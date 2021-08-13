Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона начала доставлять беженцев к границе республики. Об этом в пятницу, 13 августа, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «автомобиль такого типа [на котором доставили беженцев] не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши».

11 августа пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна усиливает охрану границы с Белоруссией в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов.

Кроме того, в июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила в этом Белоруссию. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.

Кроме того, из-за ситуации с мигрантами Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией. Особый режим будет действовать до 10 ноября.