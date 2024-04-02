В Оренбурге начали раскапывать дороги для пропуска талых вод

В Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает 56orb.ru.

Так, по данным издания, уже перекопана улица Большая Кольцевая. Дорогу вскрыли над мостовым сооружением, чтобы пропустить воду. Пока это помогает держать уровень воды в пределах допустимых значений.

Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.

Ранее эксперты спрогнозировали серьезный паводок в Оренбурге с учетом значительных запасов снега. Сообщалось, что в зоне подтопления могут оказаться почти 7,4 тыс. человек, а уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы.

Повлиять на паводковую обстановку может и ситуация на Ириклинском водохранилище. 56orb.ru пишет, что к вечеру 2 апреля сброс воды из него в реку Урал увеличился более чем в четыре раза — с 90 до 390 куб. м в секунду. К столь резкой корректировке привело не только таяние снега, но и дождливая погода.

В региональном МЧС отмечают, что ситуация находится на постоянном контроле. В местах, где складывается наиболее сложная обстановка, организованы мониторинг и информирование жителей о мерах поведения во время половодья.

В целом в зоне риска подтопления во время паводка в Оренбуржье находится более 250 населенных пунктов. В связи с непростой ситуацией 30 марта в регионе ввели режим повышенной готовности.