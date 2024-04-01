В МЧС дали прогноз по ситуации с паводком в Оренбуржье

Более 250 населенных пунктов находится в зоне риска подтопления во время паводка в Оренбуржье, прогнозируют в областном МЧС. В связи с непростой ситуацией 30 марта в регионе ввели режим повышенной готовности.

К понедельнику, 1 апреля, вода уже подтопила ряд сел, участков дорог и улиц в Оренбурге и Орске, в Соль-Илецком округе, в Домбаровском, Илекском, Акбулакском и Оренбургском районах. По информации «Урал56.Ру» из-за паводка в Орске закрыли движение на Никельской объездной.

В места, где прогнозируются подтопления, уже завезли продукты, питьевую воду, предметы первой необходимости, медикаменты. В состояние готовности привели технику — в частности, транспорт высокой проходимости, подготовлены пункты временного размещения.

Обстановку с паводком отслеживают беспилотники, пишет РИА «Оренбуржье». На местах работают оперативные группы. К действиям готовы около 10 тыс. человек и более 4 тыс. единиц техники. Также организовано непрерывное взаимодействие со спасателями из Казахстана.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в Оренбургской области в зоне подтопления могут оказаться почти 7,4 тыс. человек. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м.