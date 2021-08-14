Встать в строй: в Польше предложили радикально увеличить армию

В Польше вызвало оживленную дискуссию заявление министра обороны этой страны Мариша Блащака, предложившего кардинально увеличить армию государства – более чем вдвое. Свое предложение глава польского Минобороны обосновал состоявшимися в начале года неудачными штабными маневрами «Зима-2020», а приурочил его к приближающимся российско-белорусским учениям «Запад-2021». Однако, у некоторых экспертов идеи Блащака вызывают скепсис – они сомневаются в том, что их можно воплотить в жизнь. Подробности – в материале «Известий».

Спор алармистов и прагматиков

По мнению Блащака, чтобы Польша чувствовала себя в безопасности, ей необходимо 300 тысяч человек под ружьем: 250 тысяч солдат оперативных войск и 50 тысяч служащих так называемых войск территориальной обороны. В этом предложении нет ничего нового: о том, что военный потенциал Польши недостаточен, недавно заявлял и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он выразил уверенность, что Польше придётся быстро развивать свои военные возможности, потому что, мол, мир становится всё более и более опасным, и «того, что у нас есть сегодня, недостаточно».

У многих предложения Блащака и Качинского вызвали скептический отклик. Так, польское издание Wrost напоминает, что численности в 300 тыс. солдат польская армия достигала к началу 1990-х годов, когда ещё не было изжито наследие коммунистической эпохи. Последний всеобщий призыв в польскую армию проходил в декабре 2008 года, затем он был отменён как рудимент «тоталитарного прошлого» . Бывший министр обороны (1992−1993 и 1997−2000 гг.) Януш Онышкевич заявил, что предложение Блащака «совершенно нереалистичное». Экс-министр объясняет: «Это потребует огромных затрат на оборону. На подготовку такого количества солдат, особенно офицеров и командиров, уйдут годы».

Встать в строй Министр обороны Польши Мариуш Блащак Фото: Global Look Press/US Joint Staff/Digital

Стоит добавить, что недавно пана Онышкевича вместе с бывшим главой МИДа (в 2005 г.) Адамом Даниэлем Ротфельдом громогласно объявили в прессе практически государственными изменниками. Никаких радикальных мер бывшие министры не предлагали, они всего лишь подписались под коллективным письмом, в котором содержится предложение несколько снизить градус противостояния с Россией и, возможно, сократить американское военное присутствие в Польше. «Вместе с российскими генералами и "экспертами" из двадцати стран мира они выступают за "сокращение обычных сил Североатлантического союза и России, развёрнутых в Европе" и "подтверждение взаимных политических обязательств в соответствии с Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 года"», – с негодованием писала Gazeta Polska, обслуживающая интересы «Права и справедливости».

У правящих – своя логика. Их алармистские заявления зазвучали особенно громко после состоявшихся в начале этого года штабных учений «Зима-2020» , в которых приняло участие несколько тысяч офицеров. Учения проходили в Польской академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. По результатам виртуальных манёвров выяснилось, что польские военачальники выставили на карту боевых действий такие силы и вооружения, которых пока что в их распоряжении не имеется. Например, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании в учёт приняли новые системы вооружения, заказанные Польшей в США, но в реальности ещё не полученные – это зенитные системы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевой самолет F-35.

Встать в строй Американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS Фото: Global Look Press/U.S. Marines/ZUMAPRESS

«Боевые операции» в рамках «Зимы-2020» проводились в северо-восточном регионе государства – в так называемом «Сувалкском коридоре» между Калининградской областью России и Белоруссией. Данный «коридор» проходит в основном по границе Польши и Литвы с городом Сувалки – центром данной территории. По мнению журналиста издания Polityka Insight Марека Сверчиньского, существует «серьёзная и основательная угроза», что «после захвата Прибалтики русские направятся в Польшу». Сверчиньский вычислил даже «самый простой путь, ведущий к соединению войск захватчиков с силами, которые расположены, например, в Калининградской области». Это, по словам журналиста, как раз и есть так называемый «Сувалкский коридор» – польско-литовский участок границы протяжённостью 60 километров. «НАТО об этом осведомлено, а положение Польши трудно назвать иначе, чем трудным», – стращал Сверчиньский.

Удручающие итоги

Итоги манёвров серьезно озадачили польский генералитет. «Военные учения "Зима-2020" в Польше окончились позором и полным провалом. Симуляция показала, что война была молниеносно проиграна, а польская армия прекратила своё существование» , – сообщил польский новостной сервис Onet. Вскоре выяснились и некоторые весьма нелицеприятные подробности. «Ожесточённая оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили своё существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80 процентов живой силы и техники», – подводит итоги учений портал Interia. Там пришли к выводу, что в случае реальной войны, судя по итогу маневров, всё сложилось бы для Польши ещё даже «хуже, чем в 1939 году» . Выход, по мнению Блащака – в радикальном усилении армии.

Встать в строй Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS

В настоящее время общая численность вооружённых сил Польши составляет около 124 тыс. человек (без резерва). Свыше половины из них – 68 тыс. человек – несут службу в рядах сухопутных войск . При этом уже сейчас Варшава прикладывает большие усилия для того, чтобы сделать свою армию максимально боеспособной. В рамках принятой в 2017 году новой «Концепции национальной обороны», идёт «накачка» военного бюджета. Если в 2018-м он составлял 42,9 млрд злотых (менее 12 млрд долларов), то в 2020-м вырос до 50,4 млрд злотых (более 12,6 млрд долларов), превысив 2% от ВВП страны. К 2030 году его планируется еще увеличить до 2,5%.

В связи с этим военный эксперт Кирилл Рябов напоминает, что в военных вопросах Польша полагается не только на свои силы – в прошлом году Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении на польской территории американского контингента . «Для этого Польше придётся построить и реконструировать массу объектов военного и двойного назначения. Кроме того, польская сторона возьмёт на себя часть расходов на содержание иностранных войск. Общая стоимость таких мероприятий остается неизвестной, но руководство страны говорит о необходимости таких трат для коллективной и национальной безопасности», – отмечает Рябов.

Он констатирует, что существовавшая в Польше ранее организационно-штатная структура вооружённых сил была признана недостаточно эффективной – и её решили дополнить современными компонентами. «В настоящее время ведутся мероприятия по созданию новых структур, частей и соединений разного рода. Основное внимание при этом уделяется сухопутным формированиям. В состав сухопутных войск до 2018 года входили две механизированные дивизии и одна кавалерийская. Также несли службу несколько отдельных бригад и полков разного назначения. В 2018 году началось формирование нового соединения. Части новой 18-й мехдивизии базируются в восточных районах страны и призваны прикрывать столичный регион. В ближайшем будущем дивизия сможет начать полноценную службу» – пишет эксперт.

Железом обзавестись проще, чем людьми

Продолжается и начатое в 2017 году создание войск территориальной обороны. В настоящее время в них несут службу свыше 3 – 3,5 тыс. человек, ещё 18 тыс. числятся в резерве. В 2021 году общую численность этого рода войск, включая резервистов, планируется довести до 53 тыс. человек. Польша располагает четвёртым в НАТО (после США, Турции и Греции) танковым парком, включающим в себя машины третьего поколения : немецкие «Леопарды-2А4», собственные РТ-91 (созданы на основе Т-72), Т-72. В ближайшие десять-пятнадцать лет их планируется списать ввиду морального устаревания и заменить перспективными образцами. В рамках этой замены в июле было объявлено, что страна приобретет 250 американских танков Abrams новейшей модификации. По словам Блащака, закупленных танков будет достаточно для создания четырех батальонов – их предполагается разместить на востоке страны. В свою очередь, Качиньский подчеркнул, что Варшава придерживается принципа «Кто хочет мира, должен готовиться к войне».

Встать в строй Американский истребитель F-35A Lightning II Фото: U.S. Air Force/Donald R. Allen

Что касается авиации, то в Польше основу военно-воздушных сил составляют истребители-бомбардировщики четвёртого поколения. В ближайшее время начнется обновление ВВС. Так, 31 января 2020 года был подписан польско-американский контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35A . «Соглашение стоимостью 4,6 млрд долларов предусматривает передачу тридцати двух самолетов, некоторого количества комплектующих и подготовку личного состава. Первые F-35A передадут заказчику в 2024 году. Техника будет поставляться по 4-6 единиц в год. Первая эскадрилья достигнет начальной оперативной готовности к 2028 году. Ещё через два года службу начнет вторая. В соответствии с основным контрактом, обучение в США пройдут двадцать четыре лётчика и около сотни человек технического состава. Если польские ВВС пожелают увеличить количество специалистов для работы на новой технике, им придётся заключать новые контракты», – констатирует Рябов. Запланировано обновление и военно-транспортной авиации, а также вертолетного парка.

Что же до флота, то всего ВМС Польши составляют сорок с лишним кораблей . Наиболее новым – вернее, условно «новым» кораблем польского флота является скромный патрульный корвет Ślązak («Силезец»), флаг на котором был поднят 28 ноября 2019 года. Состояние польского флота вызывает у экспертов глубокую тревогу уже давно – в особенно плачевном состоянии пребывает подплав. Польша пытается заткнуть «дыру» за счет импортной продукции. В 2020-м польская пресса сообщила, что на финальный этап вышли затянувшиеся переговоры о приобретении у Швеции двух хоть и старых, но модернизированных дизельных подводных лодок – Södermanland и Östergötland. Также Варшава уже несколько лет вынашивает план постройки трёх собственных неатомных подводных лодок типа «Орка», вооруженных крылатыми ракетами.