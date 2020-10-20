Страна Полония: будет ли у Польши собственная АЭС

В понедельник, 19 октября, в Таллине состоялся саммит «Инициативы трех морей», в ходе которого министр энергетики США Дэн Бруйетт подписал договор о сотрудничестве в деле строительства АЭС в Польше. Варшава давно мечтает о собственной атомной электростанции — и теперь поляки рассчитывают, что с помощью заокеанского партнера вопрос сдвинется с мертвой точки. Польша уже несколько лет усиленно сколачивает собственную «энергетическую империю» в противовес России. В Варшаве считают, что без АЭС эта «империя» окажется непрочной — поэтому там настроены решительно. Подробности — в материале «Известий».

История вопроса

Впервые Польша приступила к строительству собственной АЭС еще в далеком 1982 году. Атомная электростанция «Жарновец» под Гданьском достигла уже довольно высокой степени готовности, но в 1989 году ее возведение прекратили. Произошло то же самое, что и во многих других республиках СССР и странах Варшавского договора, готовившихся сбросить «коммунистическое иго». Борьба против «советских оккупантов» в этих странах в значительной степени шла под флагом экологических протестов — дескать, «проклятая Москва» из-под палки заставляет нас строить промышленные и энергетические гиганты, нам абсолютно ненужные, но губящие родную природу, унаследованную нами от прадедов. Тем более, что в памяти была свежа катастрофа в Чернобыле — давшая в руки противников атомной энергетики веские доводы.

Советская эпоха ушла в прошлое, ритуально проклинают ее и сейчас — но вместе с тем в Польше крепло понимание, что собственная атомная электростанция стране на самом деле отнюдь бы не помешала. Но, разумеется, строить ее надо не по «устаревшим» советским технологиям, а по лекалам передового демократического Запада. 10 лет назад Польша собиралась было участвовать в проекте строительства новой АЭС в Литве.

Страна Полония1 Недостроенное главное здание АЭС Жарновец «Жарновец», 2006 год Фото: commons.wikimedia.org/Michał Kotas

Литовская Республика, закрыв под давлением ЕС «небезопасную» Игналинскую АЭС, построенную Советским Союзом, вознамерилась создать в Висагинасе новый объект такого рода — заручившись поддержкой поляков и эстонцев. Первый блок Висагинской АЭС собирались ввести в эксплуатацию не позднее 2015 года. Однако, после аварии в марте 2011 года на АЭС в Фукусиме популярность проекта в Висагинасе в глазах литовской общественности оказалась серьезно подорвана. Ведь Висагинскую АЭС собирались оснастить реактором того же типа, что и фукусимский, созданный альянсом концернов General Electric и Hitachi. В октябре 2012-го в Литве состоялся референдум в форме плебисцита, и большинство избирателей сказали АЭС «нет!»

Впрочем, Польша покинула висагинский проект еще раньше, в 2011 году. В Варшаве решили, что стране нужна атомная электростанция на собственной территории, а не у соседей. В 2010 году польские власти обещали завершить строительство первой в стране АЭС в 2020 году — об этом говорилось в национальной программе развития атомной энергетики, разработанной министерством экономики. Предполагалось, что до 2013 года будет выбрано место сооружения первой электростанции, а разрешение на ее строительство рассчитывали получить до 2015 года. Непосредственно возведение объекта хотели начать в 2016 году. А уже в 2021–2030-х годах польские энтузиасты из минэкономики обещали соорудить вторую АЭС.

Эти планы реализовать не удалось, но в марте 2017 года в министерстве заявили о том, что ведомство занимается разработкой нового плана строительства АЭС и ее финансирования. Называли приблизительную стоимость строительства объекта — более €10 млрд. В сентябре 2017-го тогдашний министр энергетики Польской Республики Кшиштоф Тхужевский заявил, что государство нуждается в АЭС, состоящей из трех энергетических блоков общей мощностью 4,5 тыс. МВт. Министр озвучил цель снизить до 50% количество электричества, получаемого от угольных тепловых электростанций — что связано с обязательствами Польши, как члена ЕС, регулировать объем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Страна Полония2 Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время двусторонней встречи в Белом доме, США, 24 июня 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/White House

В июне 2020-го президент Польши Анджей Дуда договорился об АЭС со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Польши тогда заявил, что стоимость соответствующего соглашения оценивается примерно в $30 млрд. Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский разъяснил, что американцы не только дадут в долг, но и будут участвовать в капитале предприятия. «Они заработают от эксплуатации электростанции», — пояснил Наимский.

Анджей Дуда же говорил, что американская компания-партнер уже выбрана, но Наимский не стал уточнять кто это именно — Westinghouse или GE Hitachi? Представитель правительства сообщил, что с польской стороны участником будет специализированная компания-инвестор с государственным капиталом.

Запад нам поможет

В сентябре 2020 года польское деловое издание Biznesalert выдало инсайд: «Сделку, о которой сообщил в этом году президент Анджей Дуда, заключат в октябре. Соглашение будет предусматривать объемы американских инвестиций и выбранную технологию. Поляки должны обдумать американское предложение. Источники говорят, что Польша до сих пор ведет переговоры по проекту АЭС с многими странами, включая Францию и Южную Корею». Пока запуск польской АЭС планируется в 2033 году (если, конечно, всё пойдет по плану). Станция мощностью 6–9 ГВт должна покрыть 20% потребности Польши в электроэнергии — снизив сегодняшнюю 80% зависимость польской энергетики от угля.

Авторы Biznesalert стращают: мол, если у Польши не появится вовремя собственной АЭС, в один прекрасный день стране, чего доброго, придется обратиться к услугам «Северного потока – 2». «Польская программа развития ядерной энергетики (PNPP) гласит, что ядерная энергия позволит стране сохранить низкую зависимость от природного газа. Сегодня Польша потребляет ежегодно 17 млрд кубометров и 4 млрд приходятся на генерацию и производство тепла. Согласно PNPP, однако, к 2040 году эти потребности вырастут до 18 млрд кубометров», — пишет Biznesalert.

Страна Полония3 Строительство первого в Польше терминала СПГ в балтийском порту Свиноуйсьце, 2014 год Фото: REUTERS/Filip Klimaszewski

Издание указывает на то, что внутренняя добыча, расширенный и плавучий терминалы СПГ и «Балтийский газопровод» обеспечат 28 млрд кубометров ежегодно. Однако в польском министерстве климата прогнозируют, что к 2035 году спрос на газ вырастет на 20–34%, к 2040 году — на 25–43%, а к 2045 году — еще на 21–38%.

Некоторые скептики призывают не переоценивать возможности США в оказании помощи своему восточноевропейскому союзнику. Так, директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров не без иронии отмечает: «Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно — как горит огонь, течет вода и как Польша собирается строить АЭС». С другой стороны, по мнению Уварова, многое сейчас зависит от серьезности настроя США и от того, кто станет следующим президентом страны. «Республиканцы исторически более благосклонны к атомной энергетике. И, если они останутся у власти, то могут использовать Польшу как полигон для отработки реализации больших атомных проектов за рубежом», — отмечает эксперт.

Впрочем, по его словам, у США сейчас не очень-то получается создавать атомные электростанции. Так, например, Westinghouse уже 10 лет не может достроить третий и четвертый блоки общей мощностью 2,5 ГВт на американской АЭС Vogtle. Кроме того, США придется отработать финансовую модель, применяемую в такого рода проектах — например, пути получения кредитов от американского экспортно-импортного банка EXIM.

Также строителям АЭС предстоит научиться противостоять Германии, решившей отказаться от атомной энергии и международному экологическому лобби. На большей части территории Европы атомную энергетику сворачивают и на польский проект посматривают без всякого одобрения. Но у США здесь особое мнение. Еще в апреле американское минэнерго представило «Стратегию рабочей группы по ядерному топливу» — документ предусматривает меры по возвращению США лидерства на мировом рынке атомной энергетики и выход на рынки, где сейчас доминируют китайские и российские госкомпании.

Страна Полония4 Фото: REUTERS/Tim Gaynor

Однако, по словам Уварова, детальной стратегии по возвращению США атомного лидерства пока, по большому счету, не существует. «Американские уранодобывающие компании просили у Трампа введения квот для американского сырья на рынке США. Трамп отказался вводить квоты и вместо них создал рабочую группу, которая и выдала так называемую стратегию с предложением атомным компаниям США побороться с

«Росатомом» где-нибудь в Африке. Никаких прорывных идей стратегия не содержит, реакция на нее в атомной отрасли США сдержанная. Поэтому большой опасности для

«Росатома» я не вижу», — заметил эксперт. Он предлагает дождаться результатов выборов президента США. «Если Трамп останется, то польский проект вполне может начаться. Идти в этом случае он будет сложно и со скрипом, но на его примере американцы могут научиться строить АЭС в XXI веке», — считает специалист.

Проблем громадье

Помимо решения собственно технологических вопросов поляки стремятся зачистить «площадку» от конкурентов. В ближайшее время должна заработать Белорусская АЭС (в Островце), проходящая сейчас период тестовых испытаний. И здесь на руку Польше сыграла Литва, с самого начала объявившая БелАЭС беспощадную войну. Вильнюс, еще не изживший моральную травму от потери собственной атомной энергетики, крайне болезненно воспринял известие о том, что она скоро появится у соседей-белорусов. В Литве заявили о небезопасности БелАЭС, приняли закон о запрете покупки энергии с этого объекта и принялись сколачивать «антиостровецкую коалицию».

Недавно Латвия и Эстония согласились присоединиться к Литве в деле «энергобойкота» Белоруссии. Что же до Польши, то еще в 2016 году Варшава поддержала предложение Вильнюса постараться не допустить экспорт электроэнергии со строящейся в Островце электростанции на рынок ЕС. И в этом плане поляки выглядят, в отличие от литовцев, хитроумными прагматиками. Ведь именно Польша, а отнюдь не Литва, снимет все «сливки» от предполагаемой «блокады» Белорусской АЭС.

19 сентября в Таллине начался в форме видеоконференции саммит «Инициативы трех морей», одним из участников которого стал министр энергетики США Дэн Бруйетт. Он подписал с представителем польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским договор по стратегической энергетической инфраструктуре. «Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, с развитием альтернативных источников энергии, с обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России», — сказал американский чиновник.

Страна Полония5 Министр энергетики США Дэн Бруйетт Фото: ТАСС/Zuma/Michael Brochstein

По его словам, в рамках договоренностей в Польше будут построены несколько крупных АЭС. «Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США», — отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении имеется «множество деталей». В свою очередь, глава администрации польского президента Кшиштоф Щерски поясняет: «Соглашение вступит в силу после обмена дипломатическими нотами, подтверждающими, что обе договаривающиеся стороны выполнили требования для его вступления в силу. В соответствии с положениями соглашения, в течение 18 месяцев Польша и США совместно подготовят отчет, который станет основой для принятия польским правительством решения об окончательном выборе партнера для реализации польской ядерно-энергетической программы. За это время ведущие американские компании гражданской атомной энергетики проведут подготовительные и проектные работы для строительства атомных электростанций в Польше».