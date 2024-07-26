Из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуировали 163 человека

Из-за прорыва дамбы в Карабашском городском округе Челябинской области были эвакуированы 163 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в пятницу, 26 июля.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе. В результате размыва дамбы в превентивных целях спасатели провели эвакуацию всех жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Автобусами людей перевозят в пункты временного размещения в город Карабаш», — сказано в сообщении.

Волна прошла по руслу реки Большой Киалим до поселка Махуметово. В реке резко вырос уровень воды — на 7 см, добавили в ведомстве.

В настоящее время к устранениям последствий прорыва дамбы привлечены более 100 человек и 24 единицы техники.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел ранее в этот день, причиной послужил резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. Власти порекомендовали жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, которые попали в зону подтопления, собрать самые необходимые вещи и подготовиться к эвакуации. Также население призвали запастись водой.

Кроме того, в Карабашском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Поселок Киолим был затоплен, дальше вода пошла в сторону других поселений. Также затоплен участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км.