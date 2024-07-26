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На водохранилище в Челябинской области разрушилась плотина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Киалимском водохранилище в Челябинской области в связи с резким поднятием уровня воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Об этом 26 июля сообщили власти Карабашского городского округа.

В социальных сетях появилось видео ЧП, снятое очевидцами происшествия.

Власти рекомендовали жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, которые находятся в зоне подтопления, собрать вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации.

Отмечается, что в ближайшее время в округе может быть отключено водоснабжение, поэтому населению следует запастись водой. Прибывшие на место ЧП специалисты МЧС, коммунальных служб и других ведомств начали работы по ликвидации последствий разрушения плотины.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что сообщение о ЧП на плотине поступило в 21:10 (мск).

«В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 м (всего длина плотины 500 м, объем 7 800 000 м3), которое впадает в реку Большой Киалим», — указано на сайте ведомства.

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