Не мытьем, так катаньем: ЕС захотел помешать работе Белорусской АЭС

Европарламент попробовал приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце после очередной паузы в ее эксплуатации и принял резолюцию, в которой выражались сомнения в безопасности ее работы. В течение нескольких месяцев БелАЭС отключали три раза. В последний раз сработала система защиты генератора. Эксперты уверены, что за резолюцией Брюсселя, которая носит рекомендательный характер, стоит Литва. «Известия» разбирались в том, сможет ли Вильнюс помешать работе АЭС.

Остановить на старте

«Депутаты Европарламента выражают серьезную обеспокоенность по поводу безопасности Белорусской атомной электростанции в Островце [в Гродненской области] и требуют приостановить ее запуск», — говорится в резолюции Европарламента (ЕП). За принятие документа проголосовали 642 депутата, 29 — против, еще 21 — воздержался. В частности, европарламентарии критикуют поспешный ввод АЭС в эксплуатацию, а также «отсутствие прозрачности и официальной информации относительно частых аварийных остановок реактора и отказа оборудования».

БелАЭС, которую с 2012 года строит госкорпорация «Росатом», расположена на реке Нярис в 20 км от Литвы. Она состоит из двух блоков по 1,2 ГВт каждый. Ожидается, что тепловая мощность блока составит 3200 МВт, электрическая — 1170 МВт. Дело в том, что первый блок Белорусской АЭС начал работать еще в ноябре прошлого года. Второй планируют ввести в промышленную эксплуатацию в первой половине 2022-го. В течение последних нескольких месяцев на АЭС произошло несколько сбоев в работе. Так, в ноябре прошлого года отмечались проблемы с трансформатором. После его замены энергоблок вновь остановили для испытаний. Как уточнялось, сделано это было планово. 16 января первый блок БелАЭС вновь отключили, в результате сработала система защиты генератора. Однако уже через пять дней энергоблок вновь включили в сеть. В минэнерго республики сообщили, что радиационный фон в районе атомной станции в норме.

Резолюция ЕП принята на фоне визита в Минск специальной экспертной миссии ЕС. Группа из Брюсселя посетила АЭС, а к началу марта должна представить отчет по результатам стресс-тестов. Их проводят регулярно для того, чтобы Минск мог беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, и теперь Белоруссии надо подтвердить высший уровень безопасности станции . «То, что резолюция ЕП была принята на фоне этого визита, выглядит довольно преждевременным. Было бы логично дождаться решения этой миссии. Эта тема носит яркий политический характер, она не связана с темой атомной безопасности. МАГАТЭ, например, не высказывала никаких серьезных претензий к работе Белорусской АЭС», — отметил в беседе с «Известиями» координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.

Вооружившись йодом и консервами

Против работы АЭС активно выступает Литва, заручившаяся в этом вопросе поддержкой Польши. В декабре прошлого года по их инициативе на саммите ЕС приняли решение о том, что государства ЕС будут блокировать импорт электричества с атомных станций за пределами Евросоюза в случае, если их безопасность не соответствует требованиям Брюсселя.

Помимо этого, Литва в ноябре прошлого года одобрила проекты правовых актов, согласно которым может требовать возмещения ущерба и получить повышенную компенсацию в случае ядерной аварии в иностранном государстве. «Это последовательные шаги по защите интересов нашего государства и его граждан, так как Белоруссия продолжает реализацию проекта геополитической БелАЭС... Присоединение к международным соглашениям о возмещении убытков укрепит нашу способность требовать компенсации в случае ядерной аварии, и в то же время мы получим политический инструмент для привлечения Белоруссии к ответственности на еще более широком международном уровне», — отмечал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Впрочем, окончательное решение предстоит принять сейму, ратифицирующему международные договоры.

Не мытьем, так катаньем-4 Солдаты на Белорусской АЭС во время учений по отработке сценария ядерной катастрофы Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В начале этого года литовские чиновники пришли к выводу, что борьба с Белорусской АЭС так и не принесла результатов: белорусское электричество, в том числе с АЭС в Островце, всё равно попадает и будет попадать в республику — будь то через Россию или через Латвию. Так, председатель комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Лауринас Кащюнас уверен, что это происходит во многом из-за того, что Вильнюс так и не согласовал свои действия с Ригой и Таллином . К середине февраля литовские власти планируют более основательно подготовиться к переговорам с балтийскими соседями, чтобы перетянуть их на свою сторону.

При этом в самой Литве власти продолжают подготовку к возможной аварии на БелАЭС. До конца этого месяца жителям Вильнюса планируют раздать 4 млн таблеток йода. Помимо этого власти призвали граждан страны подготовить трехдневный запас продуктов: сахар, масло, воду, консервы и крупы . Пожарно-спасательный департамент пообещал установить вокруг литовской столицы 40 дополнительных сирен для оповещения населения.

Неядерная, но держава

Во времена СССР у Литвы была своя АЭС — Игналинская. Ее первый энергоблок заработал в 1983 году, а второй — через четыре года. После распада Советского Союза атомная электростанция досталась Литве в наследство и вышла на полную мощность: страна не знала проблем с дешевым электричеством, поэтому выгодно продавала его Эстонии, Латвии, Белоруссии и российской Калининградской области.

Не мытьем, так катаньем-5 Пульт управления реактором Игналинской АЭС в Литве, 1985 год Фото: ТАСС/Владимир Гулевич

Однако, когда Литва вступала в ЕС в 2004 году, Брюссель попросил Вильнюс закрыть АЭС, сославшись на возможность экологической катастрофы. Литовские власти согласились. В 2004 году прекратил работу первый энергоблок, а еще через пять лет — второй. Страна из экспортера превратилась в импортера электроэнергии.

После этого в государстве задумались о строительстве новой АЭС, около городка Висагинас, которая отвечала бы всем европейским требованиям. Ее планировали запустить в 2015-м. «АЭС под Висагинасом должна была помочь Эстонии, Латвии и Литве с электроэнергией. Но проект не пошел, потому что частный бизнес отказался, а Европейский союз не захотел финансировать. Когда стало понятно, что денег не дадут, инициировали референдум в такой форме, в которой граждане сами отказались от АЭС. Переложили ответственность за провал в своей политике на простых литовцев», — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Именно в это же время соседняя Белоруссия договорилась с Россией строить свою АЭС. Вначале Литва была не против. «Ситуация резко поменялась в 2010 году после белорусских выборов и силового разгона протестующих, а также внутриполитического ужесточения в стране. Связано это было в первую очередь с личными отношениями президента Литвы Дали Грибаускайте с белорусским лидером Александром Лукашенко. Она была одним из активных сторонников возобновления отношений Евросоюза с Лукашенко перед выборами 2010 года. Но потом отношение к белорусскому лидеру изменилось, а вместе с ним отношение к стране и к вопросу АЭС, стало столь болезненным и небезопасным для Литвы», — пояснил Денис Мельянцов.

Не мытьем, так катаньем-2 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Росатома» Алексей Лихачев (справа) во время посещения АЭС Фото: РИА Новости/БелТА

Литва начала препирательства с соседями. Например, в 2017 году, когда строительство объекта в Островце было уже в самом разгаре, парламент Литвы постановил считать этот объект угрозой безопасности. Более того, был принят специальный законодательный акт, запрещающий покупку энергии с этой АЭС. Чем ближе был момент пуска, тем сильнее нарастало раздражение Вильнюса . Литва пыталась перетянуть на свою сторону другие страны и убедить их отказаться покупать островецкое электричество. Первой бойкот БелАЭС поддержала Польша. В Варшаве отметили, что хотят развивать собственную атомную энергетику.

«Литва готова платить?»

Тем временем эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посетившие АЭС в Островце в 2019-м, пришли к выводу, что Минск вполне добросовестно стремится обеспечить безопасность станции. Через год они лишь подтвердили свой «диагноз», подчеркнув, что при строительстве был учтен мировой опыт, полученный после катастрофы на АЭС Фукусима-1.

Как отмечает Мельянцов, на всех переговорах, касающихся Минска, Вильнюс поднимает тему АЭС. « Позиция Литвы в целом раздражает многие другие государства ЕС, ей неоднократно говорили на разных уровнях, что не нужно протаскивать эту тему на другие площадки. Но литовцы сделали ставку в своей внешней политике именно на нее », — пояснил белорусский политолог.

Не мытьем, так катаньем-3 Вид на Белорусскую АЭС из Литвы Фото: REUTERS/Karolis Kavolelis

Резолюция ЕП носит рекомендательный характер. По словам эксперта, Европарламент известен своими громкими заявлениями, однако как орган не имеет решающей силы на вопросы внешней политики. «Это не первая резолюция, не первое заявление со стороны Европейского союза. Но сейчас АЭС уже готова, для Белоруссии и России это важный проект. Никакая резолюция ЕП, никакие законы иностранных государств, которые грозятся не покупать белорусскую электроэнергию, АЭС не остановят. Конечно, они могут усложнить вопросы сбыта электроэнергии, но не более того. Нет никаких сомнений, что АЭС будет работать», — считает Мельянцов.