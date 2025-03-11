Делегация США опоздала на встречу с представителями Украины в Джидде
Делегация США опоздала на переговоры с представителями Украины в Саудовской Аравии. Об этом 11 марта сообщило украинское агентство УНН.
«Американская делегация опоздала на встречу с Украиной», — указано в сообщении.
Отмечается, что из-за этого встреча была задержана на некоторое время.
О запланированных 11 марта переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии сообщил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 6 марта. По его словам, на повестке встречи будут основы мирного урегулирования конфликта на Украине и возможное соглашение о прекращении огня.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что предстоящие переговоры делегаций Киева и Вашингтона станут очередной закономерной попыткой администрации Трампа убедить Зеленского в необходимости заключения частичного перемирия.