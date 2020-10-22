Извне политики: зачем глава СВР нанес визит в Минск

Экономическая интеграция Москвы и Минска ускорится после проведения конституционной реформы в Белоруссии, заявили «Известиям» в парламенте республики. 22 октября союзнические отношения обсудили президент Александр Лукашенко и глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин . Как уточнили «Известиям» в Госдуме, визит главы СВР в республику мог быть связан с вопросами внешнего вмешательства в белорусскую политику. А опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что Нарышкин скорее всего предупредил Лукашенко о готовящихся в стране провокациях — на 25 октября в Минске запланированы очередные акции протеста . Сам глава СВР действительно рассказал о попытках повлиять на ситуацию в Белоруссии извне, но подчеркнул, что обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб.

«Взрыв в интернете»

«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ , особенно в интернете» — такими словами президент Белоруссии Александр Лукашенко начал встречу с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Минске.

— В этом бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно . У всех интерес к нам — к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся — о совместной работе во благо наших народов, — отметил лидер республики.

Он при этом подчеркнул, что «обстановка вокруг нас (Союзного государства) непростая» и поблагодарил Сергея Нарышкина за предоставление информации по линии спецслужб.

Глава СВР свою беседу с белорусским лидером описал кратко: «состоялся обстоятельный разговор , касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности. Обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб».

— Мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть, — заметил Сергей Нарышкин. — Это влияние небескорыстное... Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы . Но при этом необходимость сохранить стабильность — это крайне важное условие для развития государства и общества.

Коснулся глава СВР, также возглавляющий Российское историческое общество, и вопросов Второй Мировой войны, подчеркнув: Россия и Белоруссия не позволят переписать ее итоги.

Во второй половине дня в Минске также состоялось совместное заседание коллегий СВР и КГБ Белоруссии, его подробности прессе не разглашались.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поездка Нарышкина в Минск — «совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства» и «это никак не связано с событиями в Белоруссии».

В Госдуме «Известиям» уточнили, что визит главы СВР в республику мог быть связан с вопросами внешнего вмешательства в белорусскую политику — в частности, со стороны США и других стран НАТО . Российская разведка располагает неопровержимыми доказательствами того, что Запад пытается раскачать ситуацию в Минске, эта информация, наверняка, была передана в ходе личной беседы главы СВР и президента Белоруссии, подчеркнул в беседе с «Известиями» первый зампред комитета ГД по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктор Водолацкий.

— У России и Белоруссии единый контур безопасности, общая граница Союзного государства. Потому и понадобился визит Сергея Нарышкина в Минск, чтобы обсудить вопросы стабильности в республике , предупредить президента Белоруссии о готовящихся провокациях со стороны Запада, — допустил депутат.

Виктор Водолацкий также добавил, что Москва и Минск не обсуждают закрытие авиасообщения между двумя странами на фоне вспышки пандемии . По словам политика, минздравы и санитарные ведомства обеих стран ведут постоянный диалог на эту тему, однако текущая ситуация с заболеванием остается контролируемой.

— Причин для полного закрытия сообщения между РФ и Белоруссией на данный момент нет. Пик, который мы сейчас наблюдаем в обеих странах, был ожидаем, мы к нему подготовлены . К тому же, в ближайшее время завершится третий этап испытаний российской вакцины против COVID-19, она будет поставляться не только в субъекты РФ, но и в Белоруссию, — напомнил политик.

Одной из тем обсуждения Нарышкина и Лукашенко стала дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства. В ближайшее время следует ожидать ее ускорения в налоговой и банковской сферах, заявил «Известиям» глава международного комитета Палаты представителей парламента Белоруссии Андрей Савиных.

— Сейчас идет выработка условий, которые позволят сблизить хозяйственные отношения РФ и Беларуси во всех сферах, особенно в финансовом секторе. Интеграция только ускорится после конституционной реформы, которую планирует провести президент республики . Но ускорению будет способствовать не столько сама реформа, сколько логика построения собственного макрорегиона Союзного государства и ситуация в Беларуси после президентских выборов, — пояснил политик.

Ультиматум не решает

По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, в числе возможных тем обсуждения главы СВР России и президента Белоруссии могли быть готовящиеся в республике провокации. На фоне постепенного угасания протестного движения Запад может предпринять попытки заново расшатать ситуацию и радикализировать митинги.

Свидетельством этого стал и переход белорусской оппозиции к ультимативному языку: бывшая кандидат в президенты республики Светлана Тихановская потребовала, чтобы к очередному воскресному шествию 25 октября Лукашенко ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. В противном случае, указала Тихановская, люди вновь выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят покупки в государственных магазинах.

Сам Лукашенко в ответ на ультиматум оппозиции заявил, что «в воскресенье в Минске будет наведен порядок».

— Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо, а теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать, — предупредил президент.

После аналогичного предупреждения от Лукашенко, сделанного в конце августа в Бресте, силовики изменили тактику и перешли к массовым задержаниям спустя три недели фактического игнорирования протестующих. Возможно, к 25 октября стоит ожидать подобного развития ситуации.

— Думаю, к воскресенью протестующие попытаются совершить какую-то провокацию, чтобы заново заставить всех говорить о Беларуси. И возможно визит Нарышкина в Минск как раз связан с тем, чтобы предупредить ее, — предположил в беседе с «Известиями» Алексей Дзермант.

Политолог Владимир Евсеев также считает, что белорусский протест начал заметный крен в сторону радикализации: массовые шествия постепенно переходят в локальные выступления во дворах, частыми становятся стычки с ОМОНом и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

— Белорусы были недовольны результатами президентских выборов, но изначальная волна протеста, в которой участвовали самые разные представители общества, сошла на нет и превратилась в демонстрации радикальной молодежи. Ультиматум Тихановской по сути ничего не решает, люди бы и без этого вышли на улицу, действующие же власти ее слова не воспринимают как угрозу, — пояснил эксперт «Известиям».

Марш возможностей

«Марш людей с НЕограниченными возможностями» — с таким лозунгом 22 октября в центр Минска вышли люди с разными группами инвалидности. Среди них было много протестующих в инвалидных креслах. Посетил шествие и Георгий Сайковский: в ходе разгона демонстрации 10 августа мужчине разорвало стопу светошумовой гранатой, конечность пришлось ампутировать.

По заявлению Telegram-канала NEXTA, который власти Белоруссии 20 октября признали экстремистским, протестующие собрались на марш возле Красного костела. Место выбрали неслучайно: совсем рядом находится Дом Правительства.

Отличительная черта марша — изображения на рукавах участников знака «Инвалид», какие обычно используют в ПДД. Еще одна особенность: та же NEXTA рекомендовала участникам приходить в медицинских масках: в стране началась вторая волна коронавируса.

Многим протестующим на колясках и костылях сложно передвигаться, поэтому волонтёры из Telegram-канала «Авто 97%» организовали помощь: предлагают подвезти до места сбора и развезти по домам после окончания митинга.

Марш собрал порядка 100 человек . Участники двинулись от Красного костела в сторону Октябрьской площади. Проходя мимо здания КГБ, где в этот момент шла совместная коллегия российских и белорусских спецслужб, участники скандировали уже традиционные: «Трибунал!» и «Караева (глава МВД республики) под суд!».