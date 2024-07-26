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Большая вода: что известно о прорыве дамбы в Челябинской области

Причиной ЧП стали проливные дожди
Фото: t.me/gumvd74
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На Киалимском водохранилище в 75 км к западу от Челябинска смыло участок плотины. О происшествии сообщили в пресс-службе администрации Карабашского округа. В результате ЧП пострадавших нет, 20 человек эвакуированы. Подробности — в материале «Известий».

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище 26 июля: что случилось

Вечером в пятницу, 26 июля, стало известно, что на Киалимском водохранилище в 75 км к западу от Челябинска прорвало дамбу. В пресс-службе администрации Карабашского округа информацию о ЧП подтвердили.

Река Сак-Элга пригород Карабаша

Река Сак-Элга, пригород Карабаша

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Есть информация. МЧС на месте», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

В зоне подтопления находятся 188 человек. Спасатели приняли решение превентивно эвакуировать жителей трех поселков. На данный момент удалось эвакуировать 20 человек, по предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет.

«Проводится подворовый обход. На базе двух школ города Карабаш развернуты пункты временного размещения для населения», — говорится в сообщении МЧС.

Как заявили в управлении МЧС, из-за обильных осадков произошел смыв плотины длиной 100 м, по ходу движения воды находится четыре села. На расстоянии 2 км находится поселок Киолим, в котором проживают 40 человек, в 11 км в поселке Мухаметово проживают 90 человек, в 15 км в поселке Байдашево — 36 человек, в 16 км в поселке Карасево — 22 человека.

МЧС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ранее синоптики прогнозировали продолжительные сильные, местами очень сильные ливни, грозы, град и резкий подъем уровня воды в небольших реках Челябинской области.

Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым оказался затоплен после разрушения плотины на отрезке с 35-го по 38-й км. Проезд по трассе закрыт в обе стороны, сообщает региональный главк МВД.

Прорыв дамбы, полиция на месте
Фото: t.me/gumvd74

В социальных сетях появляются видео, записанные из подтопленных районов. На одном из них местный житель стоит на крыше дома, спасаясь от разлива. Видно, что машины, гаражи и техника частично или полностью в воде.

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Киалимское водохранилище: где это, что известно

Киалимское водохранилище — сравнительно небольшой водоем на границе Карабашского и Миасского округов на западе Челябинской области. Оно расположено в гористой местности, в лесной зоне неподалеку от трассы Миасс – Карабаш.

Водохранилище создано 45 лет назад, в 1979 году, в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим. Вода из него поступает в ближайший город Карабаш. Площадь зеркала Киалимского водохранилища — 1,6 кв. км. Объем — 6 млн куб. км. Общая длина земляной плотины — 545 м.

Киалимское водохранилище

Киалимское водохранилище

Фото: commons.wikimedia.org

Напротив Киалимского водохранилища с другой стороны от трассы находится Аргазинское водохранилище — крупнейшее в Челябинской области. Оно было создано в годы строительства Аргазинской ГЭС.

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