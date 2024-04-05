МЧС РФ направило дополнительную группу помощи в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей для ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи населению Оренбургской области. Об этом 5 апреля в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.

В регион были направлены более 100 специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению операций особого риска «Лидер» МЧС России, два самолета Ил-76, насосно-рукавный комплекс «Шквал» Ногинского спасательного центра МЧС России.

Также с собой сотрудники МЧС взяли 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазную станцию быстрого развертывания.

«Из Пермского края следует аэромобильная группировка из 40 специалистов и семь единиц техники, в том числе плавсредства», — отметили в сообщении.

В настоящее время на территории региона подтоплено 1659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 — дети, в пунктах временного размещения находятся 185 человек.

3 апреля в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. За сутки уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга повысился на 83 см и достиг 496 см. В Орске подъем составил 47 см, уровень воды сейчас составляет 570 см.

Также режим ЧС был введен в Акбулакском районе. Вода прибывает из-за активного таяния снега. Почти 300 человек эвакуировали из подтопленных домовладений, развернуты два пункта временного размещения. К ликвидации последствий наводнения привлечены специалисты Волжского спасательного центра МЧС России.

За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.