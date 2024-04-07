Напорный пункт: нарушения на дамбе в Орске находили еще 10 лет назад

Причинами масштабного наводнения в Орске могли стать технические просчеты при строительстве дамбы, крайне снежная зима и отсутствие должного контроля за жилым строительством в местах, подверженных затоплению. Такие мнения высказали опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее прокуратура Оренбургской области сообщала, что прорыв дамбы мог произойти из-за того, что сооружение не содержалось надлежащим образом. А уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и о халатности. Что думают эксперты о возможных причинах техногенной катастрофы — в материале «Известий».

«Нарушений было выявлено очень много»

Олег Дюкарев, судебный эксперт и директор консалтингового агентства «МЭКА»:

— Я проводил экспертизу в рамках судебного процесса о строительстве дамбы около десяти лет назад. Нарушений было выявлено очень много. То, что произошло сейчас, — это как раз их следствие.

Основное нарушение в том, что тело дамбы было проложено по лесам и лесополосам, где не были выкорчеваны насаждения, то есть по спиленным деревьям. Деревья никто не вывозил, пни никто не выкорчевывал, и это легло в тело дамбы. Получается, что как таковой гидроизоляции по этим участкам не было.

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Были и другие нарушения. В моей экспертизе было установлено: имеются нарушения в объемах строительства, в объемах работ. Говоря простым языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту нет. Какие-то работы не выполнялись вообще. Нарушения были как при строительстве дамбы, так и при составлении сметной документации, акты выполненных работ были составлены с нарушением.

На процессе в арбитражном суде Оренбургской области я выступал как независимый эксперт, но суд не принял мои выводы к сведению, а учел данные другой компании, согласно которым дамба построена правильно, нарушений финансирования и в объемах строительства не было.

Оспаривать или осуждать решение суда я не имею компетенции, не имею права. К сожалению, моя правота подтверждается сегодняшними событиями, когда пострадало очень много людей, их имущество.

Справка «Известий» Строительство дамбы началось в 2010 году, на него было направлено почти 932 млн рублей. «Дамба должна защищать город с двух сторон и навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков», — объяснял цель ее создания возглавлявший в то время администрацию Орска Виктор Франц. В 2014 году Федеральная служба финансового надзора выявила факт нарушения порядка расходования бюджетных средств при исполнении контракта и выдала предписание обеспечить возврат подрядчиком «необоснованно израсходованных денежных средств». Заказчик с предписанием не согласился и в 2015 году оспорил его в арбитражном суде Оренбургской области. Суд встал на сторону заказчика и признал предписание Финнадзора незаконным.

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«Дамба была рассчитана на стандартный напор воды»

Владимир Тетельмин, доктор технических наук, главный специалист РУДН:

— Эта зима была очень снежной, и каждый сантиметр выпавших зимой осадков учитывается и ложится в основу прогнозов. Наверняка гидрологи передавали эти данные коммунальным и другим службам, которые должны были реагировать и принимать меры на будущее.

Сейчас ситуация развивается по наихудшему сценарию. Однако к половодью можно и нужно готовиться заранее. Поэтому возникает вопрос: почему эта ситуация застала врасплох? Ведь проблемы есть не только в Оренбургской области, но и в Башкирии и других регионах.

Район Орска степной, это низменность, там реки текут с очень малым гидравлическим уклоном и не успевают отводить в море воду, которая образуется от таяния снегов. Дамба была рассчитана на стандартный напор, однако он оказался более высоким, чем предполагалось.

Дамбы — это серьезные напорные гидротехнические сооружения, которые всегда фильтруют воду, потому что они выполнены не из бетона, а из местных грунтов: гравия, гальки, песка. Поэтому всегда существует фильтрация воды через них. В результате вода выносит мелкодисперсные частицы, проницаемость грунта увеличивается, и вода начинает выносить еще более крупные частицы. Это называется механическая суффозия — вынос мелких частиц из рыхлых пород фильтрующейся водой. Именно это и произошло.

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То есть защитное сооружение надо было регулярно осматривать при подготовке к сезону на предмет его способности сдерживать воду. И если авария произошла, значит, не было должного досмотра, должного контроля, должного своевременного обследования и устранения выявленных недостатков. Нужно было своевременно усилить эту дамбу. Получается, с одной стороны, прохлопали высокий уровень половодья, а с другой — не отследили надежность дамбы.

«Разрушение дамбы произошло ближе к основанию»

Дмитрий Кузора, инженер по коммуникациям широкого профиля:

— Судя по кадрам, разрушение дамбы произошло не в верхней точке при переливе воды, а ближе к основанию. Это значит, что усилилось движение грунтовой воды через дамбу, началось вымывание мелкозернистых частиц и разрушение конструкции.

Чтобы избегать подобных ситуаций обычно при строительстве дамбы устраивают более плотное ядро, которое обеспечивает снижение коэффициента фильтрации и уменьшает движение потока воды через грунт дамбы.

В качестве оперативных мероприятий при обнаружении протечек возможно несколько вариантов: сброс лишней воды, а для этого необходимо, чтобы были относительно «сухие» водохранилища поблизости, или иметь достаточное количество автомобильных дорог в разных участках дамбы, чтобы можно было экстренно привезти большое количество грунта и засыпать начинающий образовываться прорыв.

«Высокое половодье выявляет проектные ошибки»

Михаил Болгов, доктор технических наук, гидролог:

— Где-то вода нашла слабое место, и дамба разрушилась. Но надо понять, действительно ли там был брак строительный или недостаточно были выполнены проектные расчеты. Мог произойти и перелив, а также иметь место фильтрационный вынос грунта.

Но причина всё равно одна — в этом году довольно высокое половодье. Оно поражает и затапливает большие территории, проверяет разные сооружения и выявляет проектные ошибки, которые были за эти годы, когда не было высоких вод. Такая вот проверка естественным путем.

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«Выше Орска находится Ириклинское водохранилище»

Валерий Малинин, доктор экологических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета:

— В этом году в Оренбургской области выпало очень много снега. А весной началось очень быстрое снеготаяние, и в последнюю неделю была особенно теплая погода. И эти два фактора наложились друг на друга — и в результате река Урал вздыбилась.

Дело в том, что выше Орска находится Ириклинское водохранилище. Оно обширное, содержит много воды. В водохранилище стала мощно поступать вода с окружающих районов, воду начали спускать, и весь этот большой поток устремился вниз, по реке Урал в сторону Орска. И дамба сначала в одном месте не выдержала, потом в другом, пошел размыв.

«Структура заселения этих территорий неверная»

Александр Комаров, профессор Московского государственного строительного университета:

— Многие населенные пункты расположены вдоль рек. Естественно, определенные территории подвергаются затоплению. Так происходит во всем мире, не только у нас в Орске, Тулуне или Сочи.

Однако такого расселения желательно избегать. Наши предки не зря строили свои города на возвышенностях, на холмах. Любой древний город построен в соответствии с экологическими законами, нет ни одного города в пойме реки. Сейчас же очень многие города расположены в местах, подверженных затоплению. А когда люди селятся в поймах рек, они преграждают путь паводковым водам и тем самым своими застройками провоцируют подтопление. Даже снесенные постройки закрывают путь паводковым водам.

С моей точки зрения, структура заселения этих территорий неверная. Да, все хотят жить около воды, поэтому оказываются в зоне подтопления.

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Гидротехнические сооружения строятся с расчетом на так называемый процент обеспеченности. Обеспеченность означает вероятность того или иного паводка или иного подтопления. То есть такой мощный паводок с прорывом дамбы может быть раз в сто лет. Однако понятно, что возможность подтопления на этих территориях всегда существует в связи с климатическими условиями. Паводок может случиться в результате обильных снегопадов либо вода сойдет с гор и всё затопит, как было в прошлом году в Сочи.

Пойменные места подвергаются подтоплениям с той или иной вероятностью, надо из этого и исходить. Но люди об этом как-то подзабыли. Раньше за этим жестко следили и не допускали никаких построек в опасных зонах. Сейчас контроль ослаб. Застройщики в погоне за прибылью стремятся построить как можно больше объектов.

В данном случае в связи с климатическими событиями маятник качнулся в ту сторону, что людям не повезло и они понесли значительный ущерб.