Балтийский поток: беженцы-арабы из Белоруссии штурмуют границу Латвии

Арабские мигранты внезапно полюбили Латвию. За последние пять дней в страну через границу с Белоруссией перебрались 300 иностранцев, руководство республики объявило режим чрезвычайной ситуации. При этом в соседней Литве, которая первой столкнулась с проблемами, радуются успеху — поток нелегалов почти иссяк. Справиться с ситуацией удалось благодаря применению силы — пограничники начали разворачивать прибывающих обратно прямо на границе. «Известия» разбирались в происходящем.

Что происходит в Латвии

В Латвии за последние пять дней задержали около 300 беженцев-нелегалов. Самым сложным оказался понедельник, 9 августа, когда прибыло сразу 200 человек. Большинство — граждане Ирака. Для сравнения за весь 2020 год в страну просочились лишь 74 иностранца, в 2019-м — 36. Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс говорит, что в центрах размещения мигрантов в городах Даугавпилс и Муцениеки мест почти не осталось, поэтому нарушителей границы селят в палатках.

Пуятс отмечает, что среди мигрантов не только мужчины, но и женщины с детьми. Многие нелегалы не знают, что прибывают в Латвию — думают, что попадают сразу в Германию . По словам Пуятса, мигранты несколько раз пересекали границу большими группами по 30 человек и более. Начальник Госпогранохраны считает это доказательством того, что власти Белоруссии контролируют и организованно засылают беженцев в республику.

Днем 10 августа правительство Латвии объявило в приграничных районах режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что охранять границу вместе с пограничниками теперь будут подразделения полиции и армии. Кроме того, латвийские пограничники получают дополнительные полномочия. Мигрантов, которые еще не перешли границу, военнослужащие смогут «отражать и физически отталкивать» обратно в Белоруссию. Мигрантов, которые перешли границу, сотрудники Госпогранслужбы смогут вывозить на пограничные переходы и принудительно возвращать обратно.

Балтийский поток Мигранты на белорусско-латвийской границе в Ворзове, Латвия Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В зоне действия режима ЧС мигранты не смогут подавать заявления о предоставлении им статуса беженца. До выдворения из Латвии мигрантов будут селить в палатках или помещениях, принадлежащих самоуправлениям. «Зоны размещения будут охранять полицейские или пограничники. В любом случае, приезжие не смогут свободно гулять», — объясняла ранее глава МВД страны Мария Голубева. Понятно, что все эти меры нарушают права человека, но в Риге их считают оправданными. «Некоторые предложения не соответствуют общепринятой практике, но являются реакцией на чрезвычайную ситуацию», — говорит начальник Госпогранслужбы Пуятс. После объявления режима ЧС латвийские пограничники начали действовать максимально жестко — в ночь с 10 на 11 августа пресекли попытки 56 человек попасть в республику.

Еще одна вынужденная мера — укрепление границы с Белоруссией. Интересно, что Рига объявляла о строительстве забора между двумя странами еще в 2015 году. Сейчас выясняется, что за шесть лет ничего сделать не удалось. Теперь премьер-министр Кришьянис Кариньш говорит, что оборудовать и обустроить границу Латвии с Белоруссией надо как можно скорее. Согласно одному из предложений, на проблемных участках в качестве быстрого временного решения будут использовать колючую проволоку.

Что происходит в Литве

Изначально миграционный кризис разразился в Литве. Туда в конце весны – начале лета через Белоруссию хлынул поток нелегалов из Ближнего Востока. Всего в нынешнем году в Литве задержали свыше 4 тыс. беженцев, при этом за весь прошлый год в республике задержали 81 иностранца, за позапрошлый — 46. В Вильнюсе нашествие связали с изменившейся политикой белорусских властей. Александр Лукашенко не раз угрожал ослабить контроль за границей из-за санкций ЕС. При этом литовские официальные лица считают, что Лукашенко не просто не останавливает поток мигрантов, а контролирует и организовывает его. Утверждается, что переправкой иностранцев занимается белорусский государственный туроператор, за переброску в Евросоюз мигранты якобы платят до €15 тыс.

В Литве наплыв мигрантов вызвал немало трудностей. Приезжие несколько раз протестовали против условий содержания. Так, в начале августа бунт произошел на полигоне Руднинкае. Иностранцы заблокировали дорогу к месту возведения палаточного городка и отказались пропускать строительную технику. Мигранты жаловались журналистам на нехватку спальных мешков и желтую питьевую воду, грозились начать голодовку. Закончилось противостояние, когда сотрудники службы безопасности отогнали мигрантов водой из шланга и слезоточивым газом. Недовольство выражают и литовцы. Так, жители городка Девенишкес провели несколько акций против размещения у себя приезжих.

Балтийский поток Лагерь беженцев Руднинкай в Литве Фото: ТАСС/imago images/Julius Kalinskas

Вильнюс из-за наплыва мигрантов объявил режим чрезвычайного положения и заявил о решении построить стену на границе с Белоруссией. В начале августа Вильнюс начал депортировать нелегалов. Прибывающих беженцев разворачивают на границе, тех, кто проник на территорию Литвы, высылают обратно. Кроме того, в Вильнюсе пообещали каждому пожелавшему вернуться домой беженцу купить билеты домой, а также дать 300 евро. В результате четверо суток — с 6 по 10 августа — ни один мигрант не проник в Литву. 11 августа задержали трех нелегалов без документов.

Несколько раз борьба с наплывом мигрантов оборачивалась трагедиями. 4 августа белорусские пограничники в районе городка Бенякони обнаружили гражданина Ирака. Того жестоко избили в Литве, от обильной кровопотери приезжий скончался . Еще один инцидент произошел 10 августа. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео, на котором видно, как литовцы тащат и выбрасывают на границе беременную иностранку без сознания . При этом Вильнюс зазорным происходящее не считает. «Вопросы прав человека не являются проблемой Литвы. Литва действительно делает всё, чтобы права человека по возможностям обеспечивались», — говорит глава МВД страны Агне Билотайте.

Что говорят эксперты

Эксперты говорят, что миграционный кризис в Литве не закончился. «Я бы не стал доверять официальной литовской информации. Да, количество переходов границы сократилось, но вряд ли сошло к нулю. Сейчас в стране идет информационная зачистка, вопросы миграции сильно цензурируются» , — говорит «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Собеседник отмечает, что страны Запада закрывают глаза на нарушения прав беженцев . «В Прибалтике до сих пор практикуется негражданство в отношении русского населения, Запад смотрит на это с молчаливым одобрением. Логично, что и судьба арабов в Прибалтике не беспокоит», — подчеркивает он.

Балтийский поток Фото: ТАСС/imago images/Darius Mataitis