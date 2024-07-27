Спасатели МЧС утром начнут работы после прорыва дамбы в Челябинской области

Спасатели МЧС приступят к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области утром 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Личным составом МЧС России проводится оценка обстановки. С наступлением светлого времени суток сотрудники чрезвычайного ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ», — сказал заместитель начальника главного управления ведомства по Челябинской области Сергей Шатилов.

Отмечается, что всего к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники. Уровень воды в поселке Киолим снижается.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел ранее в этот день, причиной послужил резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. В Карабашском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Поселок Киолим был затоплен, дальше вода пошла в сторону других поселений. Также затоплен участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км.

Всего сотрудники МЧС России эвакуировали в Карабашском городском округе 163 человек, из которых 21 ребенок.