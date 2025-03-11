Уолтц сообщил о возобновлении США передачи помощи Украине
Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Его слова 11 марта передает агентство Bloomberg.
В совместной декларации по итогам встречи также говорится, что Украина выразила готовность к прекращению огня на 30 дня.
«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, а не только приняли наше предложение о полном прекращении огня», — сказал Уолтц.
Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, добавил, что украинский конфликт не может иметь военного решения, урегулирование лежит в плоскости переговоров.
Переговоры двух стран прошли ранее в этот день в городе Джидда. В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
По итогам переговоров Рубио также сообщил, что США по нескольким каналам передадут России предложение о прекращении огня на Украине.