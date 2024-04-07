Напорный пункт: нарушения на дамбе в Орске находили еще 10 лет назад
Причинами масштабного наводнения в Орске могли стать технические просчеты при строительстве дамбы, крайне снежная зима и отсутствие должного контроля за жилым строительством в местах, подверженных затоплению. Такие мнения высказали опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее прокуратура Оренбургской области сообщала, что прорыв дамбы мог произойти из-за того, что сооружение не содержалось надлежащим образом. А уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и о халатности. Что думают эксперты о возможных причинах техногенной катастрофы — в материале «Известий».
«Нарушений было выявлено очень много»
Олег Дюкарев, судебный эксперт и директор консалтингового агентства «МЭКА»:
— Я проводил экспертизу в рамках судебного процесса о строительстве дамбы около десяти лет назад. Нарушений было выявлено очень много. То, что произошло сейчас, — это как раз их следствие.
Основное нарушение в том, что тело дамбы было проложено по лесам и лесополосам, где не были выкорчеваны насаждения, то есть по спиленным деревьям. Деревья никто не вывозил, пни никто не выкорчевывал, и это легло в тело дамбы. Получается, что как таковой гидроизоляции по этим участкам не было.
Были и другие нарушения. В моей экспертизе было установлено: имеются нарушения в объемах строительства, в объемах работ. Говоря простым языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту нет. Какие-то работы не выполнялись вообще. Нарушения были как при строительстве дамбы, так и при составлении сметной документации, акты выполненных работ были составлены с нарушением.
На процессе в арбитражном суде Оренбургской области я выступал как независимый эксперт, но суд не принял мои выводы к сведению, а учел данные другой компании, согласно которым дамба построена правильно, нарушений финансирования и в объемах строительства не было.
Оспаривать или осуждать решение суда я не имею компетенции, не имею права. К сожалению, моя правота подтверждается сегодняшними событиями, когда пострадало очень много людей, их имущество.
«Дамба была рассчитана на стандартный напор воды»
Владимир Тетельмин, доктор технических наук, главный специалист РУДН:
— Эта зима была очень снежной, и каждый сантиметр выпавших зимой осадков учитывается и ложится в основу прогнозов. Наверняка гидрологи передавали эти данные коммунальным и другим службам, которые должны были реагировать и принимать меры на будущее.
Сейчас ситуация развивается по наихудшему сценарию. Однако к половодью можно и нужно готовиться заранее. Поэтому возникает вопрос: почему эта ситуация застала врасплох? Ведь проблемы есть не только в Оренбургской области, но и в Башкирии и других регионах.
Район Орска степной, это низменность, там реки текут с очень малым гидравлическим уклоном и не успевают отводить в море воду, которая образуется от таяния снегов. Дамба была рассчитана на стандартный напор, однако он оказался более высоким, чем предполагалось.
Дамбы — это серьезные напорные гидротехнические сооружения, которые всегда фильтруют воду, потому что они выполнены не из бетона, а из местных грунтов: гравия, гальки, песка. Поэтому всегда существует фильтрация воды через них. В результате вода выносит мелкодисперсные частицы, проницаемость грунта увеличивается, и вода начинает выносить еще более крупные частицы. Это называется механическая суффозия — вынос мелких частиц из рыхлых пород фильтрующейся водой. Именно это и произошло.
То есть защитное сооружение надо было регулярно осматривать при подготовке к сезону на предмет его способности сдерживать воду. И если авария произошла, значит, не было должного досмотра, должного контроля, должного своевременного обследования и устранения выявленных недостатков. Нужно было своевременно усилить эту дамбу. Получается, с одной стороны, прохлопали высокий уровень половодья, а с другой — не отследили надежность дамбы.
«Разрушение дамбы произошло ближе к основанию»
Дмитрий Кузора, инженер по коммуникациям широкого профиля:
— Судя по кадрам, разрушение дамбы произошло не в верхней точке при переливе воды, а ближе к основанию. Это значит, что усилилось движение грунтовой воды через дамбу, началось вымывание мелкозернистых частиц и разрушение конструкции.
Чтобы избегать подобных ситуаций обычно при строительстве дамбы устраивают более плотное ядро, которое обеспечивает снижение коэффициента фильтрации и уменьшает движение потока воды через грунт дамбы.
В качестве оперативных мероприятий при обнаружении протечек возможно несколько вариантов: сброс лишней воды, а для этого необходимо, чтобы были относительно «сухие» водохранилища поблизости, или иметь достаточное количество автомобильных дорог в разных участках дамбы, чтобы можно было экстренно привезти большое количество грунта и засыпать начинающий образовываться прорыв.
«Высокое половодье выявляет проектные ошибки»
Михаил Болгов, доктор технических наук, гидролог:
— Где-то вода нашла слабое место, и дамба разрушилась. Но надо понять, действительно ли там был брак строительный или недостаточно были выполнены проектные расчеты. Мог произойти и перелив, а также иметь место фильтрационный вынос грунта.
Но причина всё равно одна — в этом году довольно высокое половодье. Оно поражает и затапливает большие территории, проверяет разные сооружения и выявляет проектные ошибки, которые были за эти годы, когда не было высоких вод. Такая вот проверка естественным путем.
«Выше Орска находится Ириклинское водохранилище»
Валерий Малинин, доктор экологических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета:
— В этом году в Оренбургской области выпало очень много снега. А весной началось очень быстрое снеготаяние, и в последнюю неделю была особенно теплая погода. И эти два фактора наложились друг на друга — и в результате река Урал вздыбилась.
Дело в том, что выше Орска находится Ириклинское водохранилище. Оно обширное, содержит много воды. В водохранилище стала мощно поступать вода с окружающих районов, воду начали спускать, и весь этот большой поток устремился вниз, по реке Урал в сторону Орска. И дамба сначала в одном месте не выдержала, потом в другом, пошел размыв.
«Структура заселения этих территорий неверная»
Александр Комаров, профессор Московского государственного строительного университета:
— Многие населенные пункты расположены вдоль рек. Естественно, определенные территории подвергаются затоплению. Так происходит во всем мире, не только у нас в Орске, Тулуне или Сочи.
Однако такого расселения желательно избегать. Наши предки не зря строили свои города на возвышенностях, на холмах. Любой древний город построен в соответствии с экологическими законами, нет ни одного города в пойме реки. Сейчас же очень многие города расположены в местах, подверженных затоплению. А когда люди селятся в поймах рек, они преграждают путь паводковым водам и тем самым своими застройками провоцируют подтопление. Даже снесенные постройки закрывают путь паводковым водам.
С моей точки зрения, структура заселения этих территорий неверная. Да, все хотят жить около воды, поэтому оказываются в зоне подтопления.
Гидротехнические сооружения строятся с расчетом на так называемый процент обеспеченности. Обеспеченность означает вероятность того или иного паводка или иного подтопления. То есть такой мощный паводок с прорывом дамбы может быть раз в сто лет. Однако понятно, что возможность подтопления на этих территориях всегда существует в связи с климатическими условиями. Паводок может случиться в результате обильных снегопадов либо вода сойдет с гор и всё затопит, как было в прошлом году в Сочи.
Пойменные места подвергаются подтоплениям с той или иной вероятностью, надо из этого и исходить. Но люди об этом как-то подзабыли. Раньше за этим жестко следили и не допускали никаких построек в опасных зонах. Сейчас контроль ослаб. Застройщики в погоне за прибылью стремятся построить как можно больше объектов.
В данном случае в связи с климатическими событиями маятник качнулся в ту сторону, что людям не повезло и они понесли значительный ущерб.