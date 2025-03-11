В Белом доме назвали продуктивными переговоры с Украиной в Джидде
Переговоры между США и Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии имеют продуктивный характер. Об этом 11 марта заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Новости, которые мы получаем об этой встрече в течение дня и о которых доложили президенту [США Дональду Трампу], положительные», — сказала она на брифинге.
Левитт добавила, что американские делегаты вскоре сообщат о результатах встречи.
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, в свою очередь, заявила, что человечество, возможно, ждут «фантастические новости» по итогам переговоров.
«Мы настроены крайне оптимистично», — отметила она в видеообращении из Джидды, которое выложила в социальной сети X (бывш. Twitter).
Переговоры двух стран начались ранее в этот день в городе Джидда. В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Ранее, 6 марта, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщал, что в повестку встречи входят основы мирного урегулирования конфликта на Украине и возможное соглашение о прекращении огня.