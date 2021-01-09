«Кинжал» в ножнах: какие преимущества комплекс даст ВМФ

ВМФ России готовится к принятию на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». В частности, его получит морская авиации Северного флота. Новое оружие способно за считанные минуты поразить цель с высокой точностью, а надежной защиты от него нет ни у одной страны мира. Какие преимущества даст «Кинжал» Военно-морскому флоту, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Воздушные корабли

Сегодня в составе 98-го и 317-го смешанных полков морской авиации (МА) Северного и Тихоокеанского флотов несут службу по одной эскадрилье истребителей МиГ-31. Полки базируются на аэродромах Мончегорск и Елизово соответственно. Стоит напомнить, как вообще эти воздушные корабли (так именуют летательные аппараты массой более 40 т) появились в составе МА.

В советские времена МиГ-31 поступали на вооружение истребительных полков ПВО на замену МиГ-25, Ту-128 и Су-15. Первыми новые машины получали части, дислоцированные на границах — на Кольском полуострове, Сахалине и Камчатке.

«Кинжал» в ножнах Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М «Кинжал» Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Так в 1986-1989 годах свои Су-15 сменил на МиГ-31 865-й истребительный авиаполк в Елизово. Это одна из немногих авиационных частей России имеет более чем столетнюю историю. В 1998 году соединения Вооруженных сил, дислоцированные на полуострове, — Камчатская флотилия разнородных сил, армейский корпус и дивизия ПВО — были переформированы в Объединенное командование войск и сил на Северо-Востоке России в составе Тихоокеанского флота. Так 865-й истребительный авиаполк стал флотской воинской частью. В ходе реформы в 2009 году он был сокращен до эскадрильи и ныне входит в состав 317-го смешанного авиаполка.

98-й полк в Мончегорске был собран из нескольких авиационных частей. Его МиГ-31 пришли из 455-го полка в Котласе.

Так в составе МА России появились две эскадрильи этих истребителей. Последнее время части получают на вооружение модернизированный вариант МиГ-31БМ. На спутниковых снимках Мончегорска и Елизово можно насчитать более двух десятков самолетов, стоящих как на стоянках, так и на хранении в отстойниках.

«Кинжал» в ножнах Cотрудник инженерно-авиационной службы ВКС России во время регламентных работ с истребителем-перехватчиком МиГ-31БМ Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

МиГ-31БМ имеет скорость до 2500 км/ч, радиус его действия достигает тысячи километров, а с дозаправкой и подвесными топливными баками еще дальше, высота — до 30 км.

В настоящее время в ВКС и в МА приходит много летчиков и штурманов после окончания авиационных училищ. Они активно осваивают новые методы использования воздушных кораблей. Камчатская эскадрилья МиГ-31 в МА во многом задает тон. Здесь практикуются и вылеты на перехват американских самолетов, и полеты на сопровождение наших бомбардировщиков, и стрельбы во всем диапазоне высот, в том числе и по крылатым ракетам.

Гибель морских богов

В годы противостояния в холодной войне советские генералы и адмиралы сделали ставку на развитие АПЛ и самолетов-ракетоносцев, вооруженных противокорабельными крылатыми ракетами. Ожидалось, что в ходе возможной третьей мировой войны, пока советские танки рвались бы к Ла-Маншу, США бы перебрасывали свои силы в Европу через Атлантику.

«Кинжал» в ножнах Самолет Ту-22М3 Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Для борьбы с такими конвоями, а также авианосными и десантными группировками в бой предполагалось бросить дивизии подводных лодок и самолетов-ракетоносцев. Высокая мобильность морской ракетоносной авиации (МРА) и ее ударная мощь, особенно с принятием на вооружение самолетов Ту-22М3 с ракетами Х-22, весьма беспокоила американское командование. В фильме «Все страхи мира» красочно показан момент попадания пары ракет Х-22 в американский авианосец, после чего он стал развалиной.

Вместе с тем Ту-22М3 были и на вооружении Дальней авиации (ДА). После распада СССР части МРА подверглись сокращению, и из пяти дивизий, существовавших в 1990 году, в 2009-м в строю осталось всего четыре эскадрильи, которые были переданы в состав ДА России. Таким образом, ВМФ лишился своей дальней руки, а в составе Дальней авиации появились два новых авиаполка.

Кинжал для ВМФ

Гиперзвуковая ракета Х-47М «Кинжал» имеет дальность полета до 2 тыс. км и скорость в 10-12 Махов. В качестве носителя используется переоборудованный истребитель МиГ-31К. Он по сути выполняет функции первой ступени комплекса. Задача МиГ-31К — доставить ракету на высоту 12-15 км. Затем производится сброс уже разогнанного до большой скорости изделия. «Кинжал» разгоняется до гиперзвуковых скоростей и по сложной траектории устремляется к заданной цели. При этом маневр ракеты не дает противнику возможности сбить её с курса. Существующая система ПВО-ПРО Aegis бесполезна против этого оружия.

«Кинжал» в ножнах Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Такая связка позволяет достаточно быстро самолету-носителю выйти в район пуска и поразить цель. Объектом может быть крупный боевой корабль, такой, например, как авианосец. Вместе с тем МиГ-31К лишен возможности применять подвесные ракеты воздух-воздух, поэтому желательно его использовать в связке с МиГ-31БМ. Таким образом представляется, что будущие авиаполки будут состоять минимум из двух эскадрилий, одна из которых станет играть роль ПВО и охраны Миг-31К, а в составе другой войдут сами носители Миг-31К.

Такие авиаполки из районов Камчатского и Кольского полуостровов могут эффективно воздействовать по любому противнику на большей части Атлантического и Тихого океанов, Балтийского и Норвежских морей — как по авианосным, так и по десантным соединениям, а также по объектам управления и базирования вероятного противника.

Появление таких самолетов в составе МА ВМФ России по сути возрождает МРА СССР, но на более высоком технологическом уровне.

МиГ-31, созданный еще 40 лет назад, оказался востребованным на таком уровне, о котором даже и не могли мечтать инженеры, которые над ним работали.

Стоит особо отметить грамотную политику военных, которые сперва создают объекты системы базирования того или иного вида вооружения и социальную инфраструктуру для военнослужащих. А затем на уже организованную базу прибывают части с тем или иным оснащением. Также и для «Кинжалов» сперва развиваются аэродромы и арсеналы хранения, строится жилье для солдат и офицеров, и только затем туда прибудут МиГ-31К.