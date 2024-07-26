Губернатор Челябинской области заявил о затоплении поселка Киолим из-за прорыва дамбы

Поселок Киолим в Челябинской области был затоплен после прорыва плотины. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Был затоплен поселок Киолим, дальше вода пошла в сторону других поселений. Из Киолима были эвакуированы жители. Их разместили в Карабаше в пунктах временного размещения. Часть людей разместилась у родственников», — заявил глава региона в видеообращении в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате инцидента, по его словам, нет. Губернатор добавил, что в субботу отправится на место ЧП и проведет там оперативный штаб.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел ранее в этот день, причиной послужил резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. Власти порекомендовали жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, которые попали в зону подтопления, собрать самые необходимые вещи и подготовиться к эвакуации. Также население призвали запастись водой.

Кроме того, в Карабашском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, подтоплен один поселок. Также затоплен участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км.