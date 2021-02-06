Следующая станция атомная: как Литва борется с Белорусской АЭС

Литва закупила продукцию Белорусской АЭС на €4 млн. Об этом заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис. По словам чиновника, странам Балтии следует выработать новую методику для борьбы с атомной станцией. А пока власти Литвы продолжают пугать жителей Вильнюса — раздают йод и советуют запастись консервами. «Известия» разбирались в ситуации.

Сирена с йодом

Литовские чиновники обнаружили, что борьба со строительством АЭС в Белоруссии не дала результатов. «12% потребляемого в Литве электричества произведено на станции в Островце. За месяц придется заплатить €11 млн» , — пожаловался председатель комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Лауринас Кащюнас. Он добавил, что электроэнергия БелАЭС свободно проникает в страну из-за того, что Вильнюс так и не согласовал свои действия с соседями из Латвии и Эстонии. «Нынешняя ситуация на руку компаниям, которые живут за счет таких схем. Они делают всё, чтобы затормозить или вообще остановить синхронизацию», — сказал Кащюнас.

Информацию председателя КНБО уточнил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. По его словам, часть электричества с БелАЭС республика закупает на латвийской бирже. «Всего речь идет о 77 млн. кВт/ч. За 10 дней придется заплатить €4 млн. Если так всё будет продолжаться, то за год мы потратим на БелАЭС €120 млн. Важно предотвратить это, чтобы не финансировать строительство второго, а в будущем, может быть, и третьего блока станции», — сказал чиновник.

Следующая станция атомная4 Вильнюс, Литва Фото: Global Look Press/Russian Look/Tatiana Morozova

Крейвис пообещал, что к середине февраля Литва представит новую позицию по переговорам с Латвией и Эстонией. «Если мы будем продвигаться такими темпами, то в нынешнем году импортируем в четыре раза больше электричества, чем в 2020 году», — предупредил министр.

Интересно, что при этом в Литве продолжают готовиться к гипотетической аварии на БелАЭС. До конца февраля жителям Вильнюса раздадут 4 млн таблеток йода. МВД республики призвало граждан держать наготове трехдневный запас продуктов с консервами, крупами, растительным маслом, сахаром и водой. Пожарно-спасательный департамент пообещал установить в окрестностях литовской столицы 40 дополнительных сирен.

Разложили на атомы

Советская Литва была единственной прибалтийской республикой со своей атомной электростанцией. В 1983 году заработал первый энергоблок Игналинской АЭС, в 1987 году — второй. На максимальную мощность станция вышла уже после обретения республикой независимости. В 1993 году Игналинская АЭС выработала 88,1% всей произведенной в стране электроэнергии. Благодаря АЭС Литва не только закрывала свои потребности, но и продавала электроэнергию в соседние Латвию, Эстонию, Белоруссию и российскую Калининградскую область. При этом производство было высокодоходным — себестоимость кВт⋅ч составляла 1,8 евроцента, продавали его потребителям за 10 евроцентов.

Следующая станция атомная1 Реактор РБМК-1500 Игналинской АЭС, остановленной в 2009 году Фото: commons.wikimedia.org/Argonne National Laboratory

По сути, Литва получила от Советского Союза уникальный подарок. Страна могла развивать энергоемкое производство, торговать дешевой электроэнергией, сотрудничать с международными атомными организациями. Вместо этого, однако, Вильнюс согласился на требования Евросоюза и решил закрыть АЭС. В Брюсселе утверждали, что станция угрожает экологии, вспоминали об аварии в Чернобыле. В 2004-м прекратил работу первый энергоблок, в 2009 году — второй. Литва начала не продавать, а покупать энергию. Тарифы для потребителей выросли, а государству пришлось еще и тратится на консервацию закрытой станции.

После этого в Литве задумались о строительстве около города Висагинас новой АЭС. В проекте собирались участвовать Польша, Латвия и Эстония, первый блок собирались ввести в эксплуатацию в 2015 году. Но в марте 2011 года произошла авария на АЭС в Фукусиме, и популярность проекта снизилась. В 2012 году в Литве прошел референдум, на котором большинство граждан высказались против строительства Висагинской АЭС.

В это же время соседи-белорусы начали возводить свою АЭС. В 2011 году Москва и Минск подписали договор о сотрудничестве. Россия согласилась помочь построить объект, а также предоставила Минску кредит в $10 млрд. АЭС начали возводить в Гродненской области в 50 км от Вильнюса. Это стало поводом для возмущения литовских властей. В 2016 году занимавший тогда пост министра энергетики Литвы Рокас Масюлис заявил, что АЭС представляет угрозу окружающей среде, а также создает нечестную конкуренцию на рынке электроэнергии.

Следующая станция атомная2 Минская ТЭЦ-5 Фото: commons.wikimedia.org/Павел Шапецька

В 2017 году сейм Литвы постановил, что БелАЭС угрожает национальной безопасности и окружающей среде. В 2019-м президент страны Гитанас Науседа утвердил план по борьбе с импортом электроэнергии. Предприятиям запретили закупать продукцию БелАЭС под страхом отзыва лицензии. В 2019 году начали демонтировать ЛЭП, связывающие Литву и Белоруссию. Первой разобрали мощную ЛЭП между Игналинской АЭС и Минской ТЭЦ-5.

Параллельно с этим Вильнюс пытался убедить соседей отказаться от белорусской энергии. Сложнее всего шли переговоры с Латвией. «В нашем государстве электричество — это вопрос рынка. Обычно мы политически мало вмешиваемся, поскольку рынок — главный механизм, обеспечивающий конкурентоспособные цены для потребителей и предприятий», — говорил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. После долгих переговоров в сентябре 2020-го Рига все-таки согласилась присоединиться к бойкоту. Но и это не привело к успеху, ведь между Россией и Белоруссией электроэнергия перетекает свободно, а значит, и продукция БелАЭС может попасть в Литву через Россию и Латвию.

Зона высокого напряжения

Международные эксперты не раз проверяли Белорусскую АЭС. В феврале и марте 2020 года на станции работала группа наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В итоговом заявлении организации говорится, что технических претензий к строящемуся объекту нет . «Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ, приглашает все проверки и является образцово-показательной страной», — отмечалось в публикации.

Следующая станция атомная3 Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре справа) во время открытия первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, 7 ноября 2020 года Фото: ТАСС/EPA/MAXIM GUCHEK / POOL

Эксперты говорят, что литовские власти искусственно нагнетают напряжение. «В январе на полную мощность заработал первый энергоблок БелАЭС. Деградация Литвы на фоне успеха Белоруссии стала еще очевиднее. Страна вывела из эксплуатации свою станцию, из экспортера превратилась в импортера электроэнергии. Думаю, поведение Вильнюса объясняется ревностью. Литовские власти пытаются оправдаться перед населением за свои решения », — говорит «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.