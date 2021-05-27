«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»

Министерство обороны приняло решение усилить западное направление, полностью перевооружив войска на новейшие противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Эти высокоточные системы могут поражать цели днем и ночью при любых погодных условиях. Сегодня они считаются одними из самых эффективных средств борьбы с танками в мире. Многоканальный прицельный комплекс и собственный радиолокатор позволяют легко находить даже замаскированные в укрытиях бронеобъекты. По словам экспертов, такое вооружение особенно необходимо на западном направлении, где страны НАТО укрепляют свои бронетанковые силы.

Приоритетное направление

Первые ПТРК уже поступили в части Западного военного округа (ЗВО), сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. До конца нынешнего года новинку получит гвардейская Таманская мотострелковая дивизия.

В начале года пресс-служба ЗВО сообщала о планах по поставкам в часть 18 комплексов «Хризантема-С», которые должны заменить ПТРК «Штурм» в противотанковом дивизионе соединения.

Расположенная в Подмосковье дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии. Это самое мощное войсковое объединение в европейской части страны. Одной из его задач является непосредственная оборона Москвы и центральных регионов с западного направления. В последние годы в армейские соединения регулярно поступает новая техника, которая готова противостоять противнику, оснащенному высокотехнологичным оружием.

— Западный военный округ отвечает за важнейшие стратегические и операционные направления, на которых мы непосредственно граничим со странами, входящими в НАТО, — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — На территории Польши, с которой у России общая граница, американцы разместили тяжелую бронетанковую бригаду. Формально она там находится на основе ротации, но с точки зрения потенциальной угрозы для нас это фактически постоянно присутствующее у наших рубежей тяжелое соединение. Да и сама Польша уделяет большое внимание усилению бронетанкового компонента в составе своих сухопутных войск.

В целом Североатлантический альянс имеет количественное превосходство в бронетанковой технике по отношению к вооруженным силам России, добавил эксперт.

— Поэтому нам необходимо совершенствовать свои системы вооружения. И в первую очередь, именно на западном стратегическом направлении, где наиболее велика угроза со стороны бронетехники, — заявил специалист. — Комплекс «Хризантема-С» считается достаточно передовым. В отличие от зарубежных он может применяться в любых климатических и географических условиях в любое время дня и ночи. Система обеспечивает поражение любой бронетехники противника, включая самые совершенные образцы последних модификаций стран НАТО и других государств.

Днем и ночью, в любую погоду

«Хризантема-С» считается самым мощным из всех российских сухопутных ПТРК. Его ракеты имеют сверхзвуковую скорость полета. Максимальная дальность стрельбы превышает 10 км. Темп составляет до четырех выстрелов в минуту. В боекомплекте 15 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 9М123 и 9М123Ф калибром 155 миллиметров и массой более 60 кг.

Машина создана на базе БМП-3 и развивает максимальную скорость до 70 км/ч., при необходимости может преодолевать водные преграды. В экипаже два человека.

Система оснащена оптико-лазерным и радиолокационным каналами наведения, что позволяет поражать цели в любых метеоусловиях, даже если отсутствует видимость. При этом машина может держать под прицелом сразу два объекта.

Боеприпасы «Хризантемы» способны пробить броню практически любой современной боевой машины, от них не спасает и динамическая защита. А благодаря скорости полета ракет комплекс способен сбивать низколетящие воздушные цели и топить малотоннажные надводные объекты, в том числе бронекатера. Кроме того, «Хризантема-С» является эффективным средством разрушения оборонительных сооружений.

— Эта система обеспечивает быстрое поражение бронетехники и обладает многоканальным прицельным комплексом, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Часть прицельного комплекса разрабатывалась и производилась на Украине, сейчас в рамках импортозамещения проект реализуется в России. Комплекс может применяться не только для уничтожения танков, он способен поражать низколетящие воздушные цели, например, вертолеты. Все это становится возможным из-за сверхзвуковой скорости полета ракеты. По ходовой части «Хризантема» унифицирована с БМП-3 — самой распространенной нашей серийной боевой машиной пехоты. Это упрощает и удешевляет ее обслуживание в войсках, поскольку требуется меньшая номенклатура запчастей. Ракеты имеют эффективную кумулятивню боевую часть и пробивают броню практически всех современных танков, включая последние модернизированные варианты.

По словам эксперта, боеприпасы «Хризантемы» унифицированы с ракетами, применяемыми на вертолетах и БМП. Часть конструкции взаимозаменяема, что упрощает массовое производство ракет и уменьшает их стоимость.