«Машина психологического ада»: Литва намерена сорвать белорусский ядерный проект

Когда-то Литва имела статус атомного государства и осуществляла экспорт электроэнергии в соседние страны, в том числе в Белоруссию. К настоящему моменту Литва давно лишилась своей АЭС, зато скоро она появится у Белоруссии. Однако Вильнюс объявил войну белорусскому ядерному проекту и делает всё возможное для того, чтобы если не сорвать, так хотя бы осложнить ему жизнь. Подробности — в материале «Известий».

Иметь и потерять

Свою собственную АЭС Литва получила благодаря Советскому Союзу . Атомную электростанцию в 1975 году изначально предполагали возвести на белорусском берегу озера Дрисвяты (литовское название — Друкшяй), но потом было признано, что именно литовский берег этого водоема обладает наиболее подходящим для подобного объекта грунтом. Первый энергоблок Игналинской АЭС заработал 31 декабря 1983 года, второй — 31 августа 1987-го. Таким образом, после развала СССР Литовская Республика стала тридцать первым государством в мире, использовавшим ядерную энергию для своей экономики.

В рекордный для атомной энергетики Литвы 1993 год на ИАЭС было произведено 12,26 млрд кВт·ч электроэнергии. Это составило 88,1% всего произведенного в том году в государстве электричества — данный показатель попал в Книгу рекордов Гиннесса . Игналина снабжала энергией не только саму Литву, но и Эстонию, Латвию, Белоруссию, а также соседние российские области.

В 2001 году правительству республики, взявшей курс на вступление в Евросоюз, пришлось под нажимом Брюсселя утвердить программу вывода из эксплуатации своей единственной атомной электростанции . Это требование в ЕС обосновали опасениями за безопасность — на Игналине стояли реакторы того же типа, что и на Чернобыльской АЭС.

Правда, Вильнюс пытался добиться в Брюсселе разрешения на продление срока эксплуатации станции, но усилия оказались тщетными. После закрытия в 2004-м первого блока ИАЭС, а в 2009 году и второго Литве пришлось вместо экспорта приступить к импорту энергии. Тогда пострадал в первую очередь рядовой потребитель: только за первые два с половиной года без АЭС электричество в Литве подорожало вдвое, отопление — в четыре раза. К тому же государству пришлось взвалить на себя немалые расходы по консервации закрытой АЭС и хранению отработанного ядерного топлива.

aes Литовская ССР, Игналинская АЭС, 1984 год Фото: ТАСС/Владимир Гулевич

Безвременная смерть Игналины породила амбициозную идею создания близ Висагинаса новой современной АЭС, в проекте которой помимо Литвы первоначально собирались участвовать Латвия, Польша и Эстония. 4 июля 2007 года тогдашний президент Литвы Валдас Адамкус подписал «Закон об атомной электростанции». По мысли разработчиков объем энергии, производимый новой атомной электростанцией, должен был составить 3400 МВт.

Первый из блоков собирались ввести в эксплуатацию не позднее 2015 года. Однако после аварии в марте 2011 года на АЭС в Фукусиме популярность проекта в Висагинасе в глазах литовской общественности оказалась подорвана. Ведь Висагинскую АЭС собирались оснастить реактором того же типа, что и фукусимский, созданный альянсом концернов General Electric и Hitachi.

В конце июня 2012 года сейм Литвы в первом чтении одобрил проект «Закона о строительстве атомной электростанции в Висагинасе». Но оппозиционные политики «продавили» проведение референдума о Висагинской АЭС — пусть, дескать, народ решает. Это сразу же отпугнуло предполагаемых зарубежных инвесторов. Референдум о судьбе Висагинской АЭС состоялся в форме плебисцита 14 октября 2012 года одновременно с парламентскими выборами — в его ходе высказались 1 361 082 человека (или больше половины литовских избирателей). 65% из проголосовавших сказали АЭС «нет!». С тех пор власти Литвы неоднократно говорили о своем желании реанимировать проект, но безуспешно. А тем временем литовцев обогнали соседи-белорусы.

Вопрос о строительстве в Белоруссии атомной электростанции прорабатывался еще в начале 1990-х, но к практическому решению подошли в 2008-м, выбрав для размещения площадку в 18 км от города Островец Гродненской области. В марте 2011 года Россия и Белоруссия подписали договор о сотрудничестве по созданию новой АЭС мощностью 2300 МВт. РФ согласилась не только помочь построить объект, но и предоставить Минску на эти цели кредит в $10 млрд.

Дело принципа

Для «Росатома» это важный имиджевый проект, ибо госкорпорация желает поставлять такие же ядерные реакторы поколения «3+» и в другие страны . Монтаж корпуса реактора первого энергоблока, изготовленного волгодонским филиалом АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», состоялся в августе 2016 года. Дата ввода в строй первого энергоблока — конец 2019 года, второго — 2020-й. В апреле этого года специалисты приступили к индивидуальным испытаниям и опробованию оборудования первого и второго контуров реакторной установки энергоблока № 1.

Однако Литва отнеслась к проекту Белорусской АЭС резко негативно. Литовцы стараются доказать, что БелАЭС не отвечает международным стандартам безопасности, а «Атоммаш», переживший в 1990-х серьезный упадок, не способен создавать надежную технику. Достраивающаяся АЭС находится всего в 50 км от Вильнюса, и это, по мнению руководства Литвы, несет стране большую угрозу. Ажиотаж в Литве вызвало ЧП, произошедшее в июле 2016 года — когда во время монтажа упал корпус ядерного реактора. Это происшествие использовалось в качестве доказательства того, что станция строится кое-как, при наплевательстве на нормы безопасности.

Пресса растиражировала слова бывшего главы совета директоров «Атоммаша» Сергея Якунина: «Перед отправкой корпуса реактора в Белоруссию был снят телевизионный сюжет на Первом канале. Сюжет якобы снимали на «Атоммаше». Но позже выяснилось, что в Белоруссию отправили старый корпус ядерного реактора с ижорских заводов, благо, что «Атоммаш» выпустил перед своим разграблением более десяти комплектующих для ядерных реакторов. Лукашенко, таким образом, отправили привет из 1990-х годов».

aes Строительство реакторного блока первой Белорусской атомной электростанции в Гродненской области Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Вильнюс заранее постарался сагитировать окрестные страны не покупать электричество с БелАЭС . В декабре 2015-го тогдашний министр энергетики Литвы Рокас Масюлис предложил, чтобы Вильнюс, Рига и Таллин договорились относительно налоговой системы, которая предотвратила бы импорт электроэнергии из Островца в Прибалтику. А уже в начале 2016-го он обратился к своим коллегам из Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши с просьбой не покупать электроэнергию «у третьих стран, которые строят небезопасные АЭС».

Премьер-министр Саулюс Сквернялис по этому поводу отметил, что «необязательно запрещать импорт энергии в масштабах ЕС — достаточно, чтобы электричество не попало через несколько стран-посредников».

В апреле 2017 года сейм Литвы большинством голосов принял закон о запрете на приобретение электроэнергии с «небезопасных станций» — под коими в первую очередь понималась БелАЭС. Ситуация крайне осложнила отношения двух государств, и в потенциале это может сыграть против Литвы, территория которой традиционно используется Белоруссией в качестве транзитной .

В марте 2019-го премьер Сквернялис, заявивший на тот момент о своих президентских амбициях, высказал компромиссный, по его словам, «план-хулиган». Он предложил перестроить уже готовую на 90% АЭС в газовую электростанцию, для которой Литва, по словам премьера, могла бы поставлять голубое топливо со своего терминала в Клайпеде. Вильнюс очень гордится своим терминалом, газ для которого доставляется морем, — в Литве уверяют, что этот объект помог им достичь «энергетической независимости» от России.

По мнению Сквернялиса, Белоруссия, отказавшись от АЭС, тоже могла бы снизить степень своей зависимости от восточного соседа. В Минске, впрочем, отнеслись к «плану-хулигану» как к заведомо несерьезному. Ведь для того чтобы «конвертировать» атомную электростанцию в газовую, нужно было бы фактически снести ее (президент Лукашенко оценил стоимость затрат на АЭС без малого в $7 млрд) и потом выстроить заново. «Проект строительства Белорусской АЭС находится на завершающем этапе. Превращение ее в электростанцию, работающую на природном газе, является нецелесообразным технически и экономически», — деликатно ответил Сквернялису белорусский премьер-министр Сергей Румас.

Непостоянные соседи

Как большой свой успех восприняли в Вильнюсе итоги состоявшегося в феврале 2019 года в Женеве промежуточного совещания сторон «Конвенции Эспоо» (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте). Стороны конвенции пришли к выводу, что «в документации по оценке воздействия БелАЭС на окружающую среду упоминаются альтернативные места размещения атомной электростанции и критерии выбора площадки, но не приводится достаточной информации в поддержку и обоснование выбора островецкой площадки». В МИД Белоруссии заявили, что сильно разочарованы выводом сторон «Конвенции Эспоо», которые приняли «антибелорусское решение» в угоду Литве.

Между тем эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посетившие в июле АЭС в Островце, пришли к выводу, что Минск вполне добросовестно стремится обеспечить безопасность станции . Они отметили «надежную» систему аварийного оповещения населения при радиологических и других авариях, присутствие на БелАЭС защитных сооружений и укрытий для работников, наличие на блочном пункте управления интегральной панели, специально спроектированной для контроля и управления передвижным оборудованием во время аварийных ситуаций. Эксперты МАГАТЭ предложили и несколько своих рекомендаций.

В настоящее время атака Литвы на БелАЭС проводится двумя способами. Во-первых, не проходит и недели, чтобы какой-нибудь статусный литовский политик не сделал бы какого-нибудь очередного панического заявления . Так, недавно литовский парламентарий, экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС не менее чем «огромным ударом для всей Европы». Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что «возникающие с этим проектом проблемы должны немедленно решаться на уровне ЕС». А «отец литовской независимости» Валдис Ландсбергис сказал, что БелАЭС может обернуться «гибелью» для Литвы. Ландсбергис называет станцию в Островце «машиной психологического ада».

Во-вторых, Литва пытается уговорить соседей заранее отказаться от закупки островецкой электроэнергии. Однако достижения на этом направлении не очень значимы . Однозначно поддержала бойкот БелАЭС Польша. Но у поляков есть железобетонный резон, поскольку Варшава намеревается развивать собственную атомную энергетику. В мае этого года министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский сообщил о подготовке к строительству АЭС в регионе польского Поморья.

aes «Отец литовской независимости» Валдис Ландсбергис сказал, что БелАЭС может обернуться «гибелью» для Литвы, и называет станцию в Островце «машиной психологического ада» Фото: Global Look Press/DPA/Claudia Thaler

Куда как более неоднозначна позиция соседей Литвы по региону Балтии. В августе 2019-го вице-канцлер по вопросам энергетики эстонского министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар заявил, что не исключает, что на рынок его страны попадет электричество, произведенное на БелАЭС. (http://belmarket.by/estoniya-ne-isklyuchaet-pokupki-elektroenergii-c-belaes) А 14 августа Вильнюс обескуражило заявление Риги о том, что как только Литва введет блокаду на импорт энергии из Белоруссии, Латвия будет закупать электричество из этой страны через собственную границу.

Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис помчался в Ригу и там получил от латвийского премьер-министра Кришьяниса Кариньша обнадеживающее обещание, что возникло «недоразумение» и на самом деле Латвия закупать энергию у белорусов не станет. Но осадочек остался: глава литовского оператора электросетей Litgrid Дайвис Вирбицкас пригрозил, что если Латвия проявит непостоянство в этом вопросе, Вильнюс подаст на нее жалобу в Еврокомиссию.

В связи с этим президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич сказал «Известиям», что у Латвии нет возможностей сбалансировать свое энергопотребление на базе лишь собственных ресурсов.

«При этом чисто психологически латыши куда более готовы к сотрудничеству с белорусами, нежели, к примеру, с россиянами. А если рядовой потребитель в Латвии получит снижение тарифа на электричество, то даже националистически настроенная часть электората сможет простить властям сотрудничество с белорусским энергетическим сектором. Снижение цен благотворно скажется и на сельском хозяйстве, и на промышленном производстве», — отмечает Межевич.

По его словам, у латышей нет с Белоруссией особой конфронтации — и поэтому всегда будет оставаться соблазн навести энергетический мост между двумя странами, который обеспечил бы Латвию более дешевой электроэнергией. Тем более что отношения Латвии и Литвы в экономическом плане характеризуются как жестокое соперничество — и у Риги в этом плане накопилось достаточно поводов жаловаться на то, что Вильнюс часто использует в этой конкуренции недобросовестные методы, делая «подножки» северному соседу. Так что относительно покупки энергии с БелАЭС Латвия может и передумать.