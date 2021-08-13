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Президент Латвии призвал мигрантов просить убежище в Белоруссии

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Мигрантам следует просить убежище в Белоруссии, так как в этой стране соблюдаются права граждан из третьих стран. Такое заявление в пятницу, 13 августа, сделал президент Латвии Эгилс Левитс, передает портал Mixnews.

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«С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», — сказал он на пресс-конференции после встречи с премьер-министром прибалтийской республики Кришьянисом Кариньшем.

Президент добавил, что для властей Латвии главным приоритетом является укрепление границы и безопасность государства.

10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Данный режим будет действовать до 10 ноября.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Белоруссии, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза о якобы содействию потоку нелегальных мигрантов нелепы.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». По его словам, Минск оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

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