Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня на переговорах с США
Украина во время переговоров с США в городе Джидда в Саудовской Аравии 11 марта выразила готовность к прекращению огня на 30 дней.
«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон», — говорится в совместной декларации по итогам встречи.
Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались немедленно возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной.
Помимо этого, делегации двух стран согласились назначить переговорные команды и договорились начать переговоры по достижению устойчивого мира. Вашингтон обсудит согласованные с Киевом предложения с российской стороной.
«Наконец, президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины», — указывается в декларации.
В состав американской делегации на переговорах в Джидде входили государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
В Белом доме назвали встречу делегаций продуктивной и охарактеризовали новости из Джидды как положительные.
Как сообщало агентство Bloomberg, именно частичного перемирия добивалась от Украины американская сторона. В перспективе такой подход позволит сторонам договориться о подписании долгосрочного мира, уточняется в материале.