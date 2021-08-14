Встать в строй: в Польше предложили радикально увеличить армию
В Польше вызвало оживленную дискуссию заявление министра обороны этой страны Мариша Блащака, предложившего кардинально увеличить армию государства – более чем вдвое. Свое предложение глава польского Минобороны обосновал состоявшимися в начале года неудачными штабными маневрами «Зима-2020», а приурочил его к приближающимся российско-белорусским учениям «Запад-2021». Однако, у некоторых экспертов идеи Блащака вызывают скепсис – они сомневаются в том, что их можно воплотить в жизнь. Подробности – в материале «Известий».
Спор алармистов и прагматиков
По мнению Блащака, чтобы Польша чувствовала себя в безопасности, ей необходимо 300 тысяч человек под ружьем: 250 тысяч солдат оперативных войск и 50 тысяч служащих так называемых войск территориальной обороны. В этом предложении нет ничего нового: о том, что военный потенциал Польши недостаточен, недавно заявлял и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он выразил уверенность, что Польше придётся быстро развивать свои военные возможности, потому что, мол, мир становится всё более и более опасным, и «того, что у нас есть сегодня, недостаточно».
У многих предложения Блащака и Качинского вызвали скептический отклик. Так, польское издание Wrost напоминает, что численности в 300 тыс. солдат польская армия достигала к началу 1990-х годов, когда ещё не было изжито наследие коммунистической эпохи. Последний всеобщий призыв в польскую армию проходил в декабре 2008 года, затем он был отменён как рудимент «тоталитарного прошлого». Бывший министр обороны (1992−1993 и 1997−2000 гг.) Януш Онышкевич заявил, что предложение Блащака «совершенно нереалистичное». Экс-министр объясняет: «Это потребует огромных затрат на оборону. На подготовку такого количества солдат, особенно офицеров и командиров, уйдут годы».
Министр обороны Польши Мариуш Блащак
Стоит добавить, что недавно пана Онышкевича вместе с бывшим главой МИДа (в 2005 г.) Адамом Даниэлем Ротфельдом громогласно объявили в прессе практически государственными изменниками. Никаких радикальных мер бывшие министры не предлагали, они всего лишь подписались под коллективным письмом, в котором содержится предложение несколько снизить градус противостояния с Россией и, возможно, сократить американское военное присутствие в Польше. «Вместе с российскими генералами и "экспертами" из двадцати стран мира они выступают за "сокращение обычных сил Североатлантического союза и России, развёрнутых в Европе" и "подтверждение взаимных политических обязательств в соответствии с Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 года"», – с негодованием писала Gazeta Polska, обслуживающая интересы «Права и справедливости».
У правящих – своя логика. Их алармистские заявления зазвучали особенно громко после состоявшихся в начале этого года штабных учений «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров. Учения проходили в Польской академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. По результатам виртуальных манёвров выяснилось, что польские военачальники выставили на карту боевых действий такие силы и вооружения, которых пока что в их распоряжении не имеется. Например, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании в учёт приняли новые системы вооружения, заказанные Польшей в США, но в реальности ещё не полученные – это зенитные системы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевой самолет F-35.
Американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
«Боевые операции» в рамках «Зимы-2020» проводились в северо-восточном регионе государства – в так называемом «Сувалкском коридоре» между Калининградской областью России и Белоруссией. Данный «коридор» проходит в основном по границе Польши и Литвы с городом Сувалки – центром данной территории. По мнению журналиста издания Polityka Insight Марека Сверчиньского, существует «серьёзная и основательная угроза», что «после захвата Прибалтики русские направятся в Польшу». Сверчиньский вычислил даже «самый простой путь, ведущий к соединению войск захватчиков с силами, которые расположены, например, в Калининградской области». Это, по словам журналиста, как раз и есть так называемый «Сувалкский коридор» – польско-литовский участок границы протяжённостью 60 километров. «НАТО об этом осведомлено, а положение Польши трудно назвать иначе, чем трудным», – стращал Сверчиньский.
Удручающие итоги
Итоги манёвров серьезно озадачили польский генералитет. «Военные учения "Зима-2020" в Польше окончились позором и полным провалом. Симуляция показала, что война была молниеносно проиграна, а польская армия прекратила своё существование», – сообщил польский новостной сервис Onet. Вскоре выяснились и некоторые весьма нелицеприятные подробности. «Ожесточённая оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили своё существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80 процентов живой силы и техники», – подводит итоги учений портал Interia. Там пришли к выводу, что в случае реальной войны, судя по итогу маневров, всё сложилось бы для Польши ещё даже «хуже, чем в 1939 году». Выход, по мнению Блащака – в радикальном усилении армии.
В настоящее время общая численность вооружённых сил Польши составляет около 124 тыс. человек (без резерва). Свыше половины из них – 68 тыс. человек – несут службу в рядах сухопутных войск. При этом уже сейчас Варшава прикладывает большие усилия для того, чтобы сделать свою армию максимально боеспособной. В рамках принятой в 2017 году новой «Концепции национальной обороны», идёт «накачка» военного бюджета. Если в 2018-м он составлял 42,9 млрд злотых (менее 12 млрд долларов), то в 2020-м вырос до 50,4 млрд злотых (более 12,6 млрд долларов), превысив 2% от ВВП страны. К 2030 году его планируется еще увеличить до 2,5%.
В связи с этим военный эксперт Кирилл Рябов напоминает, что в военных вопросах Польша полагается не только на свои силы – в прошлом году Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении на польской территории американского контингента. «Для этого Польше придётся построить и реконструировать массу объектов военного и двойного назначения. Кроме того, польская сторона возьмёт на себя часть расходов на содержание иностранных войск. Общая стоимость таких мероприятий остается неизвестной, но руководство страны говорит о необходимости таких трат для коллективной и национальной безопасности», – отмечает Рябов.
Он констатирует, что существовавшая в Польше ранее организационно-штатная структура вооружённых сил была признана недостаточно эффективной – и её решили дополнить современными компонентами. «В настоящее время ведутся мероприятия по созданию новых структур, частей и соединений разного рода. Основное внимание при этом уделяется сухопутным формированиям. В состав сухопутных войск до 2018 года входили две механизированные дивизии и одна кавалерийская. Также несли службу несколько отдельных бригад и полков разного назначения. В 2018 году началось формирование нового соединения. Части новой 18-й мехдивизии базируются в восточных районах страны и призваны прикрывать столичный регион. В ближайшем будущем дивизия сможет начать полноценную службу» – пишет эксперт.
Железом обзавестись проще, чем людьми
Продолжается и начатое в 2017 году создание войск территориальной обороны. В настоящее время в них несут службу свыше 3 – 3,5 тыс. человек, ещё 18 тыс. числятся в резерве. В 2021 году общую численность этого рода войск, включая резервистов, планируется довести до 53 тыс. человек. Польша располагает четвёртым в НАТО (после США, Турции и Греции) танковым парком, включающим в себя машины третьего поколения: немецкие «Леопарды-2А4», собственные РТ-91 (созданы на основе Т-72), Т-72. В ближайшие десять-пятнадцать лет их планируется списать ввиду морального устаревания и заменить перспективными образцами. В рамках этой замены в июле было объявлено, что страна приобретет 250 американских танков Abrams новейшей модификации. По словам Блащака, закупленных танков будет достаточно для создания четырех батальонов – их предполагается разместить на востоке страны. В свою очередь, Качиньский подчеркнул, что Варшава придерживается принципа «Кто хочет мира, должен готовиться к войне».
Американский истребитель F-35A Lightning II
Что касается авиации, то в Польше основу военно-воздушных сил составляют истребители-бомбардировщики четвёртого поколения. В ближайшее время начнется обновление ВВС. Так, 31 января 2020 года был подписан польско-американский контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35A. «Соглашение стоимостью 4,6 млрд долларов предусматривает передачу тридцати двух самолетов, некоторого количества комплектующих и подготовку личного состава. Первые F-35A передадут заказчику в 2024 году. Техника будет поставляться по 4-6 единиц в год. Первая эскадрилья достигнет начальной оперативной готовности к 2028 году. Ещё через два года службу начнет вторая. В соответствии с основным контрактом, обучение в США пройдут двадцать четыре лётчика и около сотни человек технического состава. Если польские ВВС пожелают увеличить количество специалистов для работы на новой технике, им придётся заключать новые контракты», – констатирует Рябов. Запланировано обновление и военно-транспортной авиации, а также вертолетного парка.
Что же до флота, то всего ВМС Польши составляют сорок с лишним кораблей. Наиболее новым – вернее, условно «новым» кораблем польского флота является скромный патрульный корвет Ślązak («Силезец»), флаг на котором был поднят 28 ноября 2019 года. Состояние польского флота вызывает у экспертов глубокую тревогу уже давно – в особенно плачевном состоянии пребывает подплав. Польша пытается заткнуть «дыру» за счет импортной продукции. В 2020-м польская пресса сообщила, что на финальный этап вышли затянувшиеся переговоры о приобретении у Швеции двух хоть и старых, но модернизированных дизельных подводных лодок – Södermanland и Östergötland. Также Варшава уже несколько лет вынашивает план постройки трёх собственных неатомных подводных лодок типа «Орка», вооруженных крылатыми ракетами.
Но если техническая база так или иначе обновляется, то как добиться предложенного Блащаком удваивания численности личного состава? Министр предлагает проводить больше военных «пикников» – пропагандистских мероприятий, в ходе которых молодежи будут рассказывать, как здорово носить военную форму. Последняя по времени из таких акций, получившая название «Стань солдатом Республики Польша», прошла в середине июля в местности Лиманова на юге страны. Однако, не факт, что подобные мероприятия покажут большую эффективность – милитаристские настроения в среде польской молодежи распространены не очень сильно. В стране обостряется противостояние консервативного «Права и справедливости» с либеральной оппозицией в лице партии «Гражданская платформа». Как показывают факты, польская молодежь устает от «скучных консерваторов» с их надоевшей патриотической риторикой и все больше склоняется к ярким «европейским ценностям». Вряд ли Качиньский, Блащак и компания успеют удвоить польскую армию до того, как в очередной раз уступят власть «Гражданской платформе».