Участок дороги на Кыштым затоплен после разрушения плотины под Челябинском
Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км затоплен после разрушения плотины на Киалимском водохранилище Челябинской области. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
«На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме!» — говорится в публикации ведомства.
Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от поездок в этом направлении и искать пути объезда.
Ранее в этот день сообщалось, что на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Власти рекомендовали жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, которые находятся в зоне подтопления, собрать вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Тогда отмечалось, что в ближайшее время в округе может быть отключено водоснабжение.
Позже стало известно, что в городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.