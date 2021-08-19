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Экс-глава МИДа Польши заявил о желании Лаврова дестабилизировать страну

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Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский увидел скрытую угрозу в предложении главы МИД РФ Сергея Лаврова ввести безвизовый приграничный обмен с Варшавой и Вильнюсом. Об этом польский дипломат заявил 18 августа в беседе wPolityce.

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По мнению Ващиковского, глава российского ведомства намерен таким образом дестабилизировать ситуацию в отношениях Польши и США, а также открыть доступ беженцам из Афганистана и других стран в Польшу через Калининградскую область.

«Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. <…> Он [Лавров] хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил», — сказал экс-министр.

Кроме того, он обвинил Россию в стремлении уничтожить Польшу.

Ващиковский отметил, что Варшаве следует «вытерпеть» подобные предложения Москвы и призвал к укреплению контактов с США.

Свое предложение Лавров озвучил во время визита в Калининград 17 августа. Глава российского МИДа тогда напомнил, что между Россией и Польшей существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, однако Варшава в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и подчеркнул, что существование подобных договоренностей выгодно всем.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена планами США по наращиванию присутствия в Польше. Таким образом она прокомментировала приобретение Варшавой американских танков Abrams.

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