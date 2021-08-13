Прямой эфир
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн
Мир
Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане
Мир
Белое население США сократилось впервые с 1790 года
Мир
Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта
Мир
Меркель посетит Россию 20 августа
Экономика
Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года

Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона начала доставлять беженцев к границе республики. Об этом в пятницу, 13 августа, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Переходя границы: ЕС не исключает санкции против Минска из-за нелегалов
Как разворачивается белорусско-литовский миграционный кризис

«Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «автомобиль такого типа [на котором доставили беженцев] не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши».

11 августа пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна усиливает охрану границы с Белоруссией в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов.

Кроме того, в июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила в этом Белоруссию. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.

Кроме того, из-за ситуации с мигрантами Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией. Особый режим будет действовать до 10 ноября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021