произошедшем партнерам по НАТО и ЕС.

«Режим, превративший ищущих лучшей жизни людей в орудие своей гибридной атаки, представляет угрозу не только для соседних стран, но и всего международного сообщества», — отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа.

Потеряли границы Временно закрытый пункт пропуска Литва–Беларусь Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В Минске все обвинения в свой адрес отрицают. Госпогранкомитет Белоруссии приводит другие данные, подтверждаемые видеозаписью: на участке Лидского пограничного отряда литовские силовики пытались «вытолкнуть беженцев на территорию Белоруссии». «Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина», — говорится в заявлении ведомства.

До этого президент РБ Александр Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» государственной границы. Он заявил, что в Литве у нелегалов отнимают ценные вещи. «У некоторых беженцев они (представители Литвы. — Ред.) отбирали до $10 тыс. Мы же это видим. Они у них отбирали телефоны и более дорогие вещи, если есть — деньги», — заявил белорусский лидер.

Толпа нелегалов

В последнее время ситуация на литовско-белорусской обострилась. С начала года там задержали 4 тыс. нелегалов, проникших с территории Белоруссии в Литву. Преимущественно это иракцы, иранцы и сирийцы, хотя есть мигранты из других стран — Таджикистана, Гвинеи, Афганистана, Йемена, Марокко, Индии, Сомали, Гамбии, Египта.

В Вильнюсе считают, что так белорусский лидер решил отомстить Западу за поддержку оппозиционного политика Светланы Тихановской и введение санкций. Раньше Минск связывали обязательства перед Брюсселем. В 2020-м стороны заключили соглашение о реадмиссии. Белоруссия забирала своих граждан, нарушивших миграционное законодательство ЕС, а также лиц из третьих стран. Но 28 июля, когда Белоруссия приостановила членство в проекте ЕС «Восточное партнерство», Минск объявил и о расторжении договоренности.

Потеряли границы Фото: REUTERS/Janis Laizans

То, что Белоруссия может разорвать соглашение, стало понятно еще в мае. Тогда Лукашенко заявил, что изначально его страна была барьером на пути нелегалов и запрещенных препаратов, но, учитывая давление Запада, в Минске задумались: нужно ли это продолжать. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пригрозил белорусский президент.

Вильнюс упрекнул Минск в «гибридной атаке», а также ввел режим чрезвычайной ситуации. На границе началось строительство забора, а также установка систем наблюдения. «Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию... Ну нацисты и всё, чего о них говорить», — отреагировал Лукашенко. 4 августа, как утверждают в Минске, гражданина Ирака избили в Литве. Он умер «на руках у белорусских пограничников». Литовские власти назвали произошедшее провокацией со стороны Минска.

«Для ЕС это смешно»

Балтийские государства могут использовать миграционный кризис, чтобы выбить больше денег из Брюсселя. Средства могут пойти на размещение нелегалов и обустройство границы. Евросоюз уже пообещал помочь странам Балтии и Польше, решив отправить туда дополнительных экспертов, а также необходимое техническое оборудование. Помимо этого, Брюссель решил обратиться в Еврокомиссию за дополнительной финансовой поддержкой. Впрочем, давать деньги Евросоюза на строительство стены между Литвой и Белоруссией Еврокомиссия уже отказалась.

«В западноевропейских столицах, куда переехали уже несколько миллионов мигрантов, проблемы Литвы, связанные с несколькими десятками беженцев, которые пытаются попасть из Белоруссии, — абсолютно смехотворная история. В Брюсселе это вообще не воспринимается как проблема. Крупные европейские страны задумываются о более глобальных вопросах: сколько афганских беженцев и какими путями прибудут в Европу. Это совершенно другие цифры — речь может идти о нескольких миллионах человек», — отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский.

С такой точкой зрения согласен глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. «Этот кризис показал, что Литва не может рассчитывать на оперативную помощь от Евросоюза. Ему не особенно интересны проблемы этой балтийской страны. Но у Вильнюса теперь будут все основания, чтобы передать большие полномочия в руки силовиков», — считает политолог.

Потеряли границы Фото: REUTERS/Maciej Luczniewski

По его словам, противостояние между странами вышло на новый уровень, когда на границе появились военные, которые могут открыть огонь на поражение. «Белоруссия решила устроить в Литве социальный взрыв. На первых порах у нее это получилось. Мигранты стали перебегать через границу, их начали отлавливать, размещать в лагерях. Сам факт существования этих лагерей возмутил литовцев. Это накладывалось на ограничения, связанные с коронавирусом, и активно использовалось политиками в самой балтийской стране», — пояснил эксперт.

Лизан полагает, что Евросоюз реагировал на происходящее довольно неумело и с запозданием. «Евросоюз надавил на Ирак, который в свою очередь отменил все туристические рейсы в Белоруссию. Поток мигрантов иссяк. Заодно мигрантов, которые шли с территории Белоруссии, принялись силой разворачивать», — отметил специалист.