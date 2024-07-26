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Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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В Карабашском городском округе Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прорыва плотины на Киалимском водохранилище. Об этом 26 июля сообщили в администрации округа.

«Да, у нас введен режим ЧС из-за прорыва дамбы», — сказали в администрации Карабашского округа ТАСС.

Полномочное представительство президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) сообщило в своем Telegram‑канале, что, предварительно, подтоплен один поселок. Три населенных пункта, которые находятся ниже по течению реки Киалим, будут эвакуированы. Для их жителей развернуты два пункта временного размещения (ПВР). Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев держит ликвидацию последствий смыва плотины на личном контроле.

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Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел ранее в этот день, причиной послужил резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. Длина смыва плотины составила 100 м, ее общий размер — 500 м. Власти порекомендовали жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, которые попали в зону подтопления, собрать самые необходимые вещи и подготовиться к эвакуации. Также населению стоит запастись водой.

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