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Печеньки-тур: для чего Тихановская ездила в США

Оппозиционерка встретилась с Джо Байденом и порассуждала об отношениях с Россией
Фото: twitter.com/Tsihanouskaya
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Печеньки-тур: для чего Тихановская ездила в США
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2021-08-02 18:09:21
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская две недели провела в США. Политик встретилась с живущими за океаном белорусами, провела переговоры с представителями Госдепа и Конгресса. Гвоздем программы стала встреча с президентом США Джо Байденом, тот угостил гостью «замечательным печеньем». «Известия» разбирались в подробностях визита и причинах внешнеполитической активности Тихановской.

Что Тихановская делала в США

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская две недели провела в США. В Вашингтоне оппозиционерка встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. Кроме того, пообщалась с группой сенаторов, один из которых — Дэн Салливан — даже назвал ее «госпожа президент». Возложила цветы к мемориалам Тадеуша Костюшко и «жертв коммунизма», а вместе с послом Украины в США Оксаной Маркаровой еще и к мемориалу «жертвам Голодомора», заявив, что белорусы сегодня борются с наследием коммунистического режима в лице Лукашенко.

Печеньки-тур
Энтони Блинкен и Светлана Тихановская

Энтони Блинкен и Светлана Тихановская

Фото: twitter.com/Tsihanouskaya
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Как следует из официальных сообщений, на переговорах Тихановская просила о финансовой поддержке белорусской оппозиции. В частности, выбивала деньги для оппозиционных СМИ, телеграм-каналов и прочих подобных проектов. Кроме того, требовала ввести дополнительные санкции против белорусских предприятий, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Просила также надавить на Россию — «дать ей сигнал, что все подписанные режимом соглашения и контракты юридически ничтожны и будут аннулированы». При этом отмечала, что «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Белоруссии». Интересно, что американские собеседники Тихановской по итогам переговоров ограничились короткими и сухими сообщениями. Так, Энтони Блинкен сказал лишь, что постоянно обсуждает с Белым домом белорусский вопрос.

После Вашингтона Тихановская отправилась в Нью-Йорк, но 28 июля ее неожиданно вызвали обратно в Вашингтон. В американской столице она провела незапланированную 10-минутную беседу с президентом США Джо Байденом. Главу Белого дома, как и других американских чиновников, Тихановская убеждала в том, что Белоруссии нужна «практическая помощь». Самый комичный эпизод произошел уже после разговора. «Мы уже попрощались, но потом Джо Байден вернулся и принес мне кипу замечательных печенек», — с нескрываемым восторгом рассказала Тихановская.

Печеньки-тур
Встреча Светланы Тихановской и Джо Байдена

Встреча Светланы Тихановской и Джо Байдена

Фото: пресс-служба Белого дома

После этого Тихановская посетила Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Выступила в Стэнфордском университете на дискуссии о Белоруссии, съездила в Кремниевую долину, где встретилась с белорусскими IT-специалистами, пообщалась с директором по делам Евразии и России Американского еврейского комитета Сэмом Клигером о ее возможной поездке в Израиль.

Как Тихановская ездит по миру

Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. Согласно официальным данным, она набрала 10% голосов. Противники Лукашенко не признали итогов голосования, в стране прошли акции протеста. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем выборов. Сначала она пыталась опротестовать результаты подсчета голосов и даже сообщила о готовности стать «национальным лидером». Позже переехала в Литву.

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Власти прибалтийской республики предоставили беглой оппозционерке жилье и охрану, по Вильнюсу она передвигается на представительном кортеже. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», ее офису в республике присвоили дипломатический статус. Вильнюс также отказался удовлетворить запрос белорусской прокуратуры на экстрадицию оппозиционерки. «Мы можем сказать белорусскому режиму, что ад замерзнет раньше, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Сразу после переезда в Литву Тихановская развила бурную внешнеполитическую деятельность. Уже к концу августа 2020-го года она, как сообщали в ее пресс-службе, поговорила по телефону с десятью министрами иностранных дел и семью лидерами — президентами и премьер-министрами — разных стран, пообщалась также с главой правительства ЕС Урсулой фон дер Ляйен. В сентябре-октябре 2020-го лично встретилась с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Характерной стала поездка в Польшу, где премьер-министр Матеуш Моравецкий встречал гостью под бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции и называл ее «президентом Белоруссии».

Печеньки-тур
Встреча Матеуша Моравецкого и Светланы Тихановской в Варшаве

Встреча Матеуша Моравецкого и Светланы Тихановской в Варшаве

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

В Белоруссии и России отмечали, что Тихановская проводит встречи в неоднозначном статусе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о двойных стандартах у европейских политиков. Он напомнил об эпизоде, произошедшем в 2017 году. Тогда, накануне выборов во Франции, Владимир Путин принял в Москве Марин Ле Пен. «Жан-Марк Эро [тогда глава МИД Франции] подверг эту встречу критике: «Это попытка вмешательства в предвыборный процесс. Мы, Франция, не вмешиваемся во внутренние дела России и надеемся, что Россия не будет вмешиваться в наши». Сравните с реакцией на то, что происходит сейчас в Вильнюсе и других местах. Это к вопросу о двойных стандартах», — отмечал Лавров.

Постепенно, однако, внешнеполитическая активность Тихановской снизилась. Во-первых, на спад пошла протестная волна в Белоруссии. Во-вторых, очевиднее стало то, что сама Тихановская на ситуацию внутри Белоруссии не влияет. Несколько раз она объявляла протестную мобилизацию, но всплесков активности не происходило. В-третьих, доверие к белорусской оппозиции снизилось после ряда скандалов. Так, споры у штаба Тихановской разгорелись с командой осевшего в Польше бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко. Стороны не поделили проект некоего Народного антикризисного управления (НАУ).

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Четвертый фактор — откровения основателя крупных телеграм-канало оппозиции Романа Протасевича. Тот рассказал, что Тихановская живет роскошной жизнью. «Над ее образом работает команда стилистов и дизайнеров. Ее охраняет литовский аналог Службы безопасности президента. У нее кортеж со всеми атрибутами. Часть расходов за всё это покрывается за счет литовских налогоплательщиков — они, по сути, из своего кармана содержат зарубежного политика. Отчасти это спонсоры и поддержка диаспоры», —рассказал он после задержания в Минске.

Что говорят эксперты

Эксперты говорят, что практических итогов у визита Тихановской в США нет, ведь оппозиционерка не обладает никакими полномочиями, ничего не решает. «Поездка имеет символическое значение. Американцы подогревают протестные настроения в Белоруссии. Намекают Москве и Минску, что Белоруссию в покое не оставят. Да, оппозиция в прошлом году не сумела достичь успеха, но попытки раскачать страну продолжатся. Тактика изменилась — вместо наскока будет осада, — но цели у Вашингтона прежние», — отмечает в беседе с «Известями» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Печеньки-тур
Встреча Светланы Тихановской с белорусской диаспорой в США в Белорусской автокефальной церкви в Нью-Йорке

Встреча Светланы Тихановской с белорусской диаспорой в США в Белорусской автокефальной церкви в Нью-Йорке

Фото: twitter.com/Tsihanouskaya

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич напоминает, что в последнее время много говорилось о том, что на Западе списали Тихановскую. «Видимо, США решили подержать ее, публично продемонстрировать свою поддержку. Тем не менее, перспектив внутри Белоруссии у бывшего кандидата в президенты мало. У нас есть перед глазами пример венесуэльского Гуайдо. Его тоже любят и принимают в США, но на родине дело не идет», — отмечает эксперт.

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