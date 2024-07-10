Нежилые массивы: как восстанавливается затопленный весной Орск

Почти 3 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания после весеннего паводка в Орске , сообщили «Известиям» в администрации города. Всего от наводнения пострадало около 7 тыс. домов. Но проверены пока только частные жилища, судьбу еще 123 многоквартирных многоэтажек только предстоит определить. Местные жители опасаются, что не успеют до наступления холодов получить новое жилье. Власти региона обещали, что до конца 2024 года орчане, получившие сертификаты в связи с утратой жилья, смогут приобрести новые дома.

Как будут рассчитывать выплаты

Паводок 2024 года в Оренбургской области называют одним из самых масштабных за всю историю наблюдений и самым серьезным с 1957 года. Всего в Оренбурге весной было подтоплено 89 кв. км площади города. Это около трети всей территории. Пострадали более 6,5 тыс. домовладений, вода зашла в несколько многоэтажных кварталов. Всего в области пострадали более 30 тыс. домов, в основном Орск, Оренбургский район и Оренбург.

— Межведомственной комиссией проведено обследование 6804 жилых помещений, — сообщили «Известиям» в администрации Орска. — Из них 2888 помещений признаны непригодными для проживания, 3916 помещений подлежат капитальному ремонту.

Властям осталось обследовать 123 многоквартирных дома, которые тоже частично были затоплены. Но эта процедура не началась — только был заключен муниципальный контракт на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций.

Также правительство установило выплаты для пострадавших от паводка — их будут рассчитывать в зависимости от формы собственности, ущерба и числа членов семей. Люди смогут получить сертификаты на строительство или покупку нового жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Размер выплаты рассчитывается исходя из нормы общей площади в размере 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м на семью из двух человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не более общей площади или доли утраченного жилого помещения», — говорится в постановлении правительства Оренбургской области.

При этом пострадавшие ограничены сроками — для покупки жилья у них есть всего 12 месяцев, а при строительстве — два года. Обратиться за сертификатом можно только до 1 ноября 2024 года. Землю, на которой находилось разрушенное жилье, нужно будет отдать муниципалитету при получении документа на покупку.

Уже бывший мэр Орска Василий Козупица в начале мая пообещал жителям, что в городе будет построено дополнительное жилье, которое можно будет приобрести на средства жилищного сертификата. Пока же для строительства подобрали только участки — их сформировано 360.

«Планируем увеличить жилой фонд города более чем на 30 тыс. кв. м, — написал в своих соцсетях губернатор региона Денис Паслер. — В Северном микрорайоне города проведено межевание 305 земельных участков под индивидуальные жилые дома по 90 кв. м и дома блокированной застройки с секциями 42, 54 и 72 кв. м».

По его словам, до конца 2024 года орчане, получившие сертификаты в связи с утратой жилья, смогут приобрести новые дома на пересечении улиц Ялтинской и Маршала Жукова.

Сколько стоит дом построить

В госконтрактах на проектирование квартальных сетей газо- и электроснабжения, которые уже заключила администрация города, название компании-подрядчика пока не называется. В пометке к документам отмечается, что они уже исполняются. Также в этом году собираются сделать отсыпку дорог и тротуаров щебнем, а в 2025 году — заняться асфальтированием. Соответствующие тендеры город также объявил.

Губернатор региона распорядился передать без торгов АО «Сельский дом» 104 земельных участка для строительства жилья. Согласно данным сайта госзакупок, в ближайшее время по этому контракту должен быть заключен договор на строительство семи индивидуальных домов в Орске. За эту работу подрядчик получит 39,1 млн рублей — таким образом, стоимость одного дома составит в среднем 5,6 млн рублей.

Кроме того, компания заключила договор на строительство 32 индивидуальных домов за 178 млн 400 тыс. рублей в городе Орске.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» поговорили с несколькими жителями города, которые ожидают получения сертификатов на новые дома. Они встревожены невысокой скоростью появления списков строений, которые подлежат сносу или капремонту.

— Люди жалуются, что многих домов до сих пор нет в списках. Их жители в подвешенном состоянии, не могут написать заявления на выдачу сертификатов. А на дворе уже июль , — рассказала «Известиям» местная жительница Ольга. — Здесь в сентябре уже бывают заморозки, а в ноябре морозы!

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 5 июля отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу , сообщала пресс-служба правительства региона. Орский городской Совет депутатов на заседании 10 июля должен рассмотреть заявление Василия Козупицы о досрочном сложении полномочий. Депутаты также назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска. Ранее экс-глава города сообщал в эфире федеральных каналов, что уйти в отставку в период паводков он считает «не по-человечески» и «не по-государственному».

Администрация Орска летом также разместила закупку на разработку меры по укреплению гидротехнического сооружения дамбы или ее реконструкцию для защиты от затопления. Работу оценили в 110 млн рублей , но вскоре тендер отменили. Правда, ненадолго — сейчас вносятся корректировки в техническое задание. Заключен контракт и на разработку комплекса мероприятий по устройству временных дамб на участках проранов (свободная часть русла реки), он обойдется в 25,6 млн рублей.

Обследование технического состояния строительных конструкций жилых многоквартирных домов местные власти оценили в 10 раз меньше — в 11,8 млн рублей.

Опасно для жизни

Эксперт «Народного фронта. Аналитика» Павел Склянчук рассказал «Известиям», что после чрезвычайной ситуации комиссии из представителей различных профильных ведомств должны обследовать дома и составить перечень их владельцев, которые могут претендовать на внеплановое предоставление временного жилья — по договорам соцнайма из так называемого маневренного фонда. По мере готовности новых домов людей должны переселить туда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У многоквартирных домов могут признать аварийной только часть дома и расселить, например, один подъезд. Часть дома могут законсервировать, — добавил он. — Если есть частичное обрушение или размок фундамент, могут сделать подпорки и сказать, что дом не признан аварийным, пока оставайтесь жить там. Хотя и плесень, и сырость могут быть в этих домах.

При уходе воды из многоквартирных домов остается сырость и влага, а так как естественная вентиляция не работает в летний период, вероятно появление грибков и плесени, ухудшающих здоровье людей, рассказала «Известиям» операционный директор компании «НОИЗЗЛЕСС» Юлия Непомнящая.

— Недостаточная вентиляция в помещении негативно влияет на здоровье людей, вызывая проблемы с дыханием, головные боли и другие заболевания, — подчеркнула она. — В результате в организме человека накаливаются вредные вещества, что приводит к нарушениям и болезням. А повышенная влажность воздуха может провоцировать образование грибка и плесени, которая впоследствии вызывает у людей астму.

Из многоквартирных домов расселять должны в аналогичные условия, но субъект может предложить людям переехать в индивидуальное жилье, добавил Павел Склянчук.

Больше половины обследованных домов в Орске признаны нуждающимися в капитальном ремонте , обратил внимание эксперт. Это, по его словам, дешевле, чем переселение. В таком случае средства получают не люди, а подрядные организации. Возможно, для 123 домов, по которым уже заключен контракт на обследование, потребуется дополнительная экспертиза в специальных центрах, которые смогут проверить материалы на стойкость, считает эксперт.

— Межведомственная комиссия, как правило, проводит визуальный осмотр. Но визуально может быть всё нормально, а внутри деревянные балки могут сгнить, испортиться и представлять опасность. Это же относится и к металлическим конструкциям, — подчеркнул он.

Строительство новых домов должно проводиться быстрее, иначе есть большая вероятность, что людям придется пока жить в маневренном фонде, полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если утраченное жилье не было у людей единственным, то они не смогут претендовать на субсидии , — напомнил эксперт.

По его словам, законодательно ситуации с компенсацией ущерба жилью в случае ЧС пока недостаточно урегулированы, поэтому последствия ложатся в основном на бюджет.

— В Госдуме есть законопроект об обязательном страховании жилья на тех территориях, которые находятся в зоне риска чрезвычайных ситуаций. Логично, чтобы страховые компании занимались возмещением, и люди потом не оказывались у разбитого корыта. Размер компенсации не всегда может быть равноценным утраченному недвижимому имуществу , — подчеркнул Павел Склянчук.

По его мнению, сейчас проблема переселения людей решается от случая к случаю.