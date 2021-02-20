Враг и «Гремлин»: новую гиперзвуковую ракету испытают в 2023 году

Гиперзвуковая авиационная ракета под кодовым обозначением «Гремлин» взлетит через два года: испытания намечены на 2023-й. В некоторых документах изделие называется ГЗУР — гиперзвуковая управляемая ракета. По своим габаритам «Гремлин» будет меньше, чем ранее принятая на вооружение Х-47М2 «Кинжал». Благодаря небольшим размерам ГЗУР можно будет применять не только с борта тяжелых бомбардировщиков и перехватчиков МиГ-31. Ее носителями могут стать дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М, а также истребители Су-57, Су-30СМ и Су-35. Фактически российские ВВС получат супероружие. Ведь, как считают эксперты, отразить удар такого комплекса современными средствами ПВО практически невозможно.

«Изделие 70»

На оперативно-мобилизационном сборе 9 февраля этого года глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что именно высокоточные гиперзвуковые комплексы различного базирования будут использоваться для укрепления потенциала неядерного сдерживания России. За день до этого он провел совещание, на котором сообщил про решение Генштаба о дополнительных заказах на такое вооружение.

Согласно графику выполнения работ (есть в распоряжении «Известий»), ГЗУР должна выйти на государственные совместные испытания в 2023 году. По документам опытно-конструкторская работа (ОКР) «Гремлин» стартовала в ноябре 2018-го. Тогда Минобороны подписало контракт на выполнение заказа с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

В ближайшее время начнутся испытания двигательной установки комплекса. В феврале АО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» (ТМКБ «Союз») разместило извещение (имеется в распоряжении «Известий») о проведении стендовых огневых испытаний в рамках опытно-конструкторской работы «Гремлин» новейшего двигателя для гиперзвуковых ракет, получившего обозначение «изделие 70».

Также в феврале появились сообщения об испытаниях на истребителе пятого поколения Су-57 функциональных массогабаритных макетов неназванной ГЗУР. Размеры ракеты позволяют помещать ее во внутренний отсек российского «истребителя-невидимки». Ранее сообщалось о планах использовать подобные боеприпасы и на дальних бомбардировщиках Ту-22М3, а также самолетах оперативно-тактической авиации.

— Судя по всему, на Су-57 испытывался именно макет «Гремлина», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — О такой разработке на КТРВ известно давно, но почти никаких подробностей о характеристиках и назначении ранее не появлялось. Ее особенность в малых габаритах, что позволяет использовать эти ракеты с обычных истребителей и нестратегических бомбардировщиков.

Развитие технологий позволило оснащать подобными боеприпасами и фронтовую авиацию. Гиперзвуковые ракеты сейчас крайне сложно перехватить и сбить. Оснащенные ими Су-57 с учетом дальности смогут наносить точечные неотразимые удары по важным целям противника — штабам, радиолокаторам, кораблям, пояснил Дмитрий Корнев.

В случае успешных испытаний ничего не мешает применять ГЗУР и на других самолетах. Наверняка боеприпасом оснастят модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М, а возможно, и обновленные варианты ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, считает эксперт.

Шустрый «Гремлин»

В качестве составной части ОКР «Гремлин» в контрактах упоминается создание и испытания «изделия 70». Под этим обозначением известен прямоточный ракетный двигатель, проектируемый в ТМКБ «Союз» для гиперзвуковых ракет. Такую конструкцию придумали для самых скоростных боеприпасов, которым надо во много раз превзойти скорость звука.

В 2020 году «изделие 70» проходило огневые испытания на стенде Ц-12. Он предназначен для многочасового тестирования двигателей ракет с имитацией полета на больших скоростях и высотах до 25 км и был создан для испытаний советских межконтинентальных крылатых ракет «Буря». Затем его использовали в многочисленных последующих отечественных разработках передового оружия.

Официальные характеристики перспективной ракеты не сообщались. Предположительно, у ГЗУР будет дальность до 1,5 тыс. км и гиперзвуковая скорость в 6 Махов. О таких же характеристиках неназванного разрабатывающегося боеприпаса заявлял в 2013 году экс-главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин.

В субконтрактах, заключенных КТРВ по договору на ОКР «Гремлин», упоминается также головка самонаведения (ГСН) «Грань К-02» разработки АО «УПКБ «Деталь». Известно, что вариант этой активно-пассивной ГСН применяется на модернизированных противокорабельных ракетах. Она способна обеспечить ГЗУР возможность поражения не только сухопутных, но и надводных целей.

Пока не раскрывается информация, будет ли ракета иметь вариант с ядерной боевой частью. Современные боеприпасы для дальней и стратегической авиации чаще всего разрабатываются одновременно и с обычной, и со специальной боеголовками. Примером может служить семейство Х-101/Х-102, неядерные варианты которого активно применялись в Сирии.

Ближний гиперзвук

В России сейчас испытываются или уже поступают на вооружение несколько образцов дальнобойных гиперзвуковых ракет наземного, воздушного и морского базирования.

Минобороны объявило об успешных пусках первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз испытали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». В перспективе такими боеприпасами оснастят также другие новые и модернизированные корабли и подводные лодки ВМФ России.

В декабре прошлого года на боевое дежурство поставлены еще две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард». Ими перевооружены шахтные пусковые установки двух полков 13-й дивизии РВСН в Оренбургской области.

На опытно-боевое дежурство в Южном военном округе еще в конце 2018-го заступила эскадрилья модернизированных перехватчиков МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Их дальность достигает 2 тыс. км. Большие габариты этого боеприпаса не позволяют разместить его во внутренних отсеках Су-57 и использовать на обычных самолетах оперативно-тактической авиации.

Свои разработки в области гиперзвуковых вооружений ведут и за рубежом, в том числе в Китае и странах Евросоюза. Для сокращения своего отставания от России инвестиции в данную область резко нарастили и в США. Там дальше всего продвинулась программа создания неядерных ракет воздушного базирования AGM-183A для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52.