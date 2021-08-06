Переходя границы: ЕС не исключает санкции против Минска из-за нелегалов

ЕС готов ввести новые ограничительные меры против Белоруссии, если ситуация на границе объединения не улучшится. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК) , комментируя наплыв беженцев в Литву через территорию республики. С начала этого года Вильнюс зафиксировал рекордное количество нелегальных мигрантов — почти 4 тыс. В МИД Литвы «Известиям» сообщили, что могут настоять на санкциях , если Белоруссия не пересмотрит свою политику. В палате представителей РБ тем временем заявили «Известиям», что отвергают все обвинения и видят в них попытку переложить ответственность за кризис. При этом там готовы сесть за стол переговоров с представителями Вильнюса .

Не просто миграционный кризис

После беспорядков в лагере для беженцев в деревне Руднинкай правительство Литвы решило начать высылку нелегалов, пытающихся въехать в Европу через территорию Белоруссии. Около 180 мигрантов, большинство из которых — граждане Ирака, были возвращены в республику 3 августа по приказу МВД Литвы. В ответ на это 5 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения . «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул белорусский лидер.

Переходя границы Задержанные литовскими пограничниками мигранты у центра мигрантов в Пабраде, Литва Фото: REUTERS/Janis Laizans

Миграционный кризис в Литве продолжается уже второй месяц — 2 июля власти страны объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, в этом году литовскую границу перешло около 4 тыс. нелегальных мигрантов — почти в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Подавляющее большинство беженцев прибывают на границу Литвы через Минск из Ирака, а также из Сирии и стран Африки. Учитывая, что Белоруссия недавно начала переговоры с Пакистаном о либерализации визового режима, список может пополниться. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, уже заявляла, что до конца года в республике может оказаться 10 тыс. нелегальных мигрантов.

Вильнюс обвиняет непосредственно Александра Лукашенко, якобы так Минск отвечает на санкции Евросоюза и авиационную блокаду . Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон во время визита в Литву 2 августа заявила, что «это не просто миграционный кризис, а акт агрессии режима Лукашенко».

— Литва примет все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, чтобы ограничить потоки нелегальной миграции из Белоруссии, — заявили «Известиям» в пресс-службе МИД страны.

Как подчеркнули в ведомстве, пока санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом нет.

— Но отметим, что санкции не были бы предложены, если бы Минск прекратил действия, нарушающие международные нормы и соглашения , — добавили в пресс-службе МИДа. — Как заявлял министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе.

4 августа глава литовского МИДа пригрозил тем, что экспорт калийных удобрений из Белоруссии через Литву может быть полностью прекращен. Эти удобрения — стратегический товар, производимый на предприятии «Беларуськалий», именно из литовского порта в Клайпеде он из Белоруссии идет в страны Азии и Южной Америки — главные потребители продукта.

Переходя границы Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В ЕК «Известиям» заявили, что ЕС готов ввести новые ограничительные меры против Минска.

— ЕС регулярно пересматривает свой санкционный режим. Союз готов добавить новые рестрикционные меры против «режима Лукашенко» и тех, кто его поддерживает или извлекает выгоду, если ситуация в стране не улучшится . При этом ограничительные меры обсуждаются и согласовываются всеми государствами — членами объединения. Как правило, мы не комментируем, на что могут быть направлены новые ограничительные меры, — добавили в пресс-службе ведомства.

В МИД Литвы «Известиям» заявили, что ЕС поддерживает страну и полностью выполняет свои обязательства по защите восточной границы объединения. Находясь с визитом в Литве, Илва Йоханссон отметила, что ЕС готов профинансировать дополнительные меры по борьбе с нелегальной миграцией и направит делегацию для обсуждения этого вопроса .

По данным Politico, ожидается, что в ближайшие недели министры внутренних дел ЕС проведут неформальную встречу для обсуждения ситуации на границе. «Чем раньше мы устроим [встречу], тем лучше. Лукашенко продолжает проводить гибридные операции против ЕС, и наш долг — быстро реагировать и принимать решения», — заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС. Исходя из этой риторики, не исключено, что речь пойдет и о новых формах давления на Белоруссию.

Сесть за стол

Белорусская сторона, в свою очередь, отвергает все обвинения со стороны ЕС, видя в них способ переложить ответственность за кризис. Александр Лукашенко уже заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны союза, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил» .

— Все обвинения Евросоюза маразматические. В ЕС давно началась миграционная волна , и есть международные обязательства, которые Литва должна выполнять в отношении мигрантов. Но на сегодняшний день она показала свою полную несостоятельность: погранслужбы там фактически нет, за 300 лет они не сумели обеспечить охрану собственных границ и все это переложили на Белоруссию , — заявил «Известиям» депутат палаты представителей и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Переходя границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе Фото: president.gov.by

Политик также напомнил об убитом 4 августа беженце на границе с Литвой, назвав это проявлением бесчеловечности местных пограничников. Напомним, в этот день сотрудники Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщили, что на границе с Литвой погиб нелегальный мигрант из Ирака. У литовского консульства в Гродно сразу развернулись пикеты в поддержку беженцев, подобные тем, что проходили обычно у дипмиссий Белоруссии в европейских странах во время минских протестов. На плакатах цветными красками было написано: «Остановите насилие над беженцами». Представитель пограничной службы Литвы Рокас Пукинскас при этом заявил, что им не поступала информация от Белоруссии о якобы убитом или избитом иракце и они узнали об этом из СМИ. Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала это сообщение вовсе «сказками братьев Гримм».

В беседе с «Известиями» Олег Гайдукевич отметил, что Белоруссия не нарушает свои обязательства, хотя и не должна решать проблему за европейцев.

Переходя границы Фото: REUTERS/Janis Laizans

— Естественно, мы не собираемся в полном объеме, как раньше, нести бремя охраны границы ЕС в одностороннем порядке, в то время как Литва вводит против Минска незаконные санкции и ведет гибридную войну , — добавил депутат, который уверен в необходимости диалога между странами для решения кризиса на границе. — Литва должна, наоборот, менять свою политику в сторону добрососедства: садиться за стол переговоров с Белоруссией , отменить санкции, ведь это выгодно литовскому народу.

Тем не менее пока Вильнюс явно не готов к такому сценарию. Вести диалог Литве вряд ли позволят и их ближайшие соседи. Эстонский депутат Европарламента Рихо Террас заявил ранее, что на фоне миграционного кризиса Вильнюс должен активировать четвертую статью устава НАТО. Она подразумевает, что, если одна из стран-членов видит угрозу своей безопасности, она вправе созвать экстренное совещание Североатлантического совета, чтобы обсудить с союзниками «меры по реагированию». При этом сами власти Эстонии уже разработали план действий на случай миграционного кризиса, один из которых подразумевает закрытие границ.