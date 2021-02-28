Ракетными темпами: каковы перспективы «Искандеров» на рынке оружия

Минобороны России ответило на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что ракетные комплексы «Искандер» продемонстрировали в боях в Нагорном Карабахе невысокие характеристики. По словам представителя ведомства, главу армянского правительства ввели в заблуждение: эти системы в боевых действиях в Карабахе не использовались. У российских военных, в свою очередь, нет претензий к «Искандерам» — их не раз успешно применяли в боевых действиях в Сирии. Однако экспортные возможности комплекса на фоне заявлений Пашиняна представляют собой предмет особого интереса. Как сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией на рынке вооружений, по итогам прошлого года «Искандеры» стали одним из самых привлекательных предложений для иностранных покупателей. Какие страны могут купить эти системы и кто составляет конкуренцию данным ракетным комплексам, разбирались военный обозреватель «Известий» Антон Лавров и эксперт в области экспорта вооружений Андрей Фролов.

Первые контракты

В Армении оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) российского производства был впервые замечен на военном параде в сентябре 2016 года. Предположительно был поставлен минимум дивизион систем «Искандер-Э» в счет российского кредита в размере $200 млн.

Вторым зарубежным покупателем «Искандер-Э» стал Алжир. Сообщения о поставке комплексов в страну появились на местных ресурсах в 2017 году, причем отмечалось, что сам контракт был заключен четырьмя годами ранее. Объем поставок неизвестен, вероятно, речь также идет минимум об одном дивизионе. Сведений о боевом применении комплекса алжирской армией на данный момент нет.

Очевидно, что двумя вышеупомянутыми странами экспорт ОТРК не ограничится. Можно предположить, что «Искандер-Э» заинтересует те страны, которые имеют на вооружении комплексы «Точка» и «Точка-М» еще советской разработки, а также необходимые средства для закупки такого сложного и дорогого комплекса. Наличие интереса к нему со стороны зарубежных заказчиков в августе 2017 года подтвердил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, который заявил, что «Россия рассматривает несколько заявок от зарубежных партнеров». Разумеется, речь не шла об Армении и Алжире, которые к тому моменту уже получили свои комплексы.

Соперники

В то же время на данном рынке существует весьма серьезная конкуренция. Основным соперником комплекса «Искандер-Э» из западных предложений является американский MGM-140 ATAMCS, активно экспортирующийся союзникам США. Весьма сильны позиции и израильских производителей, в первую очередь предложение LORA от компании IAI. Такой комплекс, в частности, был закуплен Азербайджаном и применялся в ходе войны в Карабахе.

Весьма сильны позиции китайских производителей, в первую очередь ОТРК CASIC SY-400 c ракетами BP-12A, который фактически позиционируется как прямой конкурент «Искандера». Потенциальным конкурентом российского комплекса может стать и практически полный его аналог, воспроизведенный в КНДР. Корейский «Искандер» был впервые показан на параде в феврале 2018 года, а фотографии практических пусков ракет появились в мае 2019-го. При насыщении им северокорейской армии вполне можно допустить выход комплекса и на международный рынок, хотя из-за международных санкций полноценной конкуренции с его стороны скоро ждать не приходится.

Ракетными темпами-1 Китайский комплекс CASIC SY-400 c ракетами BP-12A Фото: defpost.com

Активные работы по созданию собственных ОТРК ведет и Турция. В 2017 году стало известно о разработке компанией Roketsan экспортного комплекса KHAN (аналог выпускаемого ОТРК Bora). Имеется в Турции и менее совершенный комплекс J-600T Yıldırım, который при определенных условиях тоже может занять свою нишу на рынке и выступить конкурентом нашей системы.

Наконец, всё более серьезными конкурентами ОТРК в целом выступают новые дальнобойные РСЗО. Наиболее ярким представителем этой «новой волны» стал китайский комплекс А200, который оказался хорошо принят рынком. В варианте В-200 «Полонез» он выпускается в Белоруссии и стоит на вооружении армии этой страны, а также экспортировался в Азербайджан.

Потенциальные покупатели

Можно попытаться предположить, какие страны входят в список заинтересованных в ОТРК «Искандер-Э». В СНГ его могут закупить Казахстан и Узбекистан. Из стран дальнего зарубежья наиболее вероятными кандидатами могут быть Вьетнам, Иран и Сирия (после нормализации международной обстановки вокруг последних двух стран). Также нельзя исключать и закупку данного комплекса нефтяными монархиями Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравией и ОАЭ.

К преимуществам «Искандера» можно отнести несколько факторов. Это наличие нескольких типов ракет, которые в экспортном варианте могут быть предложены заказчику. Кроме того, комплекс уже много лет выпускается серийно, что позитивно сказывается на его цене и стоимости обслуживания. Наконец, «Искандер» имеет опыт реального боевого применения, причем результаты пусков в некоторых случаях можно было оценить даже широкой общественности. Всё это, безусловно, положительным образом влияет на его продвижение на мировом рынке оружия.

Современные ОТРК являются сложным вооружением. Для их эффективного применения требуется слаженная работа десятков офицеров и всей военной машины в целом.

Для поражения стационарной цели необходимо знать ее точные координаты. Причем общедоступные спутниковые данные GPS тут не подойдут. При использовании ракет с оптическим наведением на конечном участке траектории в них также заблаговременно необходимо загрузить качественные и современные снимки местности, сделанные с воздуха или из космоса.

Задача при стрельбе по скоплениям боевой техники или артиллерийским позициям еще сложнее. Весь цикл от обнаружения цели до запуска ракет должен занимать даже не часы, а минуты. Иначе ракеты любого комплекса упадут уже на опустевшие позиции, с которых ушел противник.

В России ракетчики регулярно тренируются совместно с расчетами беспилотников «Орлан-10» и «Форпост», которые определяют положение целей и контролируют результаты ударов. При этом связь с ними ведется в реальном времени через защищенные каналы. А сами занятия с практическими и электронными пусками проводятся постоянно.

Только при правильном применении подготовленными расчетами ОТРК становится чрезвычайно мощным оружием, снайперский удар которого практически невозможно отразить существующими средствами ПВО.