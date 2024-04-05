Прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области

В Орске Оренбургской области прорвало дамбу, проводится эвакуация населения. Об этом 5 апреля сообщили оперативные службы региона. Кадры с места событий публикуют «Известия».

В пресс-службе администрации города также уточнили, что для размещения эвакуированных подготовлено шесть пунктов временного размещения. Для тех, кто не сможет эвакуироваться самостоятельно, организованы автобусы, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также в пятницу глава города Василий Козупица сообщил в Telegram, что в Орске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Решение было принято на фоне паводковой ситуации. До этого режим ЧС был введен в Оренбурге в связи с подъемом уровня воды в реке.

Ранее в этот день МЧС РФ направило дополнительную группу помощи в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка и оказания всесторонней помощи жителям региона. Уточнялось, что было отправлено более 100 специалистов отряда «Центроспас» и центра по проведению операций особого риска «Лидер» МЧС России, два самолета Ил-76 и насосно-рукавный комплекс «Шквал» Ногинского спасательного центра МЧС России.

До этого, 2 апреля, в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.