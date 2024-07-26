В Челябинской области началась эвакуация жителей из-за размыва дамбы
В Карабашском городском округе Челябинской области спасатели эвакуируют жителей после размыва насыпного участка дамбы. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Там указали, что из-за дождей и увеличения притока воды размыло 100 м насыпного участка дамбы.
«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», — говорится в сообщении ведомства.
Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел ранее в этот день, причиной послужил резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. Власти порекомендовали жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, которые попали в зону подтопления, собрать самые необходимые вещи и подготовиться к эвакуации. Также население призвали запастись водой.
Кроме того, в Карабашском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, подтоплен один поселок. Также затоплен участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км.