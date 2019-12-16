Ракетное объединение: бригадам «Искандеров» увеличили огневую мощь

Бригады «Искандеров» сделают сверхмощными. В каждой из них к трем существующим сейчас ракетным дивизионам с 12 пусковыми установками по две ракеты на каждой добавят еще один, что обеспечит залп в 32 снаряда. Таким образом, огневой мощи соединения нового состава хватит, чтобы уничтожить одним ударом целую дивизию вероятного противника. Принципиальное решение об усилении уже принято в Минобороны. По мнению экспертов, «Искандеры» серьезно усилят сухопутные силы и ВМФ.

Неуловимые для ПРО

Новые ракетные подразделения в качестве эксперимента уже сформированы в нескольких ракетных бригадах. В остальных соединениях их планируют сформировать в следующем году. Тогда же в части начнет поступать новая техника, сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Сейчас в каждой бригаде есть три дивизиона с 12 пусковыми установками. После появления новой техники количество пусковых установок вырастет до 16, что обеспечит залп в 32 ракеты. Кроме того, дивизионы получат дополнительные подвижные пункты подготовки информации (здесь разрабатывают полетные задачи для ракет), командно-штабные, транспортно-заряжающие и машины техобслуживания.

Российские «Искандеры» — одни из самых современных оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) в мире, отметил военный эксперт Алексей Хлопотов.

— Сам комплекс обладает высокой мобильностью, — рассказал «Известиям» эксперт. — Установленные на колесном шасси пусковые установки можно легко перебрасывать с места на место. Но самое главное, для «Искандеров» была разработана целая линейка ракет и боевых частей. Например, в его арсенале есть сверхманевренная квазибаллистическая ракета с модулем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую при стрельбе на дальность 500 км не остановят ни одна из существующих систем противоракетной обороны (ПРО). Она летит большую часть пути на высоте 50 км с такой скоростью, что ее попросту не успевают перехватить, а воздействовать средствами РЭБ на нее бесполезно. Не менее опасны и другие боеприпасы. Крылатые снаряды этого ракетного комплекса летят к цели на высоте 6–7 м, огибая складки рельефа и сливаясь с поверхностью. Их точность очень высокая — попадут в форточку.

«Искандеры», установленные в приграничных районах, — адекватный ответ на развертывание американской ПРО в Европе. При необходимости они смогут эффективно атаковать американские пусковые противоракетные установки, отметил военный эксперт.

При этом возможности ОТРК борьбой с ПРО не ограничиваются — это «удачная универсальная ракета», напоминает главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

— Комплексы могут решать любые задачи в тактической и оперативно-тактической глубине построения войск противника, — рассказал он «Известиям». — Важно, что боеприпасы позволяют работать как по точечным, так и по площадным целям. В этом году были удачно отработаны удары «Искандеров» по кораблям, что дает возможность поддержать огнем любой из наших флотов в районах, удаленных от берега до 500 км.

Также «Искандеры» прекрасно справятся с уничтожением ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, позиций дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи. Специальные боеголовки позволяют разрушать подземные бункеры с толстыми бетонными перекрытиями. Наконец, они способны хорошо отработать по промышленным и транспортным инфраструктурным объектам.

Дроны помогут

Наиболее эффективное применение ракетных подразделений — в составе разведывательно-ударных комплексов (РУК). Самолет-разведчик засекает цель, передает информацию на командный пункт соединения, после чего объект уничтожается. Весь процесс от момента обнаружения до момента удара занимает несколько минут. Причем возможности бригад «Искандеров» по поиску целей в прошлом году были серьезно расширены.

В них появились многофункциональные беспилотники дальнего радиуса действия «Орлан-10» и квадрокоптеры. Беспилотная авиация сделала ракетные подразделения более автономными. «Орланы» позволяют самостоятельно находить цели на поле боя и наводить на них ракетные системы в режиме реального времени, а также транслировать результаты атак. Современные боестолкновения требуют максимальной скорости принятия решений, и наличие собственных средств разведки позволяет практически моментально реагировать на возникающие угрозы.

Легкие квадрокоптеры выполняют защитные функции — охраняют ракетные пусковые установки. Они пригодятся как в мирное, так и в военное время. При сопровождении колонн и на боевых позициях они могут высматривать вражеских диверсантов с помощью оптической аппаратуры. Данные аппараты также оснащены системами, обнаруживающими радиоэлектронное излучение, что позволяет находить диверсантов в том случае, если они воспользуются связью.

Первый опыт применения квадрокоптеров ракетчики получили в этом году. В ходе учений в Забайкалье операторы-беспилотники мониторили местность в районе передвижения «Искандеров» бригады Восточного военного округа и искали подходящие площадки для оборудования огневых позиций.

В нынешнем году «Искандеры» подключили к «военному интернету». Теперь расчет комплекса в режиме реального времени может получить готовое полетное задание (данные о координатах цели и траекторию полета) и уже через минуту атаковать противника. Причем «Искандерами» может управлять как командир бригады или корректировщики, так и министр обороны — приказ можно отдать и с переднего края линии фронта, и из Национального центра управления обороной в Москве. Ранее данные о цели поступали на специальную дивизионную машину, где проводился расчет полета ракеты, после чего задание передавалось на конкретную пусковую установку.