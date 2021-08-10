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Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

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Правительство Латвии на заседании во вторник ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов, который будет действовать до 10 ноября. Об этом сообщает медиапортал Lsm.lv 10 августа.

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С соответствующим предложением на заседании выступила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

«Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно», — написала Голубева в своем Twitter.

Режим ЧС ввели в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики и в городк Даугавпилсе. Государственной службе пограничной охраны разрешается использовать физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать в Белоруссию лиц, которые незаконно пересекли государственную границу Латвии.

Решение правительства также предусматривает, что Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная полиция должны помогать погранохране в обеспечении пограничного контроля на латвийско-белорусской границе, чтобы предотвратить ее незаконное пересечение.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену.

К 9 августа на границе Белоруссии и Латвии задержали 343 нарушителя, из них 220 человек задержали с 1 июня по 9 августа. Для охраны границы власти Латвии ввели усиленный контроль.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Белоруссии, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза о якобы содействию потоку нелегальных мигрантов нелепы.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». По его словам, Минск оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

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