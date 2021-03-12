Дипломатом в спину: с чем связан новый конфликт Белоруссии и Польши

Отношения Белоруссии и Польши снова испортились. Причина — польский консул в Бресте пришел на школьное представление, посвященное антисоветским подпольщикам, которых Минск считает военными преступниками. После скандала МИД Белоруссии сообщил о выдворении консула из страны. Варшава в ответ объявила персоной нон-грата белорусского дипломата. «Известия» разбирались в отношениях двух стран.

Ежи в тумане

28 февраля в польской школе белорусского города Брест состоялось мероприятие, посвященное памяти антисоветских подпольщиков — так называемых проклятых солдат. Школьники надели форму польских скаутов и спели песни, посвященные боевикам-партизанам, в том числе одному из самых известных их командиров Ромуальду Райсу (кличка «Бурый»). Мероприятие посетил консул Польши в Бресте Ежи Тимофеюк.

В Белоруссии «проклятых солдат» считают ответственными за геноцид белорусов во время и после Второй мировой войны, поэтому реакция на школьное представление оказалась жесткой. «Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание национальной, религиозной и социальной вражды и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением», — заявили в МИД Белоруссии. Ведомство предложило Тимофеюку покинуть пределы страны.

Дипломатом в спину Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Варшаве возмутились реакцией Минска. «Такие действия не отвечают интересам белорусского государства. Польша незамедлительно и адекватно ответит на это необоснованное решение», — пообещал глава МИД Польши Марчин Пшидач. Чиновник добавил, что в последние годы в Белоруссии не раз проводились похожие мероприятия памяти «проклятых солдат». 11 марта стало известно, что Варшава объявила персоной нон-грата белорусского дипломата.

Герои геноцида

«Проклятые солдаты» — участники антисоветского подполья, которые действовали в Польше и западной Белоруссии в конце Второй мировой войны и после ее завершения. Основу «проклятых солдат» составили бойцы Армии Крайовой (АК). Во время нацистской оккупации те боролись с гитлеровцами и подчинялись правительству Польши в изгнании (располагалось в Лондоне).

В августе 1944 года бойцы АК подняли восстание в Варшаве. Они рассчитывали самостоятельно прогнать немцев до прихода Красной Армии и таким образом помешать формированию советских органов власти. Ожесточенные бои с нацистами шли два месяца и закончились катастрофическим поражением поляков. По оценкам историков, в ходе боев погибли 100–130 тыс. человек.

Армия Крайова оказалась обескровлена и не смогла помешать формированию дружественных СССР органов власти. В начале 1945 года последний руководитель АК Леопольд Окулицкий официально распустил армию. В ряде подразделений тем не менее действия советских войск посчитали новой оккупацией и отказались сложить оружие.

Дипломатом в спину Национальный день памяти «проклятых солдат» отмечается в Польше Фото: Getty Images

Подпольщики пытались нападать на соединения НКВД, освобождать арестованных, убивать коммунистических руководителей. Кроме того, отличились этническими чистками. В приграничных районах досталось белорусам, которых партизаны считали враждебным элементом. В начале 1946 года отряд во главе с командиром Ромуальдом Райсом (кличка «Бурый») совершил рейд по белорусским деревням в окрестностях Белостока. В ходе марша боевики сожгли пять деревень и убили 79 православных. Например, в деревне Залешаны жителей согнали в одно здание и подожгли. Тех, кто пытался бежать, добивали обухами топоров. В 1948 году Бурого арестовали и повесили, подполье советским и польским коммунистам удалось в целом разгромить к началу 1950-х годов.

В современной Польше подпольщиков стали называть проклятыми солдатами (ударение на первом слоге), подчеркивая, что от них отреклось руководство собственной страны. Официальные оценки их деятельности изменились. В 1995 году Райса реабилитировали. Суд посчитал, что он действовал «в состоянии крайней необходимости», хотя и вынужден был предпринимать «не всегда этические» действия. С 2011 года в Польше отмечается Национальный день памяти «проклятых солдат». С 2016 года в приграничном городе Гайновка польские националисты проводят марш памяти Ромуальда Райса. Белорусский МИД каждый год протестует против этой акции.

Ушли в оппозицию

Отношения Польши и Белоруссии омрачают не только вопросы истории. Приоритеты двух стран сразу после распада социалистического блока стали диаметрально противоположными. Польша взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, Белоруссия ориентировалась на Россию. Варшаву такая ситуация не устраивала. Польские внешнеполитические доктрины отводили соседней стране роль буфера между Польшей и Россией. Поэтому Варшава предприняла немало усилий, чтобы оторвать Белоруссию от России, дискредитировать связи белорусского и русского народов.

Известно, что за последние 15 лет Польша потратила на продвижение «мягкой силы» в Белоруссии € 140 млн. Самый яркий пример в этом смысле — телеканал «Белсат», который яростно критикует белорусские и российские власти, поддерживает белорусский национализм. Кроме того, Варшава создает условия для притока граждан Белоруссии. В стране действует программа имени Кастуся Калиновского, которая позволяет белорусской молодежи бесплатно учиться в польских вузах. Предпочтение отдается тем, кто не хочет или не может учиться на родине из-за политических убеждений.

Дипломатом в спину Участницы несанкционированного женского марша на площади Свободы в Минске Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

После президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года Польша отказалась признать победу Александра Лукашенко и поддержала оппозицию. Варшава предоставила убежище некоторым лидерам протестов и помогала координировать выступления противников Лукашенко. В частности, именно в Варшаве базируется редакция популярного Telegram-канала Нехта. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл оппозиционерку Светлану Тихановскую «пани президентом». Варшава также лоббировала введение санкций против официального Минска и предлагала ЕС создать фонд помощи белорусским протестующим.

В свою очередь, в Минске соседнее государство называли одним из организаторов политического кризиса. По словам Лукашенко, Варшава претендует на белорусские территории. «Если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше . Они об этом в открытую говорят. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ», — заявлял он. Осенью 2020 года Минск отозвал посла из Варшавы, а также потребовал сократить число польских дипломатов у себя.

На тропе холодной войны

Эксперты говорят, что отношения двух стран еще долго будут оставаться сложными.

— Польша пытается смотреть на соседей сверху вниз, не готова к равенству, равноправию. Кроме того, активно отстаивает свою версию истории, которая неприемлема для других стран. Всё это создает сложности. Но есть и позитивные моменты. Например, продолжается сотрудничество по ряду экономических вопросов. Обе страны продолжают играть важную роль в транзите товаров из Китая в Европу. Думаю, в ближайшее время Минск и Варшава продолжат смотреть друг на друга настороженно. Но постепенно экономика будет брать свое, отношения начнут теплеть , — прогнозирует в беседе с «Известиями» руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Дипломатом в спину Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш говорит, что страны продолжат конфликтовать.

— Польша поддержала белорусскую оппозицию. Варшава, правда, официально не признала Тихановскую президентом, как это сделала Литва. Но по всем остальным пунктам выступила против Лукашенко. Рассчитывали на смещение белорусского президента, но просчитались. Вероятно, теперь Минск и Варшава враждовать будут долго, — отмечает эксперт. Он добавляет, что Польша и не стремится к миру: