Принуждение к мирному: когда и с кем Зеленского усадят за стол переговоров

Кремль положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, но на Украине по-прежнему действует запрет на диалог с РФ . Во время своего первого послания конгрессу США Дональд Трамп заявил, что получил сигнал от украинского лидера о готовности к мирному урегулированию. Зеленский уже заявил о готовности пойти на уступки . Среди них — подписание соглашения по недрам и возможность введения запрета на удары по гражданской инфраструктуре. Президент США также отметил, что получил «мощный сигнал» от Москвы о готовности к миру . При этом Трамп пока не изменил решения о приостановке военной помощи Киеву. Ко всему прочему США заморозили обмен разведданными с Украиной. Что всё это значит для процесса урегулирования конфликта — в материале «Известий» .

Послание Трампа конгрессу США

Первое обращение Дональда Трампа к обеим палатам конгресса после возвращения в Белый дом стало не столько программной речью, сколько демонстрацией глубокого раскола в американской политике. Демократы, как и во времена его первого президентства, устроили перформанс: плакаты с лозунгами о «кризисе цен» и «предательстве Украины», попытки перебить выступление криками, яйца в руках протестующих как символ инфляции , которая, к слову, стала разгоняться еще при Джо Байдене. Так называемую альтернативную речь оппозиции произнесла сенатор от штата Мичиган Элиз Слоткин — ее выступление скорее свелось к критике Илона Маска и штампованным обвинениям в адрес республиканцев — опять-таки от «сдачи» Украины до «предательства наследия Рейгана».

Ожидания грандиозных заявлений об Украине не оправдались. Трамп посвятил теме лишь несколько минут , но всё же сделал важные акценты. Он заявил о получении письма от Зеленского с готовностью к переговорам и «сильных сигналах» от России . «Разве это не прекрасно?» — обратился президент к залу. К слову, в пресс-службе Зеленского опровергли информацию об отправке каких-либо писем , уточнив, что Трамп имел в виду пост украинского лидера в соцсети.

Президент Дональд Трамп выступает с обращением к конгрессу США Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

4 марта США приняли решение приостановить поставки военной помощи Украине. Спустя несколько часов «непримиримый» Зеленский объявил о готовности подписать соглашение по украинским недрам с США и ввести запрет на удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре . При этом он избежал извинений за прошлые резкие высказывания в адрес Трампа, включая скандальный эпизод в Овальном кабинете 28 февраля. Украинский лидер, ранее настаивавший на продолжении боевых действий, теперь предлагает начать переговоры с обмена пленными. Ключевой момент: Трамп не отменил приостановку военной помощи Киеву. Более того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США ко всему прочему поставили на паузу обмен разведданными с Украиной . Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил: речь идет и об информации, которая может использоваться для нанесения ударов вглубь территории РФ. Вопросы остаются вокруг возможного отключения ВСУ от Starlink. Так или иначе все это может вынудить Зеленского пойти на еще большие уступки.

Военнослужащий ВСУ устанавливает антенну системы связи Starlink Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Параллельно всплывают детали, осложняющие ситуацию для Украины: США запретили Великобритании передавать Киеву американские разведданные . Как пояснил эксперт британской военной разведки Фил Ингрэм, «соответствующий приказ уже направлен агентствам», что лишает ВСУ критически важной информации на фоне заморозки поставок оружия.

Сделки по ресурсам может быть недостаточно для возобновления помощи США Украине , пишут в американских СМИ. Не исключено, что пауза в поставках вооружения продлится до тех пор, пока глава Белого дома не решит, что Зеленский «поддерживает мирные переговоры с Россией». Кроме того, Трамп добивается «более масштабной сделки» по украинским ресурсам, что указывает на жесткий торг: Вашингтон хочет не просто редкоземельные металлы , но и долгосрочные преференции для американских компаний, пишут в западных медиа. Однако, как подчеркнул эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов, Киев в целом может согласиться на условия США, «но будет саботировать договоренности через оговорки и невыполненные обещания».

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Сейчас в Киеве будут делать всё возможное, чтобы погасить скандал, который разразился после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля . Естественно, тут будут максимальные уступки с украинской стороны. Но при этом, зная Украину, можно предположить, что, согласившись в целом, Киев будет обставлять договоренности разными дополнительными условиями, оговорками, какие-то обещания не будут выполняться , — сказал Кортунов «Известиям».

Позиция России и роль Европы в урегулировании конфликта

Позиция Москвы остается сдержанной. Кремль приветствует «готовность к диалогу», но напоминает о законодательном запрете Киева на переговоры с Россией . В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ об этом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Минск идеальной площадкой для возможной встречи лидеров трех стран — России, США и Украины , но такие планы, по его словам, «пока не обсуждались».

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите в Ланкастер-хаусе в центре Лондона. 2 марта 2025 года Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Пока Зеленский балансирует, Европа пытается добиться своего «места под солнцем» в процессе разрешения украинского конфликта . Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер готовы вместе с Зеленским прилететь в Вашингтон на следующей неделе, чтобы представить Трампу «альтернативный план» урегулирования. Однако Москва скептически оценивает роль Брюсселя и Лондона, которые скорее продолжают придерживаться идеи о нанесении РФ «стратегического поражения». Правда Стармер 5 марта заявил, что не хочет допустить прямого военного столкновения с РФ в результате отправки так называемого миротворческого корпуса на Украину .

При этом европейские гарантии замены американской военной помощи Киеву выглядят сомнительно . Как указывает Андрей Кортунов, «ЕС будет заявлять, что способен компенсировать поставки, но реальность покажет обратное». В минобороны ФРГ говорят, что Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из своих арсеналов .

Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall в Германии Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze

— Наряду с этим не столь пафосно будут предприниматься энергичные попытки для того, чтобы снова вернуть Зеленского в Белый дом, содействовать подписанию соглашения по редкоземельным металлам и добиться восстановления американской помощи Киеву , — отметил эксперт. — Можно также предположить, что большинство европейских столиц будут солидаризироваться с позицией Зеленского относительно того, когда, при каких условиях и сроках целесообразно начать разговор о прекращении огня.

Что еще сказал Трамп

В своем послании конгрессу Трамп, избегая деталей, сделал ставку на эмоции. «Мы кардинально меняем Америку. Мы победили. Мы собираемся все изменить», — заявил он, обращаясь к избирателям, уставшим от десятилетий «открытых границ и преступников, которых содержат за государственный счет». Как отметил в беседе с «Известиями» бывший советник республиканцев Джим Джатрас, президент сознательно апеллирует к сентиментальности американцев: «Он говорит не миру, а своей стране — тем, кто верит, что США шли неверным путем» .

Президент США Дональд Трамп выступает с обращением к конгрессу США Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS

Помимо этого, речь американского президента подтвердила: его второй срок станет продолжением курса на пересмотр глобальных правил. С 2 апреля вступают в силу повышенные тарифы на товары из Китая, Индии и ЕС — ответ на «несправедливую конкуренцию» . Одновременно Трамп объявил о «возвращении контроля» над Панамским каналом через покупку двух портов американской компанией. «Они будут нашими воротами в Латинскую Америку», — заявил он, назначив ответственным за проект главу Госдепа Марко Рубио. 4 марта начали действовать 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики . Изначально Трамп связал это с необходимостью ограничить распространение фентанила на территории США. В Белом доме заявили, что пошлины могут увеличить, если Оттава и Мехико введут ответные меры в отношении американских товаров.