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В Белоруссии заявили об отсутствии доказательств нарушения литовской границы

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Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отверг обвинения Литвы в нарушении ее границы белорусскими пограничниками, заявив, что объективных свидетельств по данному вопросу предоставлено не было.

«Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы, но объективных свидетельств не предоставляет», — сказано в сообщении ГПК Белоруссии, опубликованном в официальном Telegram-канале.

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В своем заявлении ведомство подчеркивает, что отсутствие убедительных свидетельств незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками «говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации с целью искусственного создания информационного резонанса».

Во вторник, 17 августа, Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы опубликовала кадры с вытеснением белорусскими погранвойсками группы беженцев на территорию республики. В связи с произошедшим Вильнюс направил Минску ноту протеста. В СОГГ указали, что силовики вытеснили мигрантов в Литву, а затем сами незаконно пересекли границу. Подобный инцидент МВД страны назвало провокацией.

Ранее, 13 августа, президент Латвии Эгилс Левитс рекомендовал мигрантам просить убежище в Белоруссии, так как в этой стране соблюдаются права граждан из третьих стран. Президент добавил, что для властей Латвии главным приоритетом является укрепление границы и безопасность государства.

10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Данный режим будет действовать до 10 ноября.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Белоруссии, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза о якобы содействию потоку нелегальных мигрантов нелепы. Она подчеркнула, что обвинения выглядят смешно на фоне того, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». По его словам, Минск оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

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