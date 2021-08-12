Балтийский поток: беженцы-арабы из Белоруссии штурмуют границу Латвии
Арабские мигранты внезапно полюбили Латвию. За последние пять дней в страну через границу с Белоруссией перебрались 300 иностранцев, руководство республики объявило режим чрезвычайной ситуации. При этом в соседней Литве, которая первой столкнулась с проблемами, радуются успеху — поток нелегалов почти иссяк. Справиться с ситуацией удалось благодаря применению силы — пограничники начали разворачивать прибывающих обратно прямо на границе. «Известия» разбирались в происходящем.
Что происходит в Латвии
В Латвии за последние пять дней задержали около 300 беженцев-нелегалов. Самым сложным оказался понедельник, 9 августа, когда прибыло сразу 200 человек. Большинство — граждане Ирака. Для сравнения за весь 2020 год в страну просочились лишь 74 иностранца, в 2019-м — 36. Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс говорит, что в центрах размещения мигрантов в городах Даугавпилс и Муцениеки мест почти не осталось, поэтому нарушителей границы селят в палатках.
Пуятс отмечает, что среди мигрантов не только мужчины, но и женщины с детьми. Многие нелегалы не знают, что прибывают в Латвию — думают, что попадают сразу в Германию. По словам Пуятса, мигранты несколько раз пересекали границу большими группами по 30 человек и более. Начальник Госпогранохраны считает это доказательством того, что власти Белоруссии контролируют и организованно засылают беженцев в республику.
Днем 10 августа правительство Латвии объявило в приграничных районах режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что охранять границу вместе с пограничниками теперь будут подразделения полиции и армии. Кроме того, латвийские пограничники получают дополнительные полномочия. Мигрантов, которые еще не перешли границу, военнослужащие смогут «отражать и физически отталкивать» обратно в Белоруссию. Мигрантов, которые перешли границу, сотрудники Госпогранслужбы смогут вывозить на пограничные переходы и принудительно возвращать обратно.
Мигранты на белорусско-латвийской границе в Ворзове, Латвия
В зоне действия режима ЧС мигранты не смогут подавать заявления о предоставлении им статуса беженца. До выдворения из Латвии мигрантов будут селить в палатках или помещениях, принадлежащих самоуправлениям. «Зоны размещения будут охранять полицейские или пограничники. В любом случае, приезжие не смогут свободно гулять», — объясняла ранее глава МВД страны Мария Голубева. Понятно, что все эти меры нарушают права человека, но в Риге их считают оправданными. «Некоторые предложения не соответствуют общепринятой практике, но являются реакцией на чрезвычайную ситуацию», — говорит начальник Госпогранслужбы Пуятс. После объявления режима ЧС латвийские пограничники начали действовать максимально жестко — в ночь с 10 на 11 августа пресекли попытки 56 человек попасть в республику.
Еще одна вынужденная мера — укрепление границы с Белоруссией. Интересно, что Рига объявляла о строительстве забора между двумя странами еще в 2015 году. Сейчас выясняется, что за шесть лет ничего сделать не удалось. Теперь премьер-министр Кришьянис Кариньш говорит, что оборудовать и обустроить границу Латвии с Белоруссией надо как можно скорее. Согласно одному из предложений, на проблемных участках в качестве быстрого временного решения будут использовать колючую проволоку.
Что происходит в Литве
Изначально миграционный кризис разразился в Литве. Туда в конце весны – начале лета через Белоруссию хлынул поток нелегалов из Ближнего Востока. Всего в нынешнем году в Литве задержали свыше 4 тыс. беженцев, при этом за весь прошлый год в республике задержали 81 иностранца, за позапрошлый — 46. В Вильнюсе нашествие связали с изменившейся политикой белорусских властей. Александр Лукашенко не раз угрожал ослабить контроль за границей из-за санкций ЕС. При этом литовские официальные лица считают, что Лукашенко не просто не останавливает поток мигрантов, а контролирует и организовывает его. Утверждается, что переправкой иностранцев занимается белорусский государственный туроператор, за переброску в Евросоюз мигранты якобы платят до €15 тыс.
В Литве наплыв мигрантов вызвал немало трудностей. Приезжие несколько раз протестовали против условий содержания. Так, в начале августа бунт произошел на полигоне Руднинкае. Иностранцы заблокировали дорогу к месту возведения палаточного городка и отказались пропускать строительную технику. Мигранты жаловались журналистам на нехватку спальных мешков и желтую питьевую воду, грозились начать голодовку. Закончилось противостояние, когда сотрудники службы безопасности отогнали мигрантов водой из шланга и слезоточивым газом. Недовольство выражают и литовцы. Так, жители городка Девенишкес провели несколько акций против размещения у себя приезжих.
Лагерь беженцев Руднинкай в Литве
Вильнюс из-за наплыва мигрантов объявил режим чрезвычайного положения и заявил о решении построить стену на границе с Белоруссией. В начале августа Вильнюс начал депортировать нелегалов. Прибывающих беженцев разворачивают на границе, тех, кто проник на территорию Литвы, высылают обратно. Кроме того, в Вильнюсе пообещали каждому пожелавшему вернуться домой беженцу купить билеты домой, а также дать 300 евро. В результате четверо суток — с 6 по 10 августа — ни один мигрант не проник в Литву. 11 августа задержали трех нелегалов без документов.
Несколько раз борьба с наплывом мигрантов оборачивалась трагедиями. 4 августа белорусские пограничники в районе городка Бенякони обнаружили гражданина Ирака. Того жестоко избили в Литве, от обильной кровопотери приезжий скончался. Еще один инцидент произошел 10 августа. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео, на котором видно, как литовцы тащат и выбрасывают на границе беременную иностранку без сознания. При этом Вильнюс зазорным происходящее не считает. «Вопросы прав человека не являются проблемой Литвы. Литва действительно делает всё, чтобы права человека по возможностям обеспечивались», — говорит глава МВД страны Агне Билотайте.
Что говорят эксперты
Эксперты говорят, что миграционный кризис в Литве не закончился. «Я бы не стал доверять официальной литовской информации. Да, количество переходов границы сократилось, но вряд ли сошло к нулю. Сейчас в стране идет информационная зачистка, вопросы миграции сильно цензурируются», — говорит «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Собеседник отмечает, что страны Запада закрывают глаза на нарушения прав беженцев. «В Прибалтике до сих пор практикуется негражданство в отношении русского населения, Запад смотрит на это с молчаливым одобрением. Логично, что и судьба арабов в Прибалтике не беспокоит», — подчеркивает он.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорит, что прибалтийские республики входят в ЕС, но политически контролируются США. «Для Вашингтона главное то, что эти три страны пытаются бороться с Белоруссией и Россией. Это для США важнее прав человека. ЕС в этот вопрос не вмешивается, чтобы не лишний раз не ссориться с заокеанским гегемоном», — объясняет эксперт.