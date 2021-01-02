Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году

Протесты в Белоруссии, начавшиеся 9 августа — после победы на президентских выборах Александра Лукашенко — не утихают уже четвертый месяц . За это время, по информации правозащитников, было задержано свыше 30 тыс. человек. Количество уголовных дел за нарушение общественного порядка и случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, по данным МВД республики, исчисляется сотнями. Александр Лукашенко уже пообещал внести существенные изменения в Конституцию . По его словам, это положит начало переменам, которые будут проходить «цивилизованно». Какие ошибки допустил президент Белоруссии и чего ждать республике в 2021 году — в материале «Известий».

Перманентный митинг

Еще в августе первые акции в Минске вылились в столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Сначала митинговали на площади Независимости, потом разошлись по улицам. 11 августа у метро «Пушкинская» во время разгона митинга погиб минчанин Александр Тарайковский . Как утверждает МВД Белоруссии, он подорвался на собственном взрывном устройстве. Однако родственники и очевидцы утверждают, что у него не было при себе оружия.

16 августа число участников митинга у стелы «Минск — город герой», по неофициальным данным, достигло полумиллиона . День спустя в протест включились университеты и заводы. Всё это время оппозиция призывала продолжать выступления, власти неуклонно требовали прекратить незаконные акции.

В итоге забастовки затронули более 10 предприятий , среди которых Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова, Белорусская АЭС, «Гродно Азот», МАЗ, БелАЗ и многие другие. Одно из самых трагических событий связано с гибелью сотрудника «Беларуськалия» 25 ноября. Спор о политике закончился убийством: военный пенсионер Леонид Штайда, который работал сторожем в КГБ, нанес смертельный удар садовыми ножницами 50-летнему сотруднику завода Геннадию Киселю.

Уравнение с одним неизвестным4 Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед работниками Минского завода колесных тягачей, 17 августа 2020 года Фото: ТАСС/EPA/NIKOLAI PETROV/POOL

Но массового характера забастовки на заводах так и не приобрели . Сотрудники, выступавшие против действующей власти, подпадали под статью 23.34 – «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», а впоследствии подвергались сокращениям.

2020-08-16T123740Z_6024028_RC20FI9QWG8M_RTRMADP_3_BELARUS-ELECTION-PROTESTS 6 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. После оглашения результатов в Минске и других городах республики прокатилась волна митингов Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko 2020-08-16T104150Z_1731473603_RC2YEI972E2Q_RTRMADP_3_BELARUS-ELECTION 6 16 августа в Минске на площади Независимости прошла акция в поддержку действующего главы государства Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko RIAN_6309367 Александр Лукашенко вышел к участникам провластной акции. В своем обращении он отверг возможность проведения повторных выборов Фото: РИА Новости/Виктор Толочко RIAN_6309356 Выступая перед сторонниками, Лукашенко заявил, что если белорусы хотят реформ, то они начнутся уже завтра Фото: РИА Новости/Виктор Толочко RIAN_6309362 Глава МВД Белоруссии Юрий Караев, также прибывший на митинг в поддержку президента, заявил, что ведомство разберется со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 2020-08-16T110315Z_272195680_RC2ZEI9KCCAH_RTRMADP_3_BELARUS-ELECTION 5 По данным МВД Белоруссии, на акции сторонников Александра Лукашенко собралось около 65 тыс. человек Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko 2020-08-16T122453Z_292863496_RC20FI9JHNEX_RTRMADP_3_BELARUS-ELECTION-PROTESTS 6 Позже в этот же день у стелы «Минск — город-герой» собрались противники Александра Лукашенко Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko 2020-08-16T120843Z_1047198570_RC20FI9TBXAX_RTRMADP_3_BELARUS-ELECTION-PROTESTS 6 По сообщениям СМИ, на несанкционированный митинг вышли более 100 тыс. человек Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko 2020-08-16T130127Z_989067730_RC21FI91L3QW_RTRMADP_3_BELARUS-ELECTION-PROTESTS 5 Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление вокруг стелы, а автозаки и автобусы с бойцами ОМОНа уехали с места проведения акции Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko 2020-08-16T130329Z_589686656_RC21FI9R80DH_RTRMADP_3_BELARUS-ELECTION-PROTESTS 5 Также массовые акции проходят в Гродно, Пинске, Бресте и других белорусских городах Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

« Надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу . Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — комментировал забастовки Александр Лукашенко.

С участвующими в несогласованных акциях студентами тоже излишне не церемонились. «Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. <…>. Но они должны быть отчислены из вуза» , — говорил президент.

Учащиеся Белорусского государственного экономического университета 10 декабря опубликовали в своем телеграм-канале фотографии двух документов: приказа о применении дисциплинарного взыскания к ряду студентов и просьбы проректора по воспитательной работе к начальнику Заводского РУВД Минска. Студентов отчислили, с руководившими акциями провели беседы.

— Прежде чем оказаться на Окрестина, у меня состоялся неприятный разговор с людьми из одного «комитета». Мне угрожали уголовным делом и предлагали сделку. Сотрудничать я не собирался и принял решение бежать из страны, — рассказал «Известиям» один из лидеров стачкома экономического университета.

Со временем тактика протестов изменилась: митинговать у Дворца Независимости или стелы становилось всё опаснее. Вместо выхода на «Плошчу» протесты перетекли в формат дворовых . Также минчане начали активно вывешивать символику на окнах своих квартир: в микрорайоне «Каскад» 18 октября появился огромный бело-красно-белый флаг длиной примерно в 22 этажа. В дворовом телеграм-канале писали, что это была попытка установить рекорд на самый большой флаг в мире: 71 м в длину и 36 в ширину.

Экономика и внешний контур

16 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко: сложить полномочия за 13 дней . При этом она пригрозила, что в случае невыполнения условий 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, чего, к слову, не произошло — работа предприятий нарушена не была, задуманного размаха акция не получила.

Светлана Тихановская объявлена в розыск. Оказавшись в Литве, лидер оппозиции фактически сосредоточилась на работе в западном направлении.

— На международной арене нам удалось привлечь внимание к событиям в Беларуси, получить критически важную политическую поддержку — прежде всего в виде непризнания легитимности очередного срока бывшего президента, — заявил «Известиям» представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский .

Уравнение с одним неизвестным2 Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время выступления на вручении премии имени Сахарова в парламенте ЕС в Брюсселе,16 декабря 2020 года Фото: REUTERS/John Thys/Pool

По его оценкам, «протесты остаются массовыми и убедительными». Тем временем ЕС одобрил уже три пакета санкций — против официальных лиц Белоруссии, президента, ряда физлиц и компаний. Белорусское руководство вводит ответные меры против Европы.

Свой ход сделали и США. Они выбрали дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске — она станет первым американским дипломатом в Белоруссии с 2008 года.

Между тем президент России Владимир Путин неоднократно говорил: Москва за то, чтобы белорусы сами, без давления извне, в спокойном режиме разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению.

Разбор ошибок

По словам директора Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгения Прейгермана, с одной стороны, власти не могут полностью подавить протест во всех его проявлениях: он большой и децентрализованный. С другой стороны, сам протест не может перейти в другое качество, потому что за децентрализацией нет устойчивого лидерства.

При этом, по мнению экспертов, президент республики упустил ситуацию задолго до начала митингов — еще во время предвыборной гонки . Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что Александр Лукашенко зря поддался электоральному настроению и решил перетянуть часть протестных голосов за счет отрицания тесных отношений с Россией.

Уравнение с одним неизвестным3 Машина с освобожденными российскими журналистами, задержанными при освещении протестов, выезжает с территории посольства России в Белоруссии, 11 августа 2020 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

— Многие действия белорусских властей нельзя расценить как дружеские , например, задержания российских граждан, которых связывали якобы с «ЧВК Вагнера», или закупка нефти в Норвегии, а не в России. Главная ошибка была в том, что нельзя было строить Беларусь на отрицании Российской Федерации. Всё остальное — просто следствие этого, — уверен политолог.

По мнению Евгения Прейгермана, ошибкой выглядит уход в традиционную историю, когда оппозицию считают исключительно прозападным образованием . Это исключает возможность для того, чтобы Москва даже допускала мысль о диалоге с ней, пояснил эксперт.

Власти в Минске признают ошибки в политической системе республики. По мнению председателя Постоянной комиссии по международным делам Андрея Савиных, Конституция 1996 года, в которой были прописаны очень мощные властные полномочия президента, была самым правильным решением на тот момент .

— Тогда за поправки проголосовало более 80%. И это решение оказалось правильным: Белоруссии первой среди постсоветских стран удалось стабилизировать ситуацию, обеспечить механизмы для экономического роста, нивелировать последствия кризиса и стимулировать экономическое развитие в стране, — отметил он.

Правда, по словам политика, созданная административная модель управления начиная с 2010 года потеряла свою эффективность. При этом страна не стояла на месте, развивались сектор услуг и частный сектор через государственные программы правительства. В результате около 50% граждан стали работать в частном секторе.

Уравнение с одним неизвестным5 Акция протеста в Минске, 30 ноября 2020 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

— Эти социальные диспропорции начали создавать давление на систему госвласти, которая не успела реформироваться и приспособиться к новой реальности. Отсюда мы получили эти сложности. Это происходит во всем мире с завидной периодичностью. По словам бывшего премьер-министра России Егора Гайдара, «реформы делаются не тогда, когда их нужно делать, а тогда, когда их нельзя не делать». В сложных социальных системах вовремя уловить момент, когда нужно начинать изменения, трудно. Но я могу достаточно спокойно и оптимистично заявить, что у нас всё получится, — подытожил Андрей Савиных.

Время изменений

Официальные власти в Минске пытаются найти форму диалога с обществом. Так, например, Александр Лукашенко пообещал внести существенные изменения в Конституцию . По его словам, это положит начало переменам в стране, а проходить они будут «цивилизованно» и без слома социального уклада.

Важнейшей поправкой станет перераспределение полномочий властей разных уровней и передача их части «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора». Этого ждут и в Москве, о чем неоднократно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров . Прозвучало от Лукашенко и обещание не работать президентом после принятия новой Конституции.

— Конституционная реформа однозначно повлияет на протестную активность, скорее всего, она будет снижена. Но всё равно попытки вернуться к таким акциям будут, скорее всего, весной, правда, сомневаюсь, что они окажутся успешными, — отметил политолог Алексей Дзермант.

Эльдар Раскалов, Минск