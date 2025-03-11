США передадут России предложение о прекращении огня на Украине

США по нескольким каналам передадут России предложение о прекращении огня на Украине. Об этом 11 марта заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

По его словам, Вашингтон надеется на положительный ответ от Москвы.

«Мы сообщим России о предложении. <...> Я надеюсь, что они скажут «да», и если они это сделают, то я думаю, что мы достигли большого прогресса», — заявил Рубио журналистам по итогам переговоров.

Он добавил, что в ходе обсуждения вариантов завершения конфликта важно обсудить и гуманитарные вопросы, в том числе судьбу военнопленных и условия их содержания, а также оказание гуманитарной помощи мирным жителям.

Ранее в этот же день Киев выразил готовность принять предложение США о немедленном временном, 30-дневном, прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.

Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались немедленно возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

В состав американской делегации на переговорах в Джидде входили государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Белом доме назвали встречу делегаций продуктивной и охарактеризовали новости из Джидды как положительные.

Как сообщало агентство Bloomberg, именно частичного перемирия добивалась от Украины американская сторона. В перспективе такой подход позволит сторонам договориться о подписании долгосрочного мира, уточняется в материале.