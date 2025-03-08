Воспаление рады: как команда Трампа ищет замену Зеленскому

Согласно сообщениям американской и украинской прессы, представители Дональда Трампа провели переговоры с украинскими оппозиционными лидерами, в том числе с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Утверждается, что речь шла о смещении Владимира Зеленского и организации новых президентских выборов. «Известия» разбирались в ситуации.

Трамписты налаживают контакты с противниками Зеленского

Высокопоставленные представители Дональда Трампа провели секретные переговоры с украинскими оппозиционерами Юлией Тимошенко и Петром Порошенко, пишет издание Politico. Сообщается, что на встречах обсуждалась возможность проведения на Украине новых президентских выборов, которые позволят отстранить от власти Владимира Зеленского. В Белом доме якобы считают, что нынешний украинский лидер не сможет избраться из-за усталости населения от боевых действий и коррупции.

Юлия Тимошенко Фото: TASS/Zuma

В Politico при этом подчеркивают, что публично и Порошенко, и Тимошенко выступают против выборов. «В кулуарах, однако, оба рекламируют себя как полезных людей, с которыми будет проще работать. И намекают, что они охотнее пойдут на многое из того, на что не соглашается Зеленский», — сказал один из собеседников издания. Утверждается также, что контакты еще больше активизировались после решения Вашингтона приостановить оказание Киеву военной помощи.

После выхода публикации Петр Порошенко подтвердил факт переговоров с американцами. По его словам, диалог ведется публично и прозрачно с целью сохранить двухпартийную поддержку Украины. « Неоднократно предлагал скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Говорил также о том, что властная команда слабо взаимодействует с нынешней американской администрацией, что создает риски для нашего государства», — отметил он.

Порошенко при этом подчеркнул, что к скорейшему проведению выборов не стремится. По его словам, электоральная процедура может пройти только после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. «После этого закончится действие военного положения. Далее не позднее чем через 180 дней в стране пройдут демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира», — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Юлия Тимошенко также сообщила, что контактирует с американской стороной, но выборы не обсуждает. «Наша команда ведет переговоры со всеми союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира. До этого момента о проведении на Украине каких-либо голосований речи идти не может», — подчеркнула она. Депутат рады от ее партии Сергей Евтушок при этом заявил, что о переговорах знает, но ничего не расскажет, «потому что они очень тайные».

Судя по всему, эти сообщения серьезно обеспокоили команду Зеленского. Так, депутат рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Черный потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) провести проверку в отношении Порошенко и Тимошенко. «Публично оба политика выступают против выборов до завершения боевых действий, но Politico утверждает, что они всё же ведут переговоры. Их целью может быть дестабилизация ситуации, давление на Зеленского и продвижение кандидата, который пойдет на уступки России», — отметил он.

Контроль за радой ослабевает

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники также сообщает о переговорах представителей Трампа с оппозицией. Согласно опубликованным данным, американцы наладили контакты не только с Порошенко и Тимошенко, но также с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, мэром Киева Виталием Кличко, главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и рядом других фигур. «Вашингтон хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласиться на прекращение огня», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: TASS/Felix Hörhager

Подчеркивается также, что в украинских кулуарах усиливается недоумение по поводу конфликта Зеленского с действующей американской администрацией. «Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами», — отмечает источник издания.

Интересно, что упомянутые в этом сообщении деятели тоже публично отметали идею о скорейшем проведении на Украине президентских выборов. Так, Валерий Залужный говорил, что стране сначала надо сохранить свою государственность, только потом можно будет подумать о чем-то другом. Более того, бывший главком в одном из выступлений резко раскритиковал команду Трампа, обвинив в разрушении мирового порядка. «Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — заявлял он.

В свою очередь Виталий Кличко подчеркивал, что выборы в нынешних условиях станут ядом для Украины, потому что разрушат единство внутри страны и за ее пределами. По его словам, электоральные процедуры могут пройти только после установления мира. При этом он тоже не стеснялся критиковать нынешнюю американскую администрацию, заявляя, что ему не нравятся условия сделки с США по редкоземельным металлам.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В таких условиях может показаться, что украинский политический класс монолитен, в действительности в последнее время появились и тревожные для команды Зеленского сигналы, большинство из них — из Верховной рады. Так, в конце февраля украинский парламент внезапно провалил голосование по постановлению, где говорилось о поддержке продления украинским президентом его полномочий. Конфуз вышел серьезный, учитывая, что за обсуждением наблюдали еврокомиссары и послы европейских стран.

В начале марта на сайте Верховной рады появилось заявление от имени парламента, в котором говорилось, что депутаты приветствуют мирные усилия Дональда Трампа. Важно, что документ опубликовали на фоне ожесточенного конфликта Зеленского с американской администрацией, то есть он стал довольно откровенным свидетельством брожений в Киеве. Наконец, в начале марта депутат и бывший спикер рады Дмитрий Разумков призвал срочно создать парламентскую группу для переговоров с США. Из контекста понятно, что речь идет о диалоге в обход Зеленского.

Что говорят эксперты

Политолог Михаил Павлив считает, что администрация Дональда Трампа полностью в Зеленском еще не разочаровалась.

— Я думаю, американцы еще предлагают ему одуматься, дают шанс. Наверное, еще примерно месяц будут пытаться выстроить с ним диалог. Если он и дальше будет демонстрировать недоговороспособность, то займутся сменой власти на Украине. При этом основные события развернутся вокруг Верховной рады. По большому счету офис президента уже с трудом контролирует парламент, при некотором давлении вся конструкция посыпется. Надо внимательно следить за сигналами из украинского парламента, по ним будет понятно, что происходит в кулуарах, — объясняет он.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Javad Parsa

Бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник полагает, что положение Зеленского на самом деле довольно устойчивое.