Моряки пожаловались на плохое состояние единственной субмарины ВМС Польши

Польские моряки с единственной в стране подлодки ORP Orzeł в открытом письме, разосланном в местные СМИ, раскритиковали командование флота и сообщили о плачевном состоянии подводной лодки.

Данное письмо оказалось в распоряжении польского издания Gazeta Wyborcza и было обнародовано 26 мая. В письме говорится, что моряки вынуждены были обратиться к прессе в такой форме из-за того, что опасаются за свои жизни.

«Мы рискуем своими жизнями в бессмысленной маркетинговой кампании польского правительства», — говорится в письме.

Члены экипажа субмарины указывают на то, что каждый выход в море для них может завершиться трагедией, так как ВМС Польши находятся в стадии частичного разложения, а сама подлодка Orzeł пребывает в плачевном состоянии и дает течи.

Указывая на то, что на подлодке не работает даже система связи, моряки отметили, что готовы отдать свои жизни за страну, но не из-за «бездарности и капризов начальства».

21 апреля стало известно, что единственная субмарина, которая находится на вооружении ВМС Польши, перестала стрелять из-за проблем с торпедными аппаратами. Польские СМИ, в частности портал Komputerswiat, в начале апреля отмечали, что проблему военные обнаружили еще в прошлом месяце. Так, все шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов субмарины вышли из строя из-за длительного простоя, говорится в материале.